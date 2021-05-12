每日星座運勢／獅子學會放鬆定計劃 才能達到目標
2021-05-12
牡羊座
運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。
整體運：★★☆☆☆
愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。
事業運：★★☆☆☆
和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。
財運：★★★☆☆
思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00和闐玉白
開運方位：正東方向
金牛座
相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★★
郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。
愛情運：★★★★★
在跟伴侶溝通交流時，宜敞開心扉，分享心情，可有效提升親密關係。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，心智易被開啟。遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的長才。
財運：★★★★☆
財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-19:00雪花銀
開運方位：正東方向
雙子座
創業者應學會審時度勢。
整體運：★★★☆☆
創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。
愛情運：★★★☆☆
很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！
財運：★★★★☆
朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-09:00翡翠綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
謙虛地向你的對手學習。
整體運：★★★★☆
今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。
愛情運：★★★☆☆
感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。
事業運：★★★★☆
工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。
財運：★★★☆☆
今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-17:00睡蓮紫
開運方位：正南方向
獅子座
身邊的同事是你的貴人。
整體運：★★★☆☆
工作上遇到困惑，會得到同事的助力。愛好美食者，不妨邀上幾個同事一起去吃飯，順便聊聊工作，促進交流也能提升友誼。談話中還有機會獲得許多有價值的投資訊息，不可錯過。
愛情運：★★★★☆
愛情運勢良好，適合約會，聊聊彼此的想法；單身者參加聯誼活動戀愛機會多。
事業運：★★☆☆☆
壓力太大，要學會自我放鬆，先制定短期計劃，才能達到預想目標。
財運：★★★☆☆
財物最好交給貼心人保管！
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-14:00珍珠白
開運方位：東南方向
處女座
要懂得如何推銷自己。
整體運：★★★☆☆
女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。
事業運：★★★★☆
運勢佳，對求職者特別有利，注意一下報紙上或是網路上的徵才廣告，會有收穫。
財運：★★★☆☆
錢不見了大多是因為你的迷糊、健忘造成的。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00玉米黃
開運方位：正東方向
天秤座
煩心事較多，差強人意的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太如意，容易被一些虛假資訊干擾。
愛情運：★★☆☆☆
與異性互動比較少，但彼此的信任仍可維繫住這份關係。
事業運：★★☆☆☆
說話做事太過隨意，容易在無意中說出傷人的話，並且得罪人而不自知。
財運：★★☆☆☆
窮神附身，投機者破大財。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-22:00苔蘚綠
開運方位：正西方向
天蠍座
愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。
整體運：★★★★☆
今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互了解的異性朋友發展一段戀情。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是指自己提不起勁！
財運：★★★☆☆
向朋友請教、請教吧，他們會是你的財路照明燈！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-07:00蕃茄紅
開運方位：西南方向
射手座
把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。
整體運：★★★☆☆
愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。
愛情運：★★★★☆
初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！
事業運：★★☆☆☆
職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。
財運：★★★☆☆
同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00青金石藍
開運方位：正西方向
摩羯座
向外求助會事半功倍。
整體運：★★★★☆
單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。
愛情運：★★★★☆
適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！
事業運：★★★★☆
有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！
財運：★★★☆☆
財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-07:00翡翠綠
開運方位：正西方向
水瓶座
行動力不足的一天，適合腦力勞動。
整體運：★★☆☆☆
愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！
事業運：★★☆☆☆
心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。
財運：★★★☆☆
想省錢呢，就要少吃喝玩樂。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-07:00雪花銀
開運方位：正東方向
雙魚座
暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。
整體運：★☆☆☆☆
人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！
愛情運：★★☆☆☆
單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！
事業運：★★☆☆☆
耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。
財運：★☆☆☆☆
財運不如意，不宜金錢交易的日子。意外損財的機率高，少帶現金出門為妙。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-10:00雪花銀
開運方位：正東方向
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