每日星座運勢／獅子學會放鬆定計劃 才能達到目標

2021-05-12

牡羊座

運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

事業運：★★☆☆☆

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

財運：★★★☆☆

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00和闐玉白

開運方位：正東方向

金牛座

相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★★

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★★

在跟伴侶溝通交流時，宜敞開心扉，分享心情，可有效提升親密關係。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，心智易被開啟。遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的長才。

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00雪花銀

開運方位：正東方向

雙子座

創業者應學會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

愛情運：★★★☆☆

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★☆

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00翡翠綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

獅子座

身邊的同事是你的貴人。

整體運：★★★☆☆

工作上遇到困惑，會得到同事的助力。愛好美食者，不妨邀上幾個同事一起去吃飯，順便聊聊工作，促進交流也能提升友誼。談話中還有機會獲得許多有價值的投資訊息，不可錯過。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢良好，適合約會，聊聊彼此的想法；單身者參加聯誼活動戀愛機會多。

事業運：★★☆☆☆

壓力太大，要學會自我放鬆，先制定短期計劃，才能達到預想目標。

財運：★★★☆☆

財物最好交給貼心人保管！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00珍珠白

開運方位：東南方向

處女座

要懂得如何推銷自己。

整體運：★★★☆☆

女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。

事業運：★★★★☆

運勢佳，對求職者特別有利，注意一下報紙上或是網路上的徵才廣告，會有收穫。

財運：★★★☆☆

錢不見了大多是因為你的迷糊、健忘造成的。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00玉米黃

開運方位：正東方向

天秤座

煩心事較多，差強人意的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太如意，容易被一些虛假資訊干擾。

愛情運：★★☆☆☆

與異性互動比較少，但彼此的信任仍可維繫住這份關係。

事業運：★★☆☆☆

說話做事太過隨意，容易在無意中說出傷人的話，並且得罪人而不自知。

財運：★★☆☆☆

窮神附身，投機者破大財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

天蠍座

愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。

整體運：★★★★☆

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互了解的異性朋友發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是指自己提不起勁！

財運：★★★☆☆

向朋友請教、請教吧，他們會是你的財路照明燈！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

射手座

把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

整體運：★★★☆☆

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

愛情運：★★★★☆

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

事業運：★★☆☆☆

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

財運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00青金石藍

開運方位：正西方向

摩羯座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

事業運：★★★★☆

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00翡翠綠

開運方位：正西方向

水瓶座

行動力不足的一天，適合腦力勞動。

整體運：★★☆☆☆

愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！

事業運：★★☆☆☆

心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。

財運：★★★☆☆

想省錢呢，就要少吃喝玩樂。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：正東方向

雙魚座

暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

整體運：★☆☆☆☆

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！

愛情運：★★☆☆☆

單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

事業運：★★☆☆☆

耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜金錢交易的日子。意外損財的機率高，少帶現金出門為妙。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00雪花銀

開運方位：正東方向





