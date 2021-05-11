每日星座運勢／牡羊待人接物需圓融 結識不錯異性

2021-05-11

牡羊座

易有好運氣的日子。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

事業運：★★★☆☆

在待人接物上要再收斂、圓融一些！幸好你最近的直覺挺準的，能迅速找出有利於你的人事物，因此更應懂得把握機會，善加利用。

財運：★★★★☆

財運不錯，可做短期投資。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00翡翠綠

開運方位：正南方向

金牛座

失去的，不一定是最珍貴的。

整體運：★★★☆☆

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了一點甜蜜的感覺。

事業運：★★★☆☆

追求慾望不強，工作熱情也不高，還容易被家事分心，不妨與好朋友聊聊心事，可為你減輕壓力。

財運：★★★☆☆

在投資理財上，有利雙管齊下，採取穩定保守策略，易有進帳。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00芥末黃

開運方位：西北方向

雙子座

自卑感其實來源於自我的放任。

整體運：★★☆☆☆

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！

事業運：★★★☆☆

諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。

財運：★★☆☆☆

最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡煞，麻煩就大條囉。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00珍珠白

開運方位：東南方向

巨蟹座

運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

整體運：★★★★★

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

愛情運：★★★★☆

桃花運不錯，有同齡朋友介紹的聚會和安排的約會，可多多參與。

事業運：★★★★☆

職場人際關係順暢，無論是與主管、同事還是屬下，多能相處融洽，工作進展非常順利。

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者，適合在競爭中得財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00水鑽藍

開運方位：正北方向

獅子座

強出頭吃虧的是自己。

整體運：★★★☆☆

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★☆☆

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

財運：★★★☆☆

財來財去，不知道把錢花哪兒去了！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00芒果黃

開運方位：正東方向

處女座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

愛情運：★★★☆☆

有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。

事業運：★★★★★

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00咖啡棕

開運方位：東南方向

天秤座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，偏偏領導慾強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

財運：★★★☆☆

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

天蠍座

普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間應有各自的獨立空間，時常黏在一起容易起爭執。

事業運：★★★☆☆

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食；要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

財運：★★★☆☆

財務波動性大，金錢流通量大而快速。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00金桔綠

開運方位：西北方向

射手座

總運很好。

整體運：★★★★☆

今天很懂得與異性溝通，幾個笑話就能把對方逗得開懷大笑，彼此的好感不斷增進；滿腔的熱情在今天的工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得不錯的投資機會，要好好把握。

愛情運：★★★☆☆

感性的一面易突顯，單身者有機會在人群中遇到心儀的對象；有伴侶者激情滿滿，感情升溫。

事業運：★★★★☆

很有上進心，明白只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。

財運：★★★★☆

適合備妥投資計劃，再根據現實情況因應調整，可提高效率。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00和闐玉白

開運方位：正西方向

摩羯座

處事過於感性，容易意氣用事。

整體運：★☆☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！

財運：★★☆☆☆

你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00遠洋藍

開運方位：正北方向

水瓶座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

事業運：★★★☆☆

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

財運：★★☆☆☆

意外開支多，錢財難留守。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00鈦晶金

開運方位：東南方向

雙魚座

人際關係上避免加入八卦消息的行列。

整體運：★★☆☆☆

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人交流溝通較少，感情趨於平淡。有話就直接說出來，暗藏於心易引起誤會。

事業運：★★★☆☆

今天你得抽出時間將工作環境整理一番，有助轉換心情！

財運：★★☆☆☆

從小錢著手，不輕易讓他人佔便宜。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00杜鵑粉

開運方位：東南方向





