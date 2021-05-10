每日星座運勢／水瓶要開口表達需求 股票見好就收

2021-05-10

牡羊座

學習積極性很強。

整體運：★★★☆☆

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握，你會發現意想不到的樂趣！

財運：★★★☆☆

把握好大方向，穩中求進步。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

金牛座

適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

整體運：★★☆☆☆

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！

事業運：★☆☆☆☆

遇到突發事件機率高，容易暴露固執的一面，應聽聽上司和同事的意見才會有進步。

財運：★★★☆☆

注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00和闐玉白

開運方位：正南方向

雙子座

停止你的抱怨。

整體運：★☆☆☆☆

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，要謹防朋友給你出的愛情餿主意，易給你造成感情困擾。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

財運：★☆☆☆☆

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

事業運：★★★☆☆

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

獅子座

下定了決心，只管行動就好。

整體運：★★★★☆

另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，很快又能調整好情緒。

事業運：★★★★☆

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

財運：★★★☆☆

財運不錯，比較適合做規劃，可在人際關係上面多下點功夫。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00象牙白

開運方位：正西方向

處女座

事事小心，安全第一。

整體運：★★★☆☆

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

愛情運：★★★☆☆

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

事業運：★★☆☆☆

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

財運：★★★★☆

錢財流失較快，應有所節制。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00夕陽橙

開運方位：西南方向

天秤座

偶爾懷舊，也很甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因大膽表白而邂逅一段特別的戀情，曖昧關係因而明朗化。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題；只要敢開口，多會有正面答案。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00葡萄紫

開運方位：正東方向

天蠍座

今天你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

事業運：★★☆☆☆

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

財運：★★★☆☆

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00淺海藍

開運方位：正西方向

射手座

對挫折的承受能力有待加強。

整體運：★★☆☆☆

投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

愛情運：★★★☆☆

適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。

事業運：★★☆☆☆

滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。

財運：★★☆☆☆

在投資理財上宜謹慎！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00大理石灰

開運方位：西北方向

摩羯座

有時不妨讓自己的想法再單純點。

整體運：★★☆☆☆

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背了些，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★★★☆☆

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

水瓶座

開口表達你的需求。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

桃花漫天飛舞，很容易遇到心動的對象，一見鍾情的可能性很大唷。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯啦！可是，必須努力的付出，辛苦的耕耘，才更容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言，是個幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

雙魚座

戀愛百分百。

整體運：★★★★☆

你們的愛情可以說是順心遂意，單身的人能在健身房、圖書館碰到自己的伴侶；好心情讓你上街大肆血拼，只是看到帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

思維敏捷，懂得靈活運用技巧，將可迎接突破性的進展。

財運：★★★☆☆

順從長輩，就會有財運降臨。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00墨玉綠

開運方位：東北方向





