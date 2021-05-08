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當心！這三種「星座+血型」玩咖男愛拈花惹草 第一名「沒女人不行」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網站近日以血型與星座，分析出容易拈花惹草的男性類型。圖片來源／ingimage
日本網站近日以血型與星座，分析出容易拈花惹草的男性類型。圖片來源／ingimage

碰到能言善道，懂得討女性歡心的男人時，可能會擔心對方這麼熟練，該不會是到處拈花惹草的花花公子吧。日本網站「美人百花.com」最近就根據血型與星座進行分析，選出三種花花公子可能性最高的組合，需要多加注意。

第三名 A型+水瓶座

個性認真的A型，搭上交友廣泛的水瓶座。這個組合的男性「網羅」了不少女性朋友，即使在偶爾閒下來的時刻，也能馬上再找到女伴同行。這樣的人很懂得跟女性打成一片，而且主要是追求玩樂的他，即使做了比較越界一點的事，可能都還不太當一回事，認為只是「朋友間玩玩」而已。

第二名 AB型+雙子座

無論是AB型還是雙子座，都屬於好奇心旺盛的類型，對什麼都感到十分有興趣，當然也包括了異性。只要對人產生好感，就會毫不猶豫的開始搭訕進攻，即使自己已經有女朋友了也一樣。這樣的積極狩獵，讓這類型的男性同時有著許多「目標」，無論何時動念，都有人選可以找。

第一名 B型+天秤座

B型加上開朗外向的天秤座，這樣的男性除了女朋友以外，恐怕還有幾位「特別的女性朋友」。而在正牌女朋友沒辦法相伴的同時，B型天秤座的男性很可能就跑去找「紅粉知己」廝混了。這是因為這類男性如果長時間沒有女性相伴，就會感到「渾身不對勁」。而且通常在稍稍背叛女友之後，會產生內心自責，最後決定作些什麼補償女友，女生們可以將對方突然的示好視為一種警訊。

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