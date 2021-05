5月生命靈數運勢分析：1號人面對新關係愛逃跑、6號人心情暗淡壓力大

引用九數作為五月的開端:

延遲只為加速,渙散才能除去眼前迷霧,所有的退一步,都只為向前飛奔。

生命靈數1

整體運勢:外來雜音高於日常的五月,考驗一號人的定力,外界可能用許多「大家都這樣」或「傳統價值認知」來試圖框限、說服你得「一起這樣做、這樣選」或暗示你「不要跟我們不一樣」,看似單純是反對你、或是阻礙的事件來到你眼前,其實都是為了「再確認一次,你真的能為自己想要的方向堅持嗎?」

對於已經跟上去年改變浪潮的一號人,你一定懂我在說什麼,就是一種「又來了」的煩躁感,那些試圖改變你的人又來說服了,雖然他們應該早已離開你生活範圍一段時間,但莫名的又冒出頭,再對你提出一樣的質疑,但現在,你應該更能堅定的回應了;對於未跟上改變、或仍堅持「要跟大家一樣才是好」的一號人,則是個挑戰,若你之前選擇了屈服,這些就是你改變的機會,你得為自己主張,而非盲從,才是幫後續生活開啟順利的鑰匙。

工作/學習狀況:在專業上受到挑戰、質疑的機會不少,主管或業主,會用最嚴苛的標準審視你,這些嚴苛某些可能真的必要,面對這些,我想你一定能分辨、也不會有太多怨言,但這些過程中,也免不了夾雜一些過時的觀念,這部份就會是讓一號人可能卡關的關鍵了;

如果你只是選擇了在說法上帶過、或用些技巧不說明,都不太高招,因為不直面問題,問題就會再度被抓出來,丟到你面前,不過是多繞個彎而已,都是要處理的,若一號人希望這段時間能順風順水,那麼就得當那個先發的人,當你發現問題或事件中的謬誤,不要等對方來抓你,若期待工作順利,那這段時間務必往這個方向多努力了。

愛情:單身者在未想清楚自身定位、理解自己為何明明渴望新關係,卻總在關鍵時刻拔腿就跑之前,都很難進入關係,在這段時間,外來機為雖有,但如果你沒先做好前置的心理準備,就會看到自己一再逃跑的事實,你必須先認知到自己的承諾障礙、恐懼的根源,才能抓住機會,而不總是只看到機會,然後與之錯身;如果你發現自己有這個傾向,別把期待又怕受傷害合理化,去看到背後的原因,才是根本的解決之道。

有伴侶者在關係中則有無法坦然表達情感的障礙,你可能知道對方為你好,但你卻彆扭的講出了反話、或是把話講一半,顯然就是感情這段時間起伏的最大致命傷了,好不容易擁有一段關係,試著放下防禦,當個能夠交付弱點、願意麻煩對方的人吧!

這些你本以為的「貼心」正是感情的殺手,趁早放下,才不會讓貼心變成自己的傷心,對方也期待你更多的「麻煩他」,如果原本就很卡住,換個方式一定會更好。

訊息指引:Play is my pathway to joy+Five of cups

丟開自溺,生活中為你保留了更多美好,在水面之上的,你得主動探頭。

生命靈數2

整體運勢:人際關係、生活、情緒及各面向的失衡,正在讓二號人看見自己,如果你的焦點仍只在外在事件上,那麼這勢必是個讓你充滿困頓、很想放棄人生的五月,第一是相同事件、情緒反覆出現,一波未平一波又起的連番轟炸,大概會讓你很難招架,每個溝通、每個努力,都是越用力越失效的,如果你堅持著過去舊有的做法的話;

不過終止混亂當然有竅門,你得開始學著往內看,而不是往外,去看看那些讓你「非得這麼選」的恐懼到底是什麼,這才是五月要給你的真正考題,若能往這個方向努力,或許你就會發現,根源只有一個,而你要做的,當然不是想辦法變得更好,在變得更好之前,你得先是那個肯讓自己舒適、善待自己的人,先安頓心,才能找對路,若真要說努力,就是在這裡了。

工作/學習狀況:在專業上爭辨的場面勢不可少,你必須付出更多、得到更少、讓利更多,才能獲得跟以往一樣正面的報酬跟認同,溝通失利、得不到支持,都是五月份的常態,而這一切會到眼前,當然只跟你過去所做的選擇有關,你會發現,這些看似合理、實則過份的他人要求,很多都是你過去(無論基於種種理由)自己給出的空間,你讓對方覺得可以這樣做,他就理所當然的一直做下去,這一點也不意外;

別說這是顧全大局,你得先承認這就是懦弱,你過去沒能為自己踩穩底限,就是這樣而已。

勇於承認,你就有翻轉的機會,即便翻轉的那一刻真的需要多跟靜茹借一點(嗯借點勇氣XD),這是個要繼續讓利當爛好人,或是開始能為自己主張的分水嶺,請多保重,比起為誰,你都更需要多為自己想一點。

愛情:單身者新關係雖有,卻難以進入,一直卡在門外,如果你正面臨這樣的問題,那麼先別急著把問題怪給對方,先看看自己,是不是也是各種測試,各種迂迴、各種言不由衷的故作瀟灑大方?

嘿,那都不是你呀,其實計較害怕又小氣,不只你,不是每個人類基本都有的嗎?對於愛情想像的設限,讓你有各種邁不開腳的理由。

沒有人喜歡被測試,如果你想擺脫單身,顯然得學會讓行動先於思考的基本技能,就從今天吧!

有伴侶者在關係中,也很難避免患得患失、各種權衡各種猜,這都會讓原本可以好好的關係打折,不坦率的態度、故作姿態,可能會比未進入關係之前都更加倍,搞得你覺得對方超不貼心、對方也覺得你超難搞,就在這樣的誤會,跟看似有說、其實根本沒有有效內容的狀態下,越溝通越糾結、讓人心累。

在關係爭吵機率高於平日的五月,試著把介意的都好好說出口吧,好歹讓對方知道你在怕什麼,先看見跟承認問題的確存在,接受不完美也可以的關係,才能繼續回到正常的運行中。

訊息指引:Healthy boundaries keep me centered and balanced+King of pentacles

為自己畫出明確的界線,不逾越不噴灑、不多不少,別虧欠自己,也別不小心拿得過多過飽。

生命靈數3

整體運勢:多數三號人在五月,都還算能保持冷靜情緒、理性邏輯,就比例上來說,較其他人較不易被混亂捲入,不過五月的外境仍是一片混沌重整的局面,你仍免不了得看見、跟那些混亂交手,包括了不講理、崩潰的家人伴侶、一般人際,但也是這種各方爆走的狀態太過荒唐,因為都被人家演完啦~

你反而可以跳脫了,好像也是種因(他人之)禍得福的概念?XD

混亂,但混亂多數與你無關,你也不在中心、更可以選定自己是否要進入暴風半徑,這會是個生態觀察月,你可以從一旁看戲的過程中,看到自己過往應對的方式,一定就會看懂了,自己也曾是,或一直都是其中一員,記下這些讓你不同的關鍵決定,變成身體的反射動作,就能順利複製本月如如不動的心,到整個生命。

工作/學習狀況:在專業上難免他人的為難,各種情緒、難搞、沒在聽人說話、也不說人話的人環繞在身旁,就算想從各種原本選項「選出一個比較可以的」也困難的五月,最好三號人能具備「自己開選項」或「自己寫申論題」的能力,才能得分;

這段時間發展的兩極,就在這個一念之間了,狀況不可收拾時,請先判定「以下選項是否全錯」,如果是,請勇敢、無懸念的開出你要的方案,去說服對方,或是無法說服,就直接執行,跳過說服層面、直接看結果,只要不落入硬選的既定思考當中,就可以把那些看似需要解決,但根本毫無意義的過程都省下來,換得你餘裕的工時空間。

空間得自己爭取,端看三號人打算為自己主張到哪裡了。

愛情:單身者有桃花,但你會知道不太能選,如上所述,自然出現的選項都很怪,要嘛崩潰、要嘛黏人、再不然意圖怪異,都實在不是可以深交的,所以還是待在原地宅在家,比起社交更輕鬆愉快些;

若要說避免,就是得把話說清楚,不要因為想保持禮貌,給人錯誤期待,五月這段時間是得加強力道、才能減少誤會的,不然你會以為你自己有說了,但對方卻自顧自的對號入座,沾上的不是花,是化肥的話就不太愉快了。

有伴侶者在關係中,也容易被伴侶各種崩潰所擾,請務必有點耐性,深入去看對方到底在吵什麼,你會發現,他嘴上說的通常不是真的在意的點,背後有其他需要被解決的問題,譬如安全感、譬如自我認同,這些都不是你可以「立刻做點什麼」就滿足、或解決他的問題的,身為伴侶,你得引導他去看到問題,而非只是便宜行事的被指定什麼、就做什麼,這是讓關係劣化的做法,你會發現這些問題如黑洞般填不滿,最終還是得繞回這個點,好好共同看見、解決問題的,不如一開始就把力氣花在該花的地方,才是最聰明的相處之道。

訊息指引:I am courageous,steady and strong+Page of swords(R)

丟棄心口不一的表達,只說真話,真實帶來力量與轉化,你得堅定不移的抓緊它。

生命靈數4

整體運勢:只想待在舒適圈內的心情,會讓四號人的生命進展呈現「看似穩定,但說穿了是停滯」的困境中,當然這些「困」是只有當事人才懂,在本週期只想逃避的心態下,也真能逃得掉一時,但這些拖延都需要付出高額的代價跟利息,選擇很重要,不得不慎;

一樣的,財務無大問題、帳面收入頗豐,但支出也不少,兩相折算下來,其實做白工或小虧損的機率是偏高的,人際也看似沒有大的狀況迫在眼前,但那種誰也不能說真話、沒有可討論對策的困,也是只有身在其中才明白了。

自認的聰明、安穩,是否真的安定,又是否是四號人自己真的需要的,你得先能懂得問自己這個問題,才能從這溫暖的牢中逃脫了。

工作/學習狀況:在專業上外敵環伺,看似有隊友,但其實能施力、有實質產能的,可能只有你本人,在缺乏外援的狀態下,若要能做出點什麼,就是小規模的、能親力親為的部份,是可控的;

其餘需要交流、溝通、交給別人的,在五月份都得看淡,如果你不打算砍掉一些早已不適合往來的合作對象、冗員、消耗預算但已無實質產出效益的項目的話,那就會由你一個人的產出,來支應或分攤給這些純消耗的項目。

所以一樣的局面,就是「看似繁盛的枯樹」,如果想在專業上有一番風景,勢必得大刀闊斧,而非一味向外擴張、只為顧及顏面了。

愛情:單身者在追求關係上若想有突破,得先從自己的想像中出來一下才好。若你持續單身,那麼很可能是困在一套已經想像好,但各種條件都相互矛盾的劇情當中,這會讓你有各種的深思熟慮,來錯過眼前可能是正確的對象;

看起來身邊並不缺乏可選擇對象的四號人,卻從未真的打開過眼睛,仔細檢視自己做法、想法上的邏輯謬誤,這會讓你持續單身。

與其自己想像,我想四號人更適合找個人直快的敲醒你,而不是老是走那種安慰討拍的路線,才是往真實情感互動的第一步。

有伴侶者,在關係中的自我感覺良好,一樣是殺手,本週期你仍有空間可以假裝關係良好與和諧,但實際上對方的不滿、跟拒絕溝通,都是存在的,即便關係仍存在,但再也觸不到這個人的寂寞感,是相當強烈的;

不過整體看來選擇自欺的四號人不算少數,所以如果你在意這段關係,即便表面對方沒有抱怨,你最好想想,到底是「沒有抱怨」還是「懶得再跟你說了」,畢竟一個沉默各自解讀,而其它事件也能做同樣的類比。

如果你願意看,就能當解決問題,而不是後面被問題解決的人。

訊息指引:The rhythm of my breath directs the rhythm of my life+King of pentacles(R)

務實的活在地球的生命經驗中,明白所有步驟,用實際的步驟取代總活在想像中的假設。

生命靈數5

整體運勢:緊迎一連串「看清本質」的事件,陸續在生活中發生,看似重重的困難跟阻礙,若五號人沒有認清,就會這樣定義這個五月;

但實際上這些失去、再努力也不能留下的,一定是你早就該丟、卻基於某些恐懼跟盲點,硬是留住的,本不該留的,你該放手才是最輕鬆,就讓它去吧!

當五號人願意為自己的生命清掉雞肋、挪出空間,就會看到五月有許多可為之處,你擁有時間、空間、可能不多但足額夠用的金錢,也有身旁朋友跟伴侶的支持,卻因為前述這些對你意義不大的執念,你忽略了這些更重要的人際跟資產。

五月的幻滅是成長的開始,是福不是禍,你得有更清明全觀的思慮,就能順利看見它們。

工作/學習狀況:在專業上一樣會有些合作嘎然而止,突然就沒了下文、沒回應,或是突然生變、你突然認清、死心的機會,但這些就如上述,沒有突然啦,是你一直都不想看,然後現在塞到你面前了,不得不看而已,該去的就不要再問為什麼、或是勉強要留下、要一個說法,都只會讓你感到更懷疑人生;五月有更多新的合作機會,等你很久的、對你早提過的邀約,願意支持你的人,都還在等你的回應,把那些之前因為「覺得負擔不來」或因為各種原因擱置的事項,都重新檢視、整理一遍吧!

你會從這些重整中看見自己新的可能與客觀的事實,跟你之前堅持的認知,落差甚遠,得學會捨,然後毫無意外的,你會得到下一段的新地圖,那裡充滿更多讓你做起來更有價值、你卻一直都沒選的事。

愛情:單身者在追求關係上,總是選些奇特的、擁有各種障礙的對象,然後你也經常因為這些選擇,而困在原地,進入不了關係,是你反覆的劇本,你發現了嗎?看似有在追求關係、只是運氣不好的你,或許從沒注意過,是你無意識的對承諾有障礙,下意識的都只對這種錯誤對象產生感覺呀~

這樣就是「對方不要,不是我的問題了,我可是都有在追噢!就運氣不好桃花少」

嘿,其實你隱約知道,好像不是這樣的吧?

你得先正視自己這個問題的存在,才是跨過單身門檻的第一步喔!

有伴侶者在關係中,若你習慣用配合對方,來維持關係,在這個月也會發現伴侶各種情緒的無限上綱、讓你安撫不來,溝通困難、講也講不聽,但,你真的覺得對方這些問題,都是你「該為他承擔」或「你能為他解決」的嗎?

看起來已經過度負載的五號人,若持續用不合理、不對等的付出來換取關係和平,那麼這個月關係失控、被更嚴重情緒綁架、勒索的情況,就會更嚴重,在無論如何付出都難以再維持表面和平的此時,五號人只能選擇當回自己、先讓對方認知到自己也有情緒需要照顧;

當你願意交付,就會意外的發現,自己會被對方接住,一切都比想像中的更好一點,只是這是過去你從不願意、害怕去嘗試的選項,如此而已。

訊息指引:I trust the change unfolding in my life+Six of wands(R)

信任變化且交付,生命向來只做更好的安排,而非為了無謂的擊潰誰的生命而來。

生命靈數6

整體運勢:繞一個彎,始得動身的五月,對六號人來說,本週期的心情暗淡,壓力大、人際不和諧、溝通失利與財務損失,很可能都是來自於你的「選擇性看見」的慣性,當你選擇用特定、或慣常的思考路線,去看待眼前這些事物,那麼大概只能對眼前的障礙或卡關,做出兩極的放棄、或是盲目堅持到底的決定;但五月份需要你更多的靈活動腦,寫的不是是非選擇,而是當是非選擇都很爛的時候,你得幫自己開啟一道申論題的空間;

保留主觀意識、同時擁有客觀觀察,就是讓五月翻轉的關鍵,你會發現在這一堆待處理的麻煩雜項中,仍有含金比例很高的事情,但你需要願意先換個觀點,靈活就是本週期最該學會的技能,它能讓生活轉衰成盛。

工作/學習狀況:與團隊或他人之間合作、溝通的不順暢,讓六號人對自身專業產生質疑,大感失望的此時,先別急著去挽留或試圖說服對方,讓事件自然放著、發酵一會兒吧!

不用太久,答案就會出現,若你急著在當下就做出決定,通常也會在後面發現事件風向一個微微轉動,你之前那些好不容易用力做出的調整,一個彈指就又毫無用處、甚至有害了,多等一下,有助於你節省力氣跟資源,不費白工、也不會因為過度努力反而招致負評。

這段時間的人際不和諧,也經常是因你過度用力,想在一時半刻就解決事情的急躁所致,到月中之後,就能逐漸順轉的五月,事情慢一點,就是最快的解。

愛情:單身者在面對人際時的疏離,是讓本月身旁桃花遠離、沒有動靜的主因,或許你覺得沒有,可能還完全相反,但總急著服務他人、過勞或是發散的注意力,卻會讓你跟旁人看似有互動,卻毫無情感流動的品質可言,這些無謂的服務,真的是你想做、或非常樂意去做的嗎?

過度犧牲跟服務可能是你用來逃避焦慮的方式,你得先能照顧好自己,安住在當下,才能看見真的有機會跟你發展的對象喔!

有伴侶者,在關係也有過勞、過度花俏、過度解讀對方、自以為貼心的事件發生,這些都會讓你產生「我做那麼多人家又不感謝我」「人家又沒有要聽」「其實人家也不要」等等的內心戲,這些看似你不被尊重的失落感,其實正來自於你也不夠尊重自己跟對方;

或許你要說「我做那麼多了,不然還要多尊重?」但事實上,對方並沒有開口要你過度犧牲呀,多數的時候,你覺得對方需要,卻不問對方意願的一頭熱,反而帶來關係的壓力跟困擾,本週期的「明明看起來還好,卻覺得在關係中很寂寞」,就是這樣來的,鑰匙正在你身上,若你願意放下預設立場,當個先願意說清楚、問出口的人,就能重拾在關係中的安定跟價值感。

訊息指引:I am the right path and divinely guided+Three of wands

迷航只在短暫的眼前,停一會兒,等路出現,

生命從不收走任何人的機會,你比想像的更安全。

生命靈數7

整體運勢:對於那些你急欲掙脫的,壞情緒、負面的表達、或是任何「覺得算了快點結束無論怎樣都好」的事,七號人得多點耐性,留在原地把它看完、處理完,是五月帶來順利、減少阻力的指南;

上述的不耐煩跟不想多談,都是讓你生活跟財務、情緒失衡的癥結點,事實上這些看似負面的事件,卻能帶你看見很多自己一直以來的逃避、跟需要表達的情緒、界線、事件,當你願意看完,用更多時間跟這些你沒耐性的負面相處,你會發現他們要教你的,是「如何讓自己舒適」這件事,只要懂得順著看見的,加上情緒去表達,就可以幫生活換得更多務實的順利,包括愛、支持跟足額的資源,都在這些自我觀察之間。

工作/學習狀況:在專業上得注意時間分配,本週期的拖延症大發作,什麼事都想先逃了再說,對於工作進度是一大威脅,因為情緒壓力過大,與日常不同的作息,也會讓七號人間接影響到工作時程的安排、以及精神品質,請務必多注意休息及放鬆,才能讓工作重回順利之流;

這段時間也會有許多需要你讓利、打折、以(看似能)換取到更多合作、或是讓合作(看似能)變得順利的要求,不過你得為自己多堅持一點了,因為這一個退讓,後面只會帶來你需要更多的妥協,直到你把所有籌碼都投了,可能還要倒貼,最終以做白工了結,即便你的工作不會直接跟財務碰上邊,還是有多付出工時、但沒有得到相等報酬的權益虧損,反之,若能堅持下來,才是保有最多空間與利潤、靈活跟肯定的最佳作法,它需要你更多為自己主張的決心。

愛情:單身者在追求情感的路上,切忌急就章,機會雖多,但若你只想選個讓自己暫時「先求有就好的」也行,但後面你會發現自己選了不久就後悔了,快速選擇下也會快速發現問題,並且困在問題中的時候,你也無法在短時間內快速更換下一個對象了(欸至少得先解決眼前的吧,但你又不是果斷說換就能換的人,這還不慘嗎?)

一急就壞事看不到全部的選單,你得先對自己有耐性,慢一點,更安全。

有伴侶者,在關係中缺乏溝通跟「多講一點真實想法」的慣性,會引來關係的失衡,對方的關心,在你眼中卻成了一種壓力,覺得好像需要有更多回應,在不說明之下刻意的疏遠,是讓這段關係扣分,明明還不錯,卻讓你感到煩躁的關鍵;

看似是對對方不耐煩,但實際上,七號人應該有更多想表達的焦慮、不安全感尚未表達,你得正視情緒、並且試著說出口,就能既舒緩自己,又讓對方能夠有空間貼心的接住你,事實上這段時間對方已經注意到你的煩躁,但始終使不上力,你得先為你們之間的門開一點縫,才能讓伴侶有施力的空間。

訊息指引:We are all sisters and reflect the divine in one another+Eight of cups(R)

創傷與滋養經常是一體的兩面,把故事都理清,才寫得出美麗的續篇。

生命靈數8

整體運勢:面對混亂失序的五月,八號人得多為自己主張,並且前後一致、言行如一,嘴上說不就真的不出手,就不容易被捲入戰場深處。

看起來四月份的訓練對多數的八號人是起作用的,因為本週期從外部看來下滑的運氣、進退不得的困境,都是等待與蘊釀,在你看懂的狀況之下,就會明白面對這些情緒勒索、別人的不懂裝懂,全都該止步、收手、點到為止就好的節制,才能帶來順利;

別以為這很簡單,只有八號人才知道要做點什麼容易,但收手卻超級難的苦處,若你終於辦到了,別讓這只出現在短暫的週期裡,務必記得這感覺,收進口袋裡,若你尚未辦到,那要提醒你,等待他人主動求援的伸手,才有價值。

工作/學習狀況:在專業上只能專注在自己的工作進度、研究安排上,至於跟別人的交流,如果你想看看笑話或是缺點娛樂,是可以的,若是認真想討論,那你還是省省吧~

多餘的溝通、說服,在這段時間都不管用,你只會看到身邊更多的荒腔走版、各種奇特的論調,讓你懷疑人生,如果你多花時間跟豬打架,那你毫無疑問的也會變成豬了(不是!😂不要這樣)

總之專心可以為你累積出一點厚度啦,適合深入研究、發展議題或專案深度,也適合進修,但課程得慎選,畢竟現在很多看似有理但滿嘴胡言的課,實在太危險,對挑課沒信心,那就閉門深造,這個與世隔絕,也真能幫你累積出一點實力,靜待與累積,這段時日的努力,都能應用在後續的工作中。

愛情:單身者不乏怪人的主動追求示愛,是不錯的生態觀察期。

至於深入,你知道不要的,切勿輕易嘗試,就算你設定好了淺嚐,一旦開始了,對方也很難讓你輕鬆甩開,如果不怕麻煩也不怕怪異、形象扣分,那就可以啦,但一般人是很少會樂於此道的,所以最務實的建議,還是麻煩莫沾,你看看就好。

有伴侶者,對於伴侶的「困在自己世界中、自我耽溺、不知道在說什麼」的狀態,也要有點心理準備,對方無法靠你的說服得到救贖,你只能夠在一旁陪伴,等待對方願意開點門、講人話、主動求助的時候,你才能講上話;

別刻意要伸手干涉,這只會帶來對方更多不解跟抗拒,留出空間允許對方爛一下,等他夠爛,自己甘願說了,你再對話,就能讓關係處在較穩定的狀態,至少縮小風暴半徑,靜默跟留白就是你能對他做到,最好的事情。

訊息指引:I am the weaver of my reality+ Seven swords

對力量節制且收攏,不刻意彰顯的被看見,才真的被看見。

生命靈數9

整體運勢:在本週期,九號人將更密集的跟一些「只想停留在原狀」的人交手,說是交手,就是你無法完全把他們隔絕開來,在人際上是處於很需要界線、很需要節制、拿捏的時期;

對於已經學會收手智慧的九號人來說,只需在對方試圖求救時,給出微少的回應,你就會知道對方到底是真的需要你救,還是只有說說而已了,是否行動、真的跟對方深入討論的準則,可以用輕鬆的測試,就能知道。

對於尚未學會收手,還是覺得以拯救他人為己任的九號人,這將是個超級忙碌,但都不是為自己,得到回報又少的時期,如果你不想淪為瞎忙又自我耗損的一員,那麼有節制的回應,判定對方是否只是問問的練習題,就是這個月你該寫的了。

工作/學習狀況:在專業上,你會發現多數的人都困在原地,沒人像你一樣想快點把事情解決,他們看似都有在進行,可能看起來比你忙的人,但你仔細一看,就會發現他們手頭上緊咬著的,都是些無關緊要、對事件推展無太大幫助的小雜事,身旁同事或往來客戶,也可能在本週期密集的擾亂你,要你給意見、給進度,看似你是最慢的那個,但實際上,他們卻是經常變更,導致行程大拖延的人;

所以接到任務跟指令的當下,不是回應,而是先判定「這有沒有意義、對方在說什麼」,你得多一點緩衝空間,就會看出很多雜事,根本就是沒有必要的,就別跟著瞎攪和了,五月的前中段都會是這樣混亂的態勢,先等著,把力氣保留到月底結案,再一次總結這些麻煩吧!

愛情:單身者在追求新關係上也難以開展,會有測試、看似對你投來好感的人不斷出現,但若你真想認真研究或進一步確認,就會發現對方好像又沒這意思了、人間蒸發了;

沒有為什麼,這些閃現跟閃退,都跟你無關,你就看著就好,該你的會再來,但還得多幾次的拖磨、靜待他們自己的掙扎完結,到月底才會有個較明確的進度,所以不用急著說什麼跟回應,生態觀察、以不變應萬變,等對方給出明確的東西夠多,再說也不遲。

有伴侶者,在關係上也缺臨門一腳,但可以確定的是,那一腳不是由你來踢。你得等,視若無睹更好,不然我怕你會太生氣XD

面對伴侶各種自說自話,自以為努力但其實完全搞錯方向,還有很多時間可以看著,至少在這個月,你都只能看著,試圖在錯誤的時間糾正、急著說服,都只會得到更多的反效果,關係中若說做什麼最積極,那麼九號人的答案,無疑是靜默,等待對方混亂而亂表達的無意義動作,緩慢理出頭緒,請把節制跟不出手,刻在你心臟的正中央。

訊息指引:I focus on what is working+The tower(R)

*本篇文章為授權報導專欄,未經同意禁止轉載。