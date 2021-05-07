5月生命靈數運勢分析：1號人面對新關係愛逃跑、6號人心情暗淡壓力大

引用九數作為五月的開端：

延遲只為加速，渙散才能除去眼前迷霧，所有的退一步，都只為向前飛奔。

生命靈數1

整體運勢：外來雜音高於日常的五月，考驗一號人的定力，外界可能用許多「大家都這樣」或「傳統價值認知」來試圖框限、說服你得「一起這樣做、這樣選」或暗示你「不要跟我們不一樣」，看似單純是反對你、或是阻礙的事件來到你眼前，其實都是為了「再確認一次，你真的能為自己想要的方向堅持嗎？」

對於已經跟上去年改變浪潮的一號人，你一定懂我在說什麼，就是一種「又來了」的煩躁感，那些試圖改變你的人又來說服了，雖然他們應該早已離開你生活範圍一段時間，但莫名的又冒出頭，再對你提出一樣的質疑，但現在，你應該更能堅定的回應了；對於未跟上改變、或仍堅持「要跟大家一樣才是好」的一號人，則是個挑戰，若你之前選擇了屈服，這些就是你改變的機會，你得為自己主張，而非盲從，才是幫後續生活開啟順利的鑰匙。

工作／學習狀況：在專業上受到挑戰、質疑的機會不少，主管或業主，會用最嚴苛的標準審視你，這些嚴苛某些可能真的必要，面對這些，我想你一定能分辨、也不會有太多怨言，但這些過程中，也免不了夾雜一些過時的觀念，這部份就會是讓一號人可能卡關的關鍵了；

如果你只是選擇了在說法上帶過、或用些技巧不說明，都不太高招，因為不直面問題，問題就會再度被抓出來，丟到你面前，不過是多繞個彎而已，都是要處理的，若一號人希望這段時間能順風順水，那麼就得當那個先發的人，當你發現問題或事件中的謬誤，不要等對方來抓你，若期待工作順利，那這段時間務必往這個方向多努力了。

愛情：單身者在未想清楚自身定位、理解自己為何明明渴望新關係，卻總在關鍵時刻拔腿就跑之前，都很難進入關係，在這段時間，外來機為雖有，但如果你沒先做好前置的心理準備，就會看到自己一再逃跑的事實，你必須先認知到自己的承諾障礙、恐懼的根源，才能抓住機會，而不總是只看到機會，然後與之錯身；如果你發現自己有這個傾向，別把期待又怕受傷害合理化，去看到背後的原因，才是根本的解決之道。

有伴侶者在關係中則有無法坦然表達情感的障礙，你可能知道對方為你好，但你卻彆扭的講出了反話、或是把話講一半，顯然就是感情這段時間起伏的最大致命傷了，好不容易擁有一段關係，試著放下防禦，當個能夠交付弱點、願意麻煩對方的人吧！

這些你本以為的「貼心」正是感情的殺手，趁早放下，才不會讓貼心變成自己的傷心，對方也期待你更多的「麻煩他」，如果原本就很卡住，換個方式一定會更好。

訊息指引：Play is my pathway to joy+Five of cups

丟開自溺，生活中為你保留了更多美好，在水面之上的，你得主動探頭。

生命靈數2

整體運勢：人際關係、生活、情緒及各面向的失衡，正在讓二號人看見自己，如果你的焦點仍只在外在事件上，那麼這勢必是個讓你充滿困頓、很想放棄人生的五月，第一是相同事件、情緒反覆出現，一波未平一波又起的連番轟炸，大概會讓你很難招架，每個溝通、每個努力，都是越用力越失效的，如果你堅持著過去舊有的做法的話；

不過終止混亂當然有竅門，你得開始學著往內看，而不是往外，去看看那些讓你「非得這麼選」的恐懼到底是什麼，這才是五月要給你的真正考題，若能往這個方向努力，或許你就會發現，根源只有一個，而你要做的，當然不是想辦法變得更好，在變得更好之前，你得先是那個肯讓自己舒適、善待自己的人，先安頓心，才能找對路，若真要說努力，就是在這裡了。

工作／學習狀況：在專業上爭辨的場面勢不可少，你必須付出更多、得到更少、讓利更多，才能獲得跟以往一樣正面的報酬跟認同，溝通失利、得不到支持，都是五月份的常態，而這一切會到眼前，當然只跟你過去所做的選擇有關，你會發現，這些看似合理、實則過份的他人要求，很多都是你過去（無論基於種種理由）自己給出的空間，你讓對方覺得可以這樣做，他就理所當然的一直做下去，這一點也不意外；

別說這是顧全大局，你得先承認這就是懦弱，你過去沒能為自己踩穩底限，就是這樣而已。

勇於承認，你就有翻轉的機會，即便翻轉的那一刻真的需要多跟靜茹借一點（嗯借點勇氣XD），這是個要繼續讓利當爛好人，或是開始能為自己主張的分水嶺，請多保重，比起為誰，你都更需要多為自己想一點。

愛情：單身者新關係雖有，卻難以進入，一直卡在門外，如果你正面臨這樣的問題，那麼先別急著把問題怪給對方，先看看自己，是不是也是各種測試，各種迂迴、各種言不由衷的故作瀟灑大方？

嘿，那都不是你呀，其實計較害怕又小氣，不只你，不是每個人類基本都有的嗎？對於愛情想像的設限，讓你有各種邁不開腳的理由。

沒有人喜歡被測試，如果你想擺脫單身，顯然得學會讓行動先於思考的基本技能，就從今天吧！

有伴侶者在關係中，也很難避免患得患失、各種權衡各種猜，這都會讓原本可以好好的關係打折，不坦率的態度、故作姿態，可能會比未進入關係之前都更加倍，搞得你覺得對方超不貼心、對方也覺得你超難搞，就在這樣的誤會，跟看似有說、其實根本沒有有效內容的狀態下，越溝通越糾結、讓人心累。

在關係爭吵機率高於平日的五月，試著把介意的都好好說出口吧，好歹讓對方知道你在怕什麼，先看見跟承認問題的確存在，接受不完美也可以的關係，才能繼續回到正常的運行中。

訊息指引：Healthy boundaries keep me centered and balanced+King of pentacles

為自己畫出明確的界線，不逾越不噴灑、不多不少，別虧欠自己，也別不小心拿得過多過飽。

生命靈數3

整體運勢：多數三號人在五月，都還算能保持冷靜情緒、理性邏輯，就比例上來說，較其他人較不易被混亂捲入，不過五月的外境仍是一片混沌重整的局面，你仍免不了得看見、跟那些混亂交手，包括了不講理、崩潰的家人伴侶、一般人際，但也是這種各方爆走的狀態太過荒唐，因為都被人家演完啦～

你反而可以跳脫了，好像也是種因（他人之）禍得福的概念？XD

混亂，但混亂多數與你無關，你也不在中心、更可以選定自己是否要進入暴風半徑，這會是個生態觀察月，你可以從一旁看戲的過程中，看到自己過往應對的方式，一定就會看懂了，自己也曾是，或一直都是其中一員，記下這些讓你不同的關鍵決定，變成身體的反射動作，就能順利複製本月如如不動的心，到整個生命。

工作／學習狀況：在專業上難免他人的為難，各種情緒、難搞、沒在聽人說話、也不說人話的人環繞在身旁，就算想從各種原本選項「選出一個比較可以的」也困難的五月，最好三號人能具備「自己開選項」或「自己寫申論題」的能力，才能得分；

這段時間發展的兩極，就在這個一念之間了，狀況不可收拾時，請先判定「以下選項是否全錯」，如果是，請勇敢、無懸念的開出你要的方案，去說服對方，或是無法說服，就直接執行，跳過說服層面、直接看結果，只要不落入硬選的既定思考當中，就可以把那些看似需要解決，但根本毫無意義的過程都省下來，換得你餘裕的工時空間。

空間得自己爭取，端看三號人打算為自己主張到哪裡了。

愛情：單身者有桃花，但你會知道不太能選，如上所述，自然出現的選項都很怪，要嘛崩潰、要嘛黏人、再不然意圖怪異，都實在不是可以深交的，所以還是待在原地宅在家，比起社交更輕鬆愉快些；

若要說避免，就是得把話說清楚，不要因為想保持禮貌，給人錯誤期待，五月這段時間是得加強力道、才能減少誤會的，不然你會以為你自己有說了，但對方卻自顧自的對號入座，沾上的不是花，是化肥的話就不太愉快了。

有伴侶者在關係中，也容易被伴侶各種崩潰所擾，請務必有點耐性，深入去看對方到底在吵什麼，你會發現，他嘴上說的通常不是真的在意的點，背後有其他需要被解決的問題，譬如安全感、譬如自我認同，這些都不是你可以「立刻做點什麼」就滿足、或解決他的問題的，身為伴侶，你得引導他去看到問題，而非只是便宜行事的被指定什麼、就做什麼，這是讓關係劣化的做法，你會發現這些問題如黑洞般填不滿，最終還是得繞回這個點，好好共同看見、解決問題的，不如一開始就把力氣花在該花的地方，才是最聰明的相處之道。

訊息指引：I am courageous,steady and strong+Page of swords（R）

丟棄心口不一的表達，只說真話，真實帶來力量與轉化，你得堅定不移的抓緊它。

生命靈數4

整體運勢：只想待在舒適圈內的心情，會讓四號人的生命進展呈現「看似穩定，但說穿了是停滯」的困境中，當然這些「困」是只有當事人才懂，在本週期只想逃避的心態下，也真能逃得掉一時，但這些拖延都需要付出高額的代價跟利息，選擇很重要，不得不慎；

一樣的，財務無大問題、帳面收入頗豐，但支出也不少，兩相折算下來，其實做白工或小虧損的機率是偏高的，人際也看似沒有大的狀況迫在眼前，但那種誰也不能說真話、沒有可討論對策的困，也是只有身在其中才明白了。

自認的聰明、安穩，是否真的安定，又是否是四號人自己真的需要的，你得先能懂得問自己這個問題，才能從這溫暖的牢中逃脫了。

工作／學習狀況：在專業上外敵環伺，看似有隊友，但其實能施力、有實質產能的，可能只有你本人，在缺乏外援的狀態下，若要能做出點什麼，就是小規模的、能親力親為的部份，是可控的；

其餘需要交流、溝通、交給別人的，在五月份都得看淡，如果你不打算砍掉一些早已不適合往來的合作對象、冗員、消耗預算但已無實質產出效益的項目的話，那就會由你一個人的產出，來支應或分攤給這些純消耗的項目。

所以一樣的局面，就是「看似繁盛的枯樹」，如果想在專業上有一番風景，勢必得大刀闊斧，而非一味向外擴張、只為顧及顏面了。

愛情：單身者在追求關係上若想有突破，得先從自己的想像中出來一下才好。若你持續單身，那麼很可能是困在一套已經想像好，但各種條件都相互矛盾的劇情當中，這會讓你有各種的深思熟慮，來錯過眼前可能是正確的對象；

看起來身邊並不缺乏可選擇對象的四號人，卻從未真的打開過眼睛，仔細檢視自己做法、想法上的邏輯謬誤，這會讓你持續單身。

與其自己想像，我想四號人更適合找個人直快的敲醒你，而不是老是走那種安慰討拍的路線，才是往真實情感互動的第一步。

有伴侶者，在關係中的自我感覺良好，一樣是殺手，本週期你仍有空間可以假裝關係良好與和諧，但實際上對方的不滿、跟拒絕溝通，都是存在的，即便關係仍存在，但再也觸不到這個人的寂寞感，是相當強烈的；

不過整體看來選擇自欺的四號人不算少數，所以如果你在意這段關係，即便表面對方沒有抱怨，你最好想想，到底是「沒有抱怨」還是「懶得再跟你說了」，畢竟一個沉默各自解讀，而其它事件也能做同樣的類比。

如果你願意看，就能當解決問題，而不是後面被問題解決的人。

訊息指引：The rhythm of my breath directs the rhythm of my life+King of pentacles（R）

務實的活在地球的生命經驗中，明白所有步驟，用實際的步驟取代總活在想像中的假設。

生命靈數5

整體運勢：緊迎一連串「看清本質」的事件，陸續在生活中發生，看似重重的困難跟阻礙，若五號人沒有認清，就會這樣定義這個五月；

但實際上這些失去、再努力也不能留下的，一定是你早就該丟、卻基於某些恐懼跟盲點，硬是留住的，本不該留的，你該放手才是最輕鬆，就讓它去吧！

當五號人願意為自己的生命清掉雞肋、挪出空間，就會看到五月有許多可為之處，你擁有時間、空間、可能不多但足額夠用的金錢，也有身旁朋友跟伴侶的支持，卻因為前述這些對你意義不大的執念，你忽略了這些更重要的人際跟資產。

五月的幻滅是成長的開始，是福不是禍，你得有更清明全觀的思慮，就能順利看見它們。

工作／學習狀況：在專業上一樣會有些合作嘎然而止，突然就沒了下文、沒回應，或是突然生變、你突然認清、死心的機會，但這些就如上述，沒有突然啦，是你一直都不想看，然後現在塞到你面前了，不得不看而已，該去的就不要再問為什麼、或是勉強要留下、要一個說法，都只會讓你感到更懷疑人生；五月有更多新的合作機會，等你很久的、對你早提過的邀約，願意支持你的人，都還在等你的回應，把那些之前因為「覺得負擔不來」或因為各種原因擱置的事項，都重新檢視、整理一遍吧！

你會從這些重整中看見自己新的可能與客觀的事實，跟你之前堅持的認知，落差甚遠，得學會捨，然後毫無意外的，你會得到下一段的新地圖，那裡充滿更多讓你做起來更有價值、你卻一直都沒選的事。

愛情：單身者在追求關係上，總是選些奇特的、擁有各種障礙的對象，然後你也經常因為這些選擇，而困在原地，進入不了關係，是你反覆的劇本，你發現了嗎？看似有在追求關係、只是運氣不好的你，或許從沒注意過，是你無意識的對承諾有障礙，下意識的都只對這種錯誤對象產生感覺呀～

這樣就是「對方不要，不是我的問題了，我可是都有在追噢！就運氣不好桃花少」

嘿，其實你隱約知道，好像不是這樣的吧？

你得先正視自己這個問題的存在，才是跨過單身門檻的第一步喔！

有伴侶者在關係中，若你習慣用配合對方，來維持關係，在這個月也會發現伴侶各種情緒的無限上綱、讓你安撫不來，溝通困難、講也講不聽，但，你真的覺得對方這些問題，都是你「該為他承擔」或「你能為他解決」的嗎？

看起來已經過度負載的五號人，若持續用不合理、不對等的付出來換取關係和平，那麼這個月關係失控、被更嚴重情緒綁架、勒索的情況，就會更嚴重，在無論如何付出都難以再維持表面和平的此時，五號人只能選擇當回自己、先讓對方認知到自己也有情緒需要照顧；

當你願意交付，就會意外的發現，自己會被對方接住，一切都比想像中的更好一點，只是這是過去你從不願意、害怕去嘗試的選項，如此而已。

訊息指引：I trust the change unfolding in my life+Six of wands（R）

信任變化且交付，生命向來只做更好的安排，而非為了無謂的擊潰誰的生命而來。

生命靈數6

整體運勢：繞一個彎，始得動身的五月，對六號人來說，本週期的心情暗淡，壓力大、人際不和諧、溝通失利與財務損失，很可能都是來自於你的「選擇性看見」的慣性，當你選擇用特定、或慣常的思考路線，去看待眼前這些事物，那麼大概只能對眼前的障礙或卡關，做出兩極的放棄、或是盲目堅持到底的決定；但五月份需要你更多的靈活動腦，寫的不是是非選擇，而是當是非選擇都很爛的時候，你得幫自己開啟一道申論題的空間；

保留主觀意識、同時擁有客觀觀察，就是讓五月翻轉的關鍵，你會發現在這一堆待處理的麻煩雜項中，仍有含金比例很高的事情，但你需要願意先換個觀點，靈活就是本週期最該學會的技能，它能讓生活轉衰成盛。

工作／學習狀況：與團隊或他人之間合作、溝通的不順暢，讓六號人對自身專業產生質疑，大感失望的此時，先別急著去挽留或試圖說服對方，讓事件自然放著、發酵一會兒吧！

不用太久，答案就會出現，若你急著在當下就做出決定，通常也會在後面發現事件風向一個微微轉動，你之前那些好不容易用力做出的調整，一個彈指就又毫無用處、甚至有害了，多等一下，有助於你節省力氣跟資源，不費白工、也不會因為過度努力反而招致負評。

這段時間的人際不和諧，也經常是因你過度用力，想在一時半刻就解決事情的急躁所致，到月中之後，就能逐漸順轉的五月，事情慢一點，就是最快的解。

愛情：單身者在面對人際時的疏離，是讓本月身旁桃花遠離、沒有動靜的主因，或許你覺得沒有，可能還完全相反，但總急著服務他人、過勞或是發散的注意力，卻會讓你跟旁人看似有互動，卻毫無情感流動的品質可言，這些無謂的服務，真的是你想做、或非常樂意去做的嗎？

過度犧牲跟服務可能是你用來逃避焦慮的方式，你得先能照顧好自己，安住在當下，才能看見真的有機會跟你發展的對象喔！

有伴侶者，在關係也有過勞、過度花俏、過度解讀對方、自以為貼心的事件發生，這些都會讓你產生「我做那麼多人家又不感謝我」「人家又沒有要聽」「其實人家也不要」等等的內心戲，這些看似你不被尊重的失落感，其實正來自於你也不夠尊重自己跟對方；

或許你要說「我做那麼多了，不然還要多尊重？」但事實上，對方並沒有開口要你過度犧牲呀，多數的時候，你覺得對方需要，卻不問對方意願的一頭熱，反而帶來關係的壓力跟困擾，本週期的「明明看起來還好，卻覺得在關係中很寂寞」，就是這樣來的，鑰匙正在你身上，若你願意放下預設立場，當個先願意說清楚、問出口的人，就能重拾在關係中的安定跟價值感。

訊息指引：I am the right path and divinely guided+Three of wands

迷航只在短暫的眼前，停一會兒，等路出現，

生命從不收走任何人的機會，你比想像的更安全。

生命靈數7

整體運勢：對於那些你急欲掙脫的，壞情緒、負面的表達、或是任何「覺得算了快點結束無論怎樣都好」的事，七號人得多點耐性，留在原地把它看完、處理完，是五月帶來順利、減少阻力的指南；

上述的不耐煩跟不想多談，都是讓你生活跟財務、情緒失衡的癥結點，事實上這些看似負面的事件，卻能帶你看見很多自己一直以來的逃避、跟需要表達的情緒、界線、事件，當你願意看完，用更多時間跟這些你沒耐性的負面相處，你會發現他們要教你的，是「如何讓自己舒適」這件事，只要懂得順著看見的，加上情緒去表達，就可以幫生活換得更多務實的順利，包括愛、支持跟足額的資源，都在這些自我觀察之間。

工作／學習狀況：在專業上得注意時間分配，本週期的拖延症大發作，什麼事都想先逃了再說，對於工作進度是一大威脅，因為情緒壓力過大，與日常不同的作息，也會讓七號人間接影響到工作時程的安排、以及精神品質，請務必多注意休息及放鬆，才能讓工作重回順利之流；

這段時間也會有許多需要你讓利、打折、以（看似能）換取到更多合作、或是讓合作（看似能）變得順利的要求，不過你得為自己多堅持一點了，因為這一個退讓，後面只會帶來你需要更多的妥協，直到你把所有籌碼都投了，可能還要倒貼，最終以做白工了結，即便你的工作不會直接跟財務碰上邊，還是有多付出工時、但沒有得到相等報酬的權益虧損，反之，若能堅持下來，才是保有最多空間與利潤、靈活跟肯定的最佳作法，它需要你更多為自己主張的決心。

愛情：單身者在追求情感的路上，切忌急就章，機會雖多，但若你只想選個讓自己暫時「先求有就好的」也行，但後面你會發現自己選了不久就後悔了，快速選擇下也會快速發現問題，並且困在問題中的時候，你也無法在短時間內快速更換下一個對象了（欸至少得先解決眼前的吧，但你又不是果斷說換就能換的人，這還不慘嗎？）

一急就壞事看不到全部的選單，你得先對自己有耐性，慢一點，更安全。

有伴侶者，在關係中缺乏溝通跟「多講一點真實想法」的慣性，會引來關係的失衡，對方的關心，在你眼中卻成了一種壓力，覺得好像需要有更多回應，在不說明之下刻意的疏遠，是讓這段關係扣分，明明還不錯，卻讓你感到煩躁的關鍵；

看似是對對方不耐煩，但實際上，七號人應該有更多想表達的焦慮、不安全感尚未表達，你得正視情緒、並且試著說出口，就能既舒緩自己，又讓對方能夠有空間貼心的接住你，事實上這段時間對方已經注意到你的煩躁，但始終使不上力，你得先為你們之間的門開一點縫，才能讓伴侶有施力的空間。

訊息指引：We are all sisters and reflect the divine in one another+Eight of cups（R）

創傷與滋養經常是一體的兩面，把故事都理清，才寫得出美麗的續篇。

生命靈數8

整體運勢：面對混亂失序的五月，八號人得多為自己主張，並且前後一致、言行如一，嘴上說不就真的不出手，就不容易被捲入戰場深處。

看起來四月份的訓練對多數的八號人是起作用的，因為本週期從外部看來下滑的運氣、進退不得的困境，都是等待與蘊釀，在你看懂的狀況之下，就會明白面對這些情緒勒索、別人的不懂裝懂，全都該止步、收手、點到為止就好的節制，才能帶來順利；

別以為這很簡單，只有八號人才知道要做點什麼容易，但收手卻超級難的苦處，若你終於辦到了，別讓這只出現在短暫的週期裡，務必記得這感覺，收進口袋裡，若你尚未辦到，那要提醒你，等待他人主動求援的伸手，才有價值。

工作／學習狀況：在專業上只能專注在自己的工作進度、研究安排上，至於跟別人的交流，如果你想看看笑話或是缺點娛樂，是可以的，若是認真想討論，那你還是省省吧～

多餘的溝通、說服，在這段時間都不管用，你只會看到身邊更多的荒腔走版、各種奇特的論調，讓你懷疑人生，如果你多花時間跟豬打架，那你毫無疑問的也會變成豬了（不是！😂不要這樣）

總之專心可以為你累積出一點厚度啦，適合深入研究、發展議題或專案深度，也適合進修，但課程得慎選，畢竟現在很多看似有理但滿嘴胡言的課，實在太危險，對挑課沒信心，那就閉門深造，這個與世隔絕，也真能幫你累積出一點實力，靜待與累積，這段時日的努力，都能應用在後續的工作中。

愛情：單身者不乏怪人的主動追求示愛，是不錯的生態觀察期。

至於深入，你知道不要的，切勿輕易嘗試，就算你設定好了淺嚐，一旦開始了，對方也很難讓你輕鬆甩開，如果不怕麻煩也不怕怪異、形象扣分，那就可以啦，但一般人是很少會樂於此道的，所以最務實的建議，還是麻煩莫沾，你看看就好。

有伴侶者，對於伴侶的「困在自己世界中、自我耽溺、不知道在說什麼」的狀態，也要有點心理準備，對方無法靠你的說服得到救贖，你只能夠在一旁陪伴，等待對方願意開點門、講人話、主動求助的時候，你才能講上話；

別刻意要伸手干涉，這只會帶來對方更多不解跟抗拒，留出空間允許對方爛一下，等他夠爛，自己甘願說了，你再對話，就能讓關係處在較穩定的狀態，至少縮小風暴半徑，靜默跟留白就是你能對他做到，最好的事情。

訊息指引：I am the weaver of my reality+ Seven swords

對力量節制且收攏，不刻意彰顯的被看見，才真的被看見。

生命靈數9

整體運勢：在本週期，九號人將更密集的跟一些「只想停留在原狀」的人交手，說是交手，就是你無法完全把他們隔絕開來，在人際上是處於很需要界線、很需要節制、拿捏的時期；

對於已經學會收手智慧的九號人來說，只需在對方試圖求救時，給出微少的回應，你就會知道對方到底是真的需要你救，還是只有說說而已了，是否行動、真的跟對方深入討論的準則，可以用輕鬆的測試，就能知道。

對於尚未學會收手，還是覺得以拯救他人為己任的九號人，這將是個超級忙碌，但都不是為自己，得到回報又少的時期，如果你不想淪為瞎忙又自我耗損的一員，那麼有節制的回應，判定對方是否只是問問的練習題，就是這個月你該寫的了。

工作／學習狀況：在專業上，你會發現多數的人都困在原地，沒人像你一樣想快點把事情解決，他們看似都有在進行，可能看起來比你忙的人，但你仔細一看，就會發現他們手頭上緊咬著的，都是些無關緊要、對事件推展無太大幫助的小雜事，身旁同事或往來客戶，也可能在本週期密集的擾亂你，要你給意見、給進度，看似你是最慢的那個，但實際上，他們卻是經常變更，導致行程大拖延的人；

所以接到任務跟指令的當下，不是回應，而是先判定「這有沒有意義、對方在說什麼」，你得多一點緩衝空間，就會看出很多雜事，根本就是沒有必要的，就別跟著瞎攪和了，五月的前中段都會是這樣混亂的態勢，先等著，把力氣保留到月底結案，再一次總結這些麻煩吧！

愛情：單身者在追求新關係上也難以開展，會有測試、看似對你投來好感的人不斷出現，但若你真想認真研究或進一步確認，就會發現對方好像又沒這意思了、人間蒸發了；

沒有為什麼，這些閃現跟閃退，都跟你無關，你就看著就好，該你的會再來，但還得多幾次的拖磨、靜待他們自己的掙扎完結，到月底才會有個較明確的進度，所以不用急著說什麼跟回應，生態觀察、以不變應萬變，等對方給出明確的東西夠多，再說也不遲。

有伴侶者，在關係上也缺臨門一腳，但可以確定的是，那一腳不是由你來踢。你得等，視若無睹更好，不然我怕你會太生氣XD

面對伴侶各種自說自話，自以為努力但其實完全搞錯方向，還有很多時間可以看著，至少在這個月，你都只能看著，試圖在錯誤的時間糾正、急著說服，都只會得到更多的反效果，關係中若說做什麼最積極，那麼九號人的答案，無疑是靜默，等待對方混亂而亂表達的無意義動作，緩慢理出頭緒，請把節制跟不出手，刻在你心臟的正中央。

訊息指引：I focus on what is working+The tower（R）

延遲只為加速，渙散才能除去眼前迷霧，所有的退一步，都只為向前飛奔。

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