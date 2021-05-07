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小孟塔羅：陷入感情就變盲目？測我在愛情中的「盲點」是什麼

聯合新聞網 / 小孟
圖／pakutaso
圖／pakutaso

俗話說：「情人眼裡出西施。」，熱戀期情人無論做什麼事，感覺一切都是那麼的合理化。是否人一旦陷進感情便盲目？當社會新聞出現愛情詐騙時，似乎再高的身份、學歷皆無用武之地。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我在愛情中的盲點是什麼？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Tarocco Studio(Revival Art Tarot Second edition)




A：眼裡只有對方。(隱者牌正位)

牌面上的男子戴老花眼鏡，專注地看著手上拿的十字架。

A：眼裡只有對方。(隱者牌正位)
A：眼裡只有對方。(隱者牌正位)

這張牌表示當你陷入愛情裡，你將看不見對方以外的世界。因此，你會把所有的心力放在對方身上，盡可能的想與對方見面或聯繫。然而，被你忽視的不是只有朋友、家人，甚至連你自己都一併忽略了。小孟老師在此提醒你，別忘了在認識對方之前，你所存在一切它本來的樣子。

B：擔心負面事物(寶劍九正位)

牌面上的修女手捂著咽喉，另一位修女透過鑰匙孔窺視。

B：擔心負面事物(寶劍九正位)
B：擔心負面事物(寶劍九正位)

這張牌表示當你陷入愛情裡，你會擔心許多事而與對方疏離。也許是受到過往感情影響，或你容易先往壞處想的關係。除了會讓對方倍感壓力外，更可能形成彼此的溝通障礙。小孟老師在此提醒你，感情之間需要信任為基礎，這並非從對方身上獲取，而是得由你的心底湧現。

C：展現好的一面。(聖杯騎士牌正位)

牌面上的男子靠坐在輪子，手拿著準備筆書寫在白布上。

C：展現好的一面。(聖杯騎士牌正位)
C：展現好的一面。(聖杯騎士牌正位)

這張牌表示當你陷入愛情裡，你會想辦法表現好的那一面。在身材方面要維持好的身形；在穿搭上面要能突顯優點；在臉或髮型則要絞盡腦汁；個性要有趣隨和懂事等等。小孟老師在此提醒你，沒有人先天或後天完美，只要是人就有他的缺點，若不能展露原本的樣子，這場戲你能夠演多久呢？

D：凡事都能克服。(聖杯五正位)

牌面上的女子手拿著船錨，她轉頭向著另一邊眺望遠方。

D：凡事都能克服。(聖杯五正位)
D：凡事都能克服。(聖杯五正位)

這張牌表示當你陷入愛情裡，犯錯時總認為可以再做努力。但對方總有受不了失控爆走的時候，以及有絕對不能觸碰採到的地雷，甚至對方不受你控制的自由意志，這些都不是有心去努力就可以改變的。小孟老師在此提醒你，充份了解彼此非常重要，知錯能改找到共識方能長久。

E：隱藏不讓知道。(女祭司正位)

牌面上的女子全身披著白紗，她的黑眼珠微微往上方凝視。

E：隱藏不讓知道。(女祭司正位)
E：隱藏不讓知道。(女祭司正位)

這張牌表示當你陷入愛情裡，你會理性隱藏不利自己的事。也許你的出發點是好的，但在感情裡欺瞞是很大的禁忌，畢竟沒多少人能接受這種事，而紙總有包不住火的時候，被揭穿的時候你該如何是好？小孟老師在此提醒你，用你可以表達的方式坦承，別冒著被發現的風險過日子。

小孟塔羅 愛情

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