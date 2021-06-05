快訊

國中會考補考登場！ 184考生應試、每間試場1至3人

「垃圾堵住排水口」釀淹水 許淑華批柯文哲「甩鍋給老天爺」

心理測驗／說到綠色會想到什麼？ 測出自己有多「天然呆」

聯合新聞網 / 綜合報導
人都有出錯的時候，透過心理測驗，就能理解自己是不是冒失的人。圖片來源／ingimage
人都有出錯的時候，透過心理測驗，就能理解自己是不是冒失的人。圖片來源／ingimage

人非聖賢，總有出錯的時候，並非都是十全十美的。日本網站「恋愛JP」最近就分享一則心理測驗，透過對於顏色的想像，就能看出你是偶爾犯錯的精明人，還是時常凸搥的迷糊蛋。

請問：當說到「綠色」的時候，你會聯想到下列哪個東西？

A 草或葉子

B 綠茶

C 蔬菜

D 青蛙

聯想到A草或葉子的你，冒失度有60％。你是個性開朗，活力充沛的人，有時也會展現出少根筋的一面。不過，在你的天真無邪面前，即使不小心犯了錯，旁人不容易對你產生厭惡，甚至還會覺得不如待在身邊，讓大家互相幫忙，一起往目標邁進。

聯想到B綠茶的你，冒失度有40％。你是認真打拚，一切靠自己雙手實現目標的人。因此，你也不是容易出錯的人。而且因為你過往的付出，所以在你不小心犯錯的時候，旁人也會願意給予支援。相信你在未來，也能繼續像這樣與人相互信賴，過著平順且充實的日子。

聯想到C蔬菜的你，冒失度有80％。你經常抱持著「隨便啦反正先這樣」想法，行動前缺乏考慮，結果就在積累之下，常常出現「不小心」的錯誤。其實只要在行動之前多想一想，很多過錯就能事先避免的。在防止失去旁人對你的信用之前，還是稍微克制一下自己為上。

聯想到D青蛙的你，冒失度只有20％。你是個正經八百的人，但就是太過嚴肅了，所以對他人的眼光也相對嚴格，結果就是看著別人出錯，自己就容易心煩意亂，而且也會與人衝突。或許適時的放鬆，別把自己和他人逼得那麼緊，會更好過一點也說不定。

心理測驗

延伸閱讀

「女友優先」五大星座暖男排行 第一要小心別讓他累壞了

雙子不夠真心？最難開口果然是他？ 盤點12星座「最愛說謝謝」排行榜

心理測驗／4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

心理測驗／一張圖看出海豚還是烏龜？ 測出天命真子身在何方

相關新聞

心理測驗／說到綠色會想到什麼？ 測出自己有多「天然呆」

人非聖賢，總有出錯的時候，並非都是十全十美的。日本網站「恋愛JP」最近就分享一則心理測驗，透過對於顏色的想像，就能看出你是偶爾犯錯的精明人，還是時常凸搥的迷糊蛋。

小孟塔羅：快被逼瘋了？下半年要注意什麼才不會有衰事

歇後語：「屋漏偏逢連夜雨，船破又遇頂頭風。」，衰事往往是接二連三發生，如同骨牌效應一發不可收拾。因此人想去廟宇抽籤或算命，不外乎想要趨吉避凶，畢竟千金難買早知道，能大事化小、小事化無就太好了。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年要注意什麼才不會有衰事？

不能沒有愛！「4星座」就是為愛而活

偶像劇裡的主角可以為了愛情生死相守，只為守護片刻的幸福。那麼現實生活中，哪些星座是為愛而活的代表，永遠渴望愛、追求愛？科技紫微網點名四大星座，來看看誰上榜？

底迪最愛的「星座+血型」TOP5 溫柔又帥氣的她最吸引人

青菜蘿蔔各有所好，每個人挑選對象的眼光不同。有些人喜歡比自己更成熟的，也有人對年輕小伙子更為偏愛。日本網站「愛カツ」就以星座與血型，分析哪幾個組合，容易受到比自己年輕的小鮮肉青睞。

六月財運好的四大星座：水瓶獲得被動性收入、獅子有意外驚喜

新冠疫情嚴峻，加上又是水逆期間，應該很多人感到不太好受，但是相信一起做好防疫，保持正面思考，很快就能度過這個難關，回到日常生活。清水孟國際塔羅小孟老師幫大家整理了六月份財運最好的四大星座，快來看有沒有上榜吧。

財運風水關鍵就看「玄關」！鏡子如何擺有玄機 這些東西千萬別放

錢不是萬能的，但不會有人嫌錢太多，哪怕只有一點點，誰都希望自己財運亨通。日本運勢專家飯田道子近日就在媒體「All About」撰文，指出如何靠改變家中風水，來改善運氣和財運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。