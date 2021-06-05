心理測驗／說到綠色會想到什麼？ 測出自己有多「天然呆」

人非聖賢，總有出錯的時候，並非都是十全十美的。日本網站「恋愛JP」最近就分享一則心理測驗，透過對於顏色的想像，就能看出你是偶爾犯錯的精明人，還是時常凸搥的迷糊蛋。

請問：當說到「綠色」的時候，你會聯想到下列哪個東西？

A 草或葉子 B 綠茶 C 蔬菜 D 青蛙

聯想到A草或葉子的你，冒失度有60％。你是個性開朗，活力充沛的人，有時也會展現出少根筋的一面。不過，在你的天真無邪面前，即使不小心犯了錯，旁人不容易對你產生厭惡，甚至還會覺得不如待在身邊，讓大家互相幫忙，一起往目標邁進。

聯想到B綠茶的你，冒失度有40％。你是認真打拚，一切靠自己雙手實現目標的人。因此，你也不是容易出錯的人。而且因為你過往的付出，所以在你不小心犯錯的時候，旁人也會願意給予支援。相信你在未來，也能繼續像這樣與人相互信賴，過著平順且充實的日子。

聯想到C蔬菜的你，冒失度有80％。你經常抱持著「隨便啦反正先這樣」想法，行動前缺乏考慮，結果就在積累之下，常常出現「不小心」的錯誤。其實只要在行動之前多想一想，很多過錯就能事先避免的。在防止失去旁人對你的信用之前，還是稍微克制一下自己為上。

聯想到D青蛙的你，冒失度只有20％。你是個正經八百的人，但就是太過嚴肅了，所以對他人的眼光也相對嚴格，結果就是看著別人出錯，自己就容易心煩意亂，而且也會與人衝突。或許適時的放鬆，別把自己和他人逼得那麼緊，會更好過一點也說不定。