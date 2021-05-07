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心理測驗／四選一！說到粉紅色想到什麼？ 瞭解你的潛在人格

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人的內心深處，可能潛藏著另一個自己都不太熟悉的性格。圖片來源／ingimage
每個人的內心深處，可能潛藏著另一個自己都不太熟悉的性格。圖片來源／ingimage

每個人的性格不同，除了外在表現以外，內心更可能深藏另一個潛意識存在。日本網站「恋愛jp」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己的內心深層，究竟隱藏了什麼樣的人格。

請問：說到「粉紅色」，你會聯想到下列哪項事物？

A 櫻花

B 小豬

C 桃子

D 戀愛

圖擷自恋愛jp
圖擷自恋愛jp

聯想到A櫻花的你，內心其實是認真且腳踏實地的性格。表面看起來樂天開朗的你，其實瞭解一步一步努力打拚，比什麼都還來得重要。在講求與人保持融洽的同時，你也知道自己必須有所成長。而你所花費的這番功夫，將來也必定會轉化為成果。

聯想到B小豬的你，內心其實是容易察覺到他人需求的性格。或許自己沒有感覺，不過你總是會在無意之間，在能力所及的範圍之內，滿足了他人的需求。這也讓你獲得感謝，成為大家仰慕的對象。而因為也不自覺做了什麼，總是自謙回應感謝的你，又會再更獲得周圍人們的肯定。

聯想到C桃子的你，內心其實是個充滿熱情的性格。雖然你表面看似冷淡，不願意隨著流行起舞。但其實你心懷熱忱，而且具有將之實現的行動力，過去也曾為了挑戰自我，跨出過大膽的步伐。看在他人眼裡，其實對你充滿敬佩之意，繼續維持這份熱忱走下去，相信未來一定會更上層樓。

聯想到D戀愛的你，其實是個心腸軟的人。你平常給人冷靜、理智判斷事情形象。不過其實在內心裡，你是個宅心仁厚的性格，雖然說會控制感情不外露，但非常懂得設身處地替人著想。能夠控制好內心的情緒，不輕易影響事情的判斷，也算是你的長處。

心理測驗

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