殺破狼周運勢／獅子小心被分手、離婚 雙魚工作一鳴驚人

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，收入有增加的趨勢，此時適合與老闆談判待遇與加薪相關事宜。新月期間，可許下與金錢有關的願望，經濟狀況會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，目前的工作就是校長兼撞鐘，任何雜務都要親自打點，許多問題都必須事必躬親，會想盡辦法獨當一面，成長迅速。

本週須注意的部分

感情運方面，木星進入秘密宮位，與金星呈現4分相，秘密戀情被公開，個人隱私也被挖出來，感覺十分不堪。某些白羊座，會暗戀自己的老師，不過由於涉及道德問題，對方並不希望發展這段戀情。

人際關係方面，木星離開人際關係宮位，停留在人際關係宮位的土星相位不良，越來越厭倦各式各樣的交際應酬，總是充滿著算計，嚮往簡單的生活。某些白羊座莫名其妙被週遭的朋友封鎖，該檢討一下自己的缺失了。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，與人際關係宮位的海王星有良好連結，有曖昧對象的金牛座，兩人會從朋友的身份更進一步。新月期間，可許下與情感有關的願望，會獲得新月的祝福。

人際關係方面，木星進入人際關係宮位，將有機會接觸到許多達官顯貴，或是許多有名的人士，可開創許多新人脈，然而本週木星與金星呈現4分相，會覺得與這些人的價值觀有些格格不入。

本週須注意的部分

工作運方面，木星離開志業宮位，停留在志業宮位的土星相位不良，對於目前的工作感到倦勤，有些因素會讓你想辭職，或是轉換跑道，但目前身負重責大任，無法說走就走。

溝通運方面，火星在溝通宮位行進，一昧鑽牛角尖，只會使週遭的人覺得你過於固執，不好溝通。不論在現實生活，或是網路上的發言都需謹言慎行，避免惹上口舌是非。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，喜歡的對象終於知道你的心意，雙方有機會更進一步發展。單身的雙子座會在職場認識讓你怦然心動的天菜，但雙方身份不適合交往，只可遠觀，不敢追求。

工作運方面，木星進入志業宮位，正在找工作的雙子座，會成功轉換跑道，同時擔任重要的職務。工作穩定的雙子座，會被長官拔擢，成為主管，待遇與薪資也都跟著升級。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，雖然收入增加了，但花錢的速度遠遠超過賺錢的速度，預期之外的支出太多，入不敷出，同時常常亂買東西，存款見底。

健康運方面，新月發生在心靈宮位，內心有些過不去的結，往往限制了你的人生，甚至造成心理方面的疾病，在新月期間，藉由新月的能量淨化情緒，會獲得良好的能量幫助。金星與水星齊聚命宮，當心著涼感冒，病毒感染。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會認識一些新朋友，或加入一個新團體，同時很受許多人歡迎。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，木星進入學業宮位，想申請學位深造的巨蟹座，這段時間會受到師長提攜，可望進入理想的系所做研究。某些巨蟹座則是因為對外的競賽建功，確定能保送進入很好的學校唸書。

本週須注意的部分

金錢運方面，木星離開財務宮位，在財務宮位的土星受到天王星影響，許多無法釐清的財務問題可能會需要走上法律途徑解決。有投資習慣的巨蟹座，切勿貪心炒短線，不但不能快速致富，還可能因此負債。

感情運方面，金星進入秘密宮位，與木星呈現4分相，將與喜歡的人短暫遠距分離一陣子，時間雖然不算長，但相思之情卻會使你度日如年。某些巨蟹座陷入不便公開的秘密戀情中，愛得濃烈，卻也心酸。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會接管重要的職務或任務，或是轉換到新的工作領域。能力受到賞識。新月期間，可許下有關工作、事業、成就相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，木星進入財務宮位，偏財運頗佳，可買彩券試試手氣，或是在這段時間獲得一筆資產。有投資習慣的獅子座，手中持有的標的水漲船高，可選在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，木星離開感情宮位，而土星持續停留在感情宮位，即將步入婚姻關係或是已婚的獅子座要特別注意，另一半對你的不滿到達極限，這段時間正考慮分手或離婚。單身的獅子座則會被爛桃花吸引，感情處於弱勢。

健康運方面，木星進入疾厄宮位，代謝變差，有發福的跡象。火星在精神宮位行進，睡眠狀況不佳，會需要酒精與藥物助眠。生活中會有許多事情令你焦慮或沮喪，當心罹患心理疾病。

處女座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，會在此時決定論文或是研究的科目，同時會尋求到不錯的指導老師。新月期間，可許下與學業、專業研究、功課……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星進入感情宮位，單身的處女座，將會邂逅可相依一輩子的伴侶，雙方會以結婚為前提交往。感情穩定的處女座，正在準備辦囍事，進入人生另一階段。

本週須注意的部分

工作運方面，木星離開工作宮位，然而土星持續停留在工作宮位，相位不良，職場人事有異動，有可能會被派駐到偏遠的單位，實質是想逼你辭職，節省資遣費用。某些處女座必須承擔吃力不討好的職務，會想換工作。

健康運方面，木星離開健康宮位，然而土星持續停留在健康宮位，相位不良，有運動習慣的處女座，當心運動傷害，必須花很多時間復健。某些處女座則是罹患慢性疾病，有些病徵越來越嚴重，卻無計可施。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會開啟一項新的理財計劃，購買一支潛力股，或保本型基金，某些天秤座則是還清一筆債務，經濟狀況輕鬆許多。新月期間，可許下與理財、投資、金錢相關的願望，會獲得良好能量幫助。

工作運方面，木星進入工作宮位，在工作領域被挖角，或是會有升遷的機會。某些天秤座在職場上會有突出的表現，成為眾人矚目的焦點，不過工作量也變多，會是較為勞累的時期。

本週須注意的部分

感情運方面，木星離開戀愛宮位，停留在戀愛宮位的土星相位不良，突然發現喜歡的人品格上有些瑕疵或缺失，美好的印象因此破滅。某些天秤座有懷孕的跡象，但胎兒狀況不良，或是你尚未準備好迎接這個小生命降臨。

健康運方面，木星進入健康宮位，代謝變差，有發福的跡象，新月發生在疾厄宮位，注意心血管方面的問題，在外飲食要當心，容易吃壞肚子，天王星長時間受到土星影響，內分泌失調，某些病徵已經浮現。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時木星進入戀愛宮位，與喜歡的對象相互告白，雙方有交往的共識。某些天蠍座則可能會煞到新的偶像。新月期間，可許下與感情有關的願望，會受到新月的祝福，與喜歡的人關係更進一步。

金錢運方面，金星、水星在財務宮位行進，會以信用卡優惠，買到物超所值的東西，或是得到你喜歡的贈品。有投資習慣的天蠍座，因為做了許多理財功課，在適當的時機出脫投資標的，獲利了結。

本週須注意的部分

家宅運方面，木星離開了家宅宮位，同在家宅宮位的土星相位不良，某個家人的健康狀況不是太好，需要長時間看顧，重擔都落在你身上。某些天蠍座才剛購買了新房，交屋後需要裝潢與修繕，但已經沒有多餘的預算了。

學業運方面，火星在學業宮位行進，要寫的報告、要交的作業實在很多，同時還有許多社團活動必須要參與，每天都要熬夜做功課。某些天蠍座要當心重要的資料打到一半電腦當機，沒有存檔，心血瞬間付之一炬。

射手座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會接到一件非常重要的案件，關係到未來工作的走向與發展。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星與水星齊聚在感情宮位，與喜歡的人相互告白，雙方會進入正式交往的模式。感情穩定的射手座，與另一半有許多甜蜜的相處時光，對方會對你特別體貼與照顧。

本週須注意的部分

家宅運方面，木星進入家宅宮位，受到金星影響，某些射手座會在此時計畫買房或搬家，需要籌備很多款項，經濟負擔較重。某些射手座的家人正要辦喜事，有很多繁文縟節要處理，家族甚至因此意見分歧。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，雖然很努力的工作賺錢，但理財卻一塌糊塗，預期外的支出太多，存款快要見底。這段時間當心掉錢包，或是被有心人詐騙金錢。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，還在曖昧階段的戀情會有進展，兩人會有交往的共識。感情穩定的摩羯座，這段時間會希望與另一半同居，甚至有結婚的打算。新月期間，可許下與情感有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，木星進入學習宮位，還是學生的摩羯座，不論是學校段考，或是參加任何徵試，會獲得好成績。已經出社會的摩羯座，若需要拿任何證照，或是各種資格認證，都可順利通過門檻。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到進入溝通宮位的木星影響，在職場上會需要與同事、上司、客戶頻繁溝通，卻常常發生誤會，使你自我懷疑，是否表達能力有問題。

金錢運方面，木星離開了金錢宮位，尚停留在金錢宮位的土星相位不良，經濟負擔變重，對於金錢會較沒安全感。某些摩羯座會需要購買某種昂貴的物品，每個月分期付款，擠壓到原來生活費用。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會添購新的家電或傢俱，家中煥然一新。需要搬家的水瓶座，會在這段時間找到理想的物件，居住問題塵埃落定。新月期間，可許下與家庭、家人有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星與金星齊聚戀愛宮位，與喜歡的人有許多互動機會，兩人之間有說不完的話題，戀情升溫。感情已經穩定的水瓶座，會有比較多的時間與另一半好好相處，關係甜蜜。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，業務量暴增，每天都需要加班處理。工作有過勞的傾向，身體會因為長期久坐辦公室，產生不適。除了常需要休息之外，運動量也要顧及。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，注意血光之災，容易發生意外傷害，同時，木星離開命宮，持續待在命宮的土星相位不良，有些慢性疾病的徵兆已經浮現，需積極保養與復健。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，木星進入命宮，會嘗試挑戰新型態的工作，甚至跨領域展現過去羞於展現的才能，會因此一鳴驚人。某些雙魚座則想改變一成不變的生活，自己開創新事業。

學習運方面，新月發生在學習、考試宮位，不論參加任何考試或競賽，都會獲得令你滿意的好成績。新月期間可許下有關考試、學習有關的願望，會獲得良好的能量庇佑。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在戀愛宮位行進，戀愛對象十分任性，常常動不動就發脾氣，覺得對方很難相處，甚至會有分手的念頭。有養寵物或是有小孩的雙魚座，孩子需要花很多心力照顧，使你無法好好休息。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到進入命宮的木星影響，家宅需要整修，會有一段過渡時期，居住環境亂糟糟。某些雙魚座則是因為鄰居整修房子，生活受到許多干擾。

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