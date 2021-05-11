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不願改成「穩定交往中」？這些星座就是想低調

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

相信很多人對戀人都有過這樣的埋怨與苦惱：為什麼他不願意把社群網站的狀態改成「穩定交往中」？為什麼他不對外透露自己的感情狀態？是為了裝單身，方便搞曖昧嗎？科技紫微網今天就來為大家說明這些星座的真實想法。

　

金牛座

牛牛們之所以不想公開戀情，跟他們低調的性格很有關係。一句戀愛公告，不知道會招來多少朋友們的訕笑，搞不好還得請客。換個方向看，如果金牛座確實有意與你繼續交往，比起大剌剌的標誌「穩定交往中」狀態，故意放個剪影合照，低調放閃，反而能帶給他們暗爽的感覺！

　

巨蟹座

戀愛本來就是自己的事情，何必要搞得人盡皆知？巨蟹座就是那種喜歡關起門來秀恩愛的人啊！大肆宣揚戀愛消息，實在是有點肉麻。巨蟹座的肉麻只留給心愛的人，比方說費心煲一碗熱湯、或是買把大傘只為了雨天去接你，這些才是巨蟹座隱而不宣的浪漫。

　

天蠍座

好多事情都埋藏在心裡的天蠍座，很注重自己的隱私，所以他們真的是覺得不用把所有事情都和大家說。何況，日理萬機的蠍子哪有空整天上社群網站更新照片？當然了，他還是很重視感情的，身為戀人的你一定要多體諒他喔！

　

射手座

熱情奔放的射手座，把友情看得和感情同樣重要，所以就算談戀愛也不會忘記和其他朋友保持來往。不改成「穩定交往中」，可以顯得自己很有行情。另一方面，其實射手座很清楚，感情合則來不合則去，要是沒辦法維持下去，又得把狀態改來改去，實在太麻煩了，不如就留個空白省事一點！

　

雙子座

著名雙重人格的雙子座，內心有兩種差異很大的思路。他很可能一會兒對另一半愛到不行，一會兒又覺得對方很煩，這兩種極端的情緒此起彼落，更新社群網站的速度根本跟不上啊！而且雙子座嘴上不講，內心其實很護著情人，貼照片怕被說閒話，乾脆隱匿不報，讓大家自行想像。

　

你的情人上榜了嗎？或者你就是那個喜歡低調的人？其實，這些都是交往時需要磨合的事情，不管高調或低調，都不該影響你們之間的感情。你們要做的是找到雙方都能接受的平衡點，若真心想要繼續走下去，就要花心思讓兩人一起成長喔！

　

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