夏天來了！節氣立夏後5大生肖走好運「財運旺到發熱」

明天是二十四節氣的立夏，也是季節交替，夏天開始的時刻，清水孟國際塔羅小孟老師替大家整理了立夏過後「5個財運最旺」的生肖，看看你是否是獲得好財運的幸運兒吧！

Top5：屬虎

屬虎的朋友立夏後財星慢慢移往你的偏財宮，讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好的去佈局你想投資的事物，另外你們自己本身也開始會有一些較強烈的慾望想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句說話你愛理財，財就會愛你。

Top4：屬豬

屬豬的朋友們，立夏後你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力讓你沒有辦法好好運用資金，但開工後你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多作一些事，在此小孟老師要恭喜你。

Top3：屬猴

屬猴的朋友們立夏後想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議您只要作每個月固定投入的部份，不用給自己太大的壓力去追這個市場的報酬，慢慢投資會有獲利產生。

Top2：屬兔

屬兔的朋友們立夏後對你來說是正財大旺的開始，你可以開始把一些多的資金拿來作一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方法。

Top1:屬雞

屬雞的朋友立夏後你可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去作對你有利的標的物，另外你們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資之外，多作一些定存對你也是好的，好好的來學習投資理財，讓你的荷包更加分。