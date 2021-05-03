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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹桃花運大開 雙魚理財要果決

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報5/3-5/9】

重要星象：水、金、木衝刺中，水星進雙子，木星衝刺，火巨蟹5-10度，冥王星逆行魔羯。

水、金、木衝刺中，眾人在溝通方面容易急躁，積極關注理財議題。人際關係課題將展開，應處理好金錢問題，整頓思緒與環境。水星進雙子，雙子座成矚目焦點，關注溝通表達、教學及互動串聯等相關人士。木星衝刺，放大社群影響力，網路怪象多，有爭議者容易爆紅。火巨蟹5-10度，容易引動情緒，使人產生憂懼，當心情緒性的飲食狀況，宜多加克制。冥王星逆行魔羯，檢討不合時宜、僵化的法條，成為社會進步的動力。

工作注意：雙子、獅子、處女、天蠍

雙子：思考工作的遠景，好好規劃未來

獅子：遇到有主見的人，要懂得溝通

處女：追索過去的帳款，算清楚弄明白

天蠍：當心一時衝動，反而繞了遠路

桃花注意：白羊、巨蟹、魔羯、水瓶

白羊：兩情相悅有默契，感情運佳

巨蟹：桃花運忽然大開，容易受人青睞

魔羯：當心遇到爛桃花，或惹上麻煩

水瓶：放慢速度，多方評估會更好

財運注意：金牛、雙魚

金牛：依循自己的心，能夠有所突破

雙魚：果決一點，以免喪失先機

健康注意：天秤、射手

天秤：付諸努力，就有扭轉健康的機會

射手：避免粗心大意，造成肢體受傷

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 冥王星 木星 唐綺陽 每週星座運勢

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