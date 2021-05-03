唐綺陽星座運勢週報：巨蟹桃花運大開 雙魚理財要果決

一對伴侶如果有登對的外表，的確令人賞心悅目，然而，若要走得長遠，需要的還是深度的心靈交流。所以才會有很多人用一生來尋找自己的「靈魂伴侶」！從星座的角度看來，有幾對星座的氣質看似疏遠，但深入探究起來，他們其實可以成為彼此的靈魂伴侶呢！趕快跟著科技紫微網來看看吧。

2021-04-30 16:08