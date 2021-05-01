心理測驗／4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

每天忙碌生活，不只身體會累，內心的疲勞更是不容忽視。日本網站「shinri」最近就分享一則心理測驗，透過判讀一張圖片，就能知道自己內心疲勞達到哪種程度。

請問：看著以下這張圖，你最先注意到的是那個顏色？

看到這張圖，你第一個注意到什麼顏色呢？圖擷取自 shinri

A 深紅色 B 黃色 C 淡粉紅色 D 深紫色

選擇A深紅色的你，內心疲勞度來到90％。你對現狀抱持著相當的不滿，心裡有股想要打破眼前的能量，但也因此堆積了疲勞度。雖然有上進心是件好事，不過先試著理解，找出現況好的地方享受，讓自己身心狀況變得良好後，才有往上衝的動力。

選擇B黃色的你，內心疲勞度來到78％。你認為自己缺乏認同，渴望著人們的讚賞與關愛，如果有誰特別誇讚兩句，你的心情就會好上許多。不過即使得不到他人的讚賞，自己也應該關愛自己，瞭解能做到這個程度，其實已經算是相當不容易了，好讓自己放鬆一下。

選擇C淡粉紅色的你，內心疲勞度為22％。你有著積極樂觀的個性，不管發生什麼事，你都會以「賽翁失馬焉知非福」的坦然態度去面對，即使旁人認為不愉快的事情，你也能抓出正面看待的角度。你就像是溫暖的太陽，不只是你自己，更帶給周圍正向的能量。

選擇D深紫色的你，內心疲勞度為56％。用紅綠燈來比喻，你的疲勞度就像是「快變成黃燈的綠燈」狀態。也就是說眼下還勉強算OK，但是稍有不慎，心情是很可能一口氣跌落谷底的。趕快找出讓自己放鬆的方法，並且遠離會讓自己產生負能量的資訊，來調適好自己的心理狀態。