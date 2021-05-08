每日星座運勢／天秤裝扮與眾不同 能提升桃花運
2021-05-8
牡羊座
心情很好，沒有什麼煩惱的事情。
整體運：★★★★★
適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人與戀人約會不要太過頻繁，保持一點距離和神秘感，更能增進感情。
事業運：★★★★☆
研究心轉強，喜歡花心思去鑽研自己擅長的工作，你的專長會獲得很好的發揮機會。
財運：★★★★★
吉星、福星高照的日子，金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，多麼令人羨慕的運氣！還有小小的賭運唷。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-10:00水晶紫
開運方位：正西方向
金牛座
保持平靜，安撫心靈。
整體運：★★★★★
今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。
愛情運：★★★★☆
已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。
事業運：★★★☆☆
少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。
財運：★★★★★
正財、偏財都很旺。主動尋找商機，並及時出手，可望有豐厚的進帳。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00萊姆黃
開運方位：東北方向
雙子座
運勢平順，有些小事情需要處理。
整體運：★★★☆☆
今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。
事業運：★★☆☆☆
容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！
財運：★★★★☆
當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00白鋼銀
開運方位：西北方向
巨蟹座
嘴甜心善，非常受歡迎。
整體運：★★★★☆
今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。
愛情運：★★★☆☆
單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。
事業運：★★★★☆
感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！
財運：★★★★☆
人際關係圓融者可獲得更多商機。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉
開運方位：正東方向
獅子座
美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。
整體運：★★★☆☆
體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。
愛情運：★★★☆☆
與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。
事業運：★★★☆☆
閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。
財運：★★★☆☆
採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕
開運方位：正東方向
處女座
心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。
整體運：★★★★★
情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。
愛情運：★★★★☆
戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。
事業運：★★★★☆
思維活躍，頭腦中會突然湧現出刺激的點子，讓你在金錢上有所收穫。
財運：★★★★★
今天財運對於人脈暢通者特別有利，有機會在多方朋友幫助下而獲得商機。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-16:00蘑菇灰
開運方位：正東方向
天秤座
穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。
整體運：★★★★☆
裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。
愛情運：★★★★☆
夫妻、情人間多營造生活情趣，讓感情保鮮；單身者一旦擦出愛情火花，感情進展神速！
事業運：★★★☆☆
感覺生活較平淡，如果不甘寂寞，下班後不妨多與好友聚會，容易獲得各種新訊息。
財運：★★★★☆
忙碌的一天，財運很不錯，主動向外活動、與人密切互動可挖到寶藏，有利洽商、交易等。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-19:00墨玉綠
開運方位：東南方向
天蠍座
心情不錯，適合與朋友談心。
整體運：★★★★☆
運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。
愛情運：★★★★☆
愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。
事業運：★★★★☆
衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。
財運：★★★☆☆
生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-16:00脆梅青
開運方位：西北方向
射手座
試著改變一下自己。
整體運：★★★☆☆
裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。
事業運：★★★☆☆
平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。
財運：★★☆☆☆
莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-20:00脆梅青
開運方位：西南方向
摩羯座
一切都往好的方向發展。
整體運：★★★★☆
未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。
愛情運：★★★★☆
珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！
事業運：★★★★☆
做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。
財運：★★★★☆
遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-07:00蘑菇灰
開運方位：東南方向
水瓶座
晚上會有意料之外的事情發生。
整體運：★★★☆☆
先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。
愛情運：★★★☆☆
夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。
事業運：★★★☆☆
運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。
財運：★★★☆☆
與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕
開運方位：正西方向
雙魚座
尊重別人也是尊重自己。
整體運：★★★★☆
伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。
愛情運：★★★★☆
人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。
事業運：★★★☆☆
可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！
財運：★★★★☆
今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00玳瑁棕
開運方位：正北方向
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