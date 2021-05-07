每日星座運勢／射手做事需圓滑一點 勿太堅持己見

2021-05-7

牡羊座

敢於表達，切忌忍氣吞聲。

整體運：★★☆☆☆

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★★☆☆☆

異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎只是在玩遊戲，不想真心付出。

事業運：★★☆☆☆

抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。

財運：★★★☆☆

喜歡享受的一天，因此還是蠻肯花錢在美食、衣著，甚至收藏品上。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00珍珠白

開運方位：東北方向

金牛座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

財運：★★★☆☆

出門少帶現金，小心破財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00祖母綠

開運方位：東南方向

雙子座

情緒較低落，感慨頗多。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

財運：★★★☆☆

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：西南方向

巨蟹座

事情別想得太過複雜。

整體運：★☆☆☆☆

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

愛情運：★☆☆☆☆

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

事業運：★★☆☆☆

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

財運：★★☆☆☆

錢財不宜外借，以免徒生事端。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00象牙白

開運方位：西北方向

獅子座

運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

整體運：★★★☆☆

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★☆

沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。

財運：★★★☆☆

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00雪花銀

開運方位：西北方向

處女座

你的社交圈子大小，會大大影響著你的消費。

整體運：★★★★☆

薪水階級若不量力而為卻盲目亂花錢，容易導致財務吃緊，應根據自己的收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；靠著平時的多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性的助力。

愛情運：★★★★☆

穿著方面還是休閒一點比較好，不然戀人會覺得不自在吧！

事業運：★★★★☆

公事繁忙，少有自己的時間，有空去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。

財運：★★★☆☆

今日出手大方又慷慨，所以荷包有錢也不容易留得住。適合請客來做好人際關係。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00竹葉青

開運方位：西南方向

天秤座

在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

整體運：★★★☆☆

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。

事業運：★★★★☆

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00薔薇粉

開運方位：西北方向

天蠍座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人，彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

事業運：★★★★☆

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

財運：★★★☆☆

金錢流量頗大，但收入還不錯。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00水鑽藍

開運方位：正西方向

射手座

有時候做事需圓滑一點。

整體運：★★★★★

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事，還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相看；財運上揚，不要把目光停留在當下，深思遠慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲勞。

愛情運：★★★★☆

愛情運很旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★★☆

今日事業運勢還不錯唷！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度，多能有正面的收穫。

財運：★★★★☆

賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00翡翠綠

開運方位：東南方向

摩羯座

做好情緒管理很重要。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。

事業運：★★★☆☆

若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。

財運：★★☆☆☆

購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00香吉士黃

開運方位：正北方向

水瓶座

今天你的疑心病太重。

整體運：★★★☆☆

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

愛情運：★★☆☆☆

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

事業運：★★☆☆☆

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

財運：★★★☆☆

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00雪花銀

開運方位：東南方向

雙魚座

授人以魚，不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在工作中，結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子。要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

財運：★★★☆☆

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩手空空。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00杜鵑粉

開運方位：西北方向





