每日星座運勢／牡羊出門易遇開心事 事業忙有收獲

2021-05-4

牡羊座

風和日麗，心情舒暢。

整體運：★★★★★

今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。

愛情運：★★★★☆

今日是談情說愛的好日子，想要團體活動或是單獨約會都很不錯咧！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，越積極收穫越多！

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去多能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00芥末黃

開運方位：正東方向

金牛座

多進行心靈交流，可讓內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

財運：★★★☆☆

不宜與人合夥投資，有閒錢可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

雙子座

很有志氣，不服輸的一天。

整體運：★★★☆☆

想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

事業進展得十分順利，良好的口才使得他人都願意和你在工作上積極配合。

財運：★★★☆☆

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00鈦晶金

開運方位：西北方向

巨蟹座

財運低落的一天，要小心散財。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上與同事相處忌諱一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

愛情運勢一般，請暫時不要向心儀的對象表達愛意，表白成功的機會比較小唷！

事業運：★★★☆☆

得失心較重，會讓你徒生煩勞。還是多注重工作過程較好，逐漸積累經驗，方能蓄勢待發。

財運：★☆☆☆☆

財運波動起伏，當得財順利時，要特別小心麻煩尾隨其後。今日宜裝窮，有錢最好別露白。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00玉米黃

開運方位：東北方向

獅子座

看待事物顯得偏激，小心得罪人。

整體運：★☆☆☆☆

很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損之日，遠離貴重物品，以免損失破財。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心、聽者有意，酸溜溜的氣話千萬別說！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，情緒的浮動性大，有晴時多雲偶陣雨的反覆情緒，可別鑽牛角尖，當遇到疑難雜症時不妨虛心請教上司或經驗豐富的同事。

財運：★★☆☆☆

會有數量可觀的資金來源，但並不一定十分可靠，你要謹防因一時的疏忽而埋下後患！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00墨玉綠

開運方位：東北方向

處女座

壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

愛情運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

事業運：★★☆☆☆

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

財運：★★★☆☆

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

天秤座

易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。

事業運：★★★★☆

較為沉穩，能藏起個性中的銳氣，給人幾分老練、穩重的印象，這對求職和洽談商務的人來說，是好的開始。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天。對於金錢問題，宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日規劃財務！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

天蠍座

用心瞭解他人的想法。

整體運：★★★☆☆

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

事業運：★★★★☆

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

財運：★★★☆☆

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00杜鵑粉

開運方位：西南方向

射手座

好運隨身，貴人助力強。

整體運：★★★★☆

感情有失而復得的好運，但仍需多做一點改變才能真正留住對方。以他人的經驗作為自己投資的方法並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

伴侶之間宜多包容，面對對方的火氣應冷處理，給予對方更多的體貼、諒解，可讓感情升溫。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，完成份內事後，不妨多與同事溝通，伸出援助之手。

財運：★★★☆☆

財運不佳，易漏財。有錢最好別露白，偶爾裝裝窮可讓你避開厄運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00大理石灰

開運方位：西南方向

摩羯座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其對資訊內容更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

事業運：★★★☆☆

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

財運：★★★☆☆

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財物往來。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

水瓶座

易沉浸在回憶中。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天說地；單身朋友有機會戀愛，有伴侶的人要小心另一半吃醋唷！

事業運：★★★☆☆

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

財運：★★☆☆☆

選擇理財工具或投資標的時，宜多聽取理財權威或專業人士的意見，學習經驗。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00石榴紅

開運方位：正西方向

雙魚座

需多給自己打氣的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。

事業運：★★☆☆☆

很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。

財運：★★★☆☆

保守理財，才能降低財務波動。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00可可棕

開運方位：東北方向





