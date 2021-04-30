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心理測驗／月底皮夾又見底？ 瞭解自己為何存不了錢

聯合新聞網 / 綜合報導
有的人到了月底，總是會變成口袋空空的「月光族」。透過心理測驗，可以瞭解自己存不了錢的原因何在。圖片來源／ingimage
有的人到了月底，總是會變成口袋空空的「月光族」。透過心理測驗，可以瞭解自己存不了錢的原因何在。圖片來源／ingimage

每當月底到了，又是考驗誰能存下積蓄，誰又是容易把薪水花掉的「月光族」的時刻。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以測出每個人是因為什麼樣的困擾，才會一直存不了錢。

請問：看著這個圖片，你會聯想到以下何者？

看著這個圖片，你會想到什麼呢？圖擷取自DRESS
看著這個圖片，你會想到什麼呢？圖擷取自DRESS

A 紅色條紋外套

B 紅色倉庫

C 兩層樓平房

D 日式便當盒

選擇A紅色條紋外套的你，存不了錢的原因是太緊張了。你是個老實、腳踏實地的人，不過也因為如此，總覺得休息是一種罪惡，造成自己疲勞不斷地累積，以致於必須把錢花在讓自己放鬆上。比起花錢，不如好好睡覺，休息一陣子，等頭腦清楚了，再來好好規劃財務使用。

選擇B紅色倉庫的你，存不了錢的原因是採不住煞車。你是擁有強大信念的人，做事都會堅持到底。然而正因如此，使得容易在某個時機點上，一口氣把身上的錢都花光光。為了防止重蹈覆轍，可以考慮開始好好記帳，對金錢的流動保持一定感覺，或許就能壓制衝動消費的慾望。

選擇C兩層樓平房，存不了錢的原因是花在自己身上的錢太多了。你對自己有很大的期許，是為了自己的理想與目標，不惜揮霍讓自己學習成長的人。這當然不是壞事，不過還是得考慮好金錢的分配，否則一下子花超過預算，反而容易得不償失。

選擇D日式便當盒，存不了錢的原因是受不了一個人。你是重視人際關係的類型，常常因為忍耐不了孤獨，就開始呼朋引伴，結果就造成大量的花費。想改善這點，與其從控制財務下手，不如學習著如何調配時間，適應與孤獨共處，才是治根的辦法。

心理測驗 薪水

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