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「女友優先」五大星座暖男排行 第一要小心別讓他累壞了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本媒體近日以星座分析，選出5個會把女友擺在最優先位置的男性星座。圖片來源／ingimage
日本媒體近日以星座分析，選出5個會把女友擺在最優先位置的男性星座。圖片來源／ingimage

每個人的個性不同，談戀愛的價值觀，對女友的態度也都不同。日本網站「愛カツ」最近就以星座分析，選出5個星座的男性，是最把女友放在優先地位的類型。

第五名 牡羊座（生日3/21～4/19）

牡羊座的男性沒有理由，就是優先把女友放在第一。牡羊座的男性談戀愛，會讓自己的熱情主導，不允許任何外部干擾自己和女友的相處。雖然隨著時間過去，熱情有可能會稍稍冷卻，不過比起來，女友還是會擺在心中第一的位置。

第四名 巨蟹座（生日6/22～7/22）

巨蟹座的男性，基本上會把女友放在優先的位置。巨蟹座男性的特質，是溫柔、會注意小地方，並且珍惜家庭與身邊的人，因此女友也在這個範圍之內。雖然有時會因為緊急狀況，先去處理其他事情，但一般而言，還是會特別重視女友的。

第三名 天秤座（生日9/23～10/23）

對天秤座的男性而言，把女友放第一，完全是理所當然的事。天秤座的男性會用智慧，打造一場精緻的戀愛過程。而在這一切策劃的前提，就是「女友是最優先的」。這是屬於天秤座才有的特徵，因此要是碰上了，也別忘記好好答謝。

第二名 金牛座（生日4/20～5/20）

金牛座的男性比起自己，還更重視女友的事。金牛座的男性有強烈獨佔欲，但因為穩健的性格，所以也不會做出太束縛女友的事。總結是個會守護在女友身邊，可靠且溫柔的男友類型。

第一名 天蠍座（生日10/24～11/21）

天蠍座的男性，比任何人都還要把女友放在優先的位置。天蠍座的男性太愛女友了，雖然因為個性認真，所以正事還是會辦，但是是會剝削自己休閒時間與女友相約，或者跑去打零工賺禮物錢的類型。在窩心的同時，也注意一下這樣的男友，小心別累壞身體了。

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