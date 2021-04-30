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小孟塔羅：友達以上戀人未滿？有沒有機會向他告白成功

聯合新聞網 / 小孟
圖／pakutaso
圖／pakutaso

楊丞琳的《曖昧》歌詞說到：「曖昧讓人受盡委屈，找不到相愛的證據，何時該前進何時該放棄，連擁抱都沒有勇氣。」道出友達以上戀人未滿的徬徨。在一段不確定關係徘徊的人們，最想知道的莫過對方的真心，畢竟告白這件事不成功便成仁，又有多少人能承受失敗的痛苦呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，有沒有機會向他告白成功？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：ETHONY(The Bad Bitches Tarot)




A：感到壓力，退回朋友。(權杖十正位)

牌面的女子左手拿著七根木棍，右手抬起將額頭上的汗擦掉。

A：感到壓力，退回朋友。(權杖十正位)
A：感到壓力，退回朋友。(權杖十正位)

這張牌表示當你向喜愛的人告白時，儘管對方內心會感到重擔，但仍會大方與你當朋友。很多時候我們之所以害怕告白，無非是擔心說破後連朋友都當不成了。幸好對方是成熟懂事的人，願意跟你保有友好的關係。小孟老師在此提醒你，要照顧好自己的情緒，別讓對方看到你的悲傷而有壓力。

B：尚未成功，仍需努力。(星星牌正位)

牌面的女子手插口袋走台步，展示身上各種星座圖騰的設計。

B：尚未成功，仍需努力。(星星牌正位)
B：尚未成功，仍需努力。(星星牌正位)

這張牌表示當你向喜愛的人告白時，對方會認為你有需要成長的地方，或等你們更了解彼此以後再說，而認為現在並非對的時間點。也許你聽到這裡心裡會很難受。小孟老師在此提醒你，給更多時間並讓自己調整得更好，畢竟話沒有完全說死，未來會如何仍是未知之數。

C：始料未及，後患無窮。(寶劍騎士正位)

牌面的女子左手拿著寶劍，呈現睜一隻眼閉一隻眼的表情。

C：始料未及，後患無窮。(寶劍騎士正位)
C：始料未及，後患無窮。(寶劍騎士正位)

這張牌表示當你向喜愛的人告白時，對方會覺得是可以試試看在一起。不過由於是你主動告白，所以對方比較容易自抬身價，因而顯露出多公主、王子病的樣子，這也容易埋下日後爭吵的禍根。小孟老師在此提醒你，不如引導對方向你表白更好，像是使用裝柔弱需要被保護的方式。

D：模糊地帶，維持不變。(錢幣二正位)

牌面的女子單腳穿高根鞋佇立，並維持雙手皆拿一顆球的平衡。

D：模糊地帶，維持不變。(錢幣二正位)
D：模糊地帶，維持不變。(錢幣二正位)

這張牌表示當你向喜愛的人告白時，對方會覺得保持現況就很好。由於這個答案很撲塑迷離，你會想辦法讓關係可以更上一層。儘管後續的努力不知是否管用，但你一心只想贏得對方的心。小孟老師在此提醒你，究竟對方在享受你給予的好，還是付諸真心與你相待，你是否能辨識清楚呢？

E：冷靜分析，回歸單純。(錢幣騎士正位)

牌面的女子右手拿著一枚錢幣，穿著開襟到腰的衣服展現身材。

E：冷靜分析，回歸單純。(錢幣騎士正位)
E：冷靜分析，回歸單純。(錢幣騎士正位)

這張牌表示當你向喜愛的人告白時，對方會冷靜的告訴你他的重心為何。也許是對方心裡有道放不下的坎，也可能對方生活的重心都在工作，抑或是對方很享受一個人的生活，還沒有準備好要接受穩定感情。小孟老師在此提醒你，不要嘗試去挑戰對方的底線，如同你不想被他人勉強一樣。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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