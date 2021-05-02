殺破狼周運勢／天蠍易購入潛力票 射手脫單機會高

白羊座：

整體運勢

工作運方面，水星進入面試宮位，面試運頗佳，尋求新工作時很快就能接到錄取通知。工作穩定的白羊座，職場人事的複雜，讓你有些不知所措，此時盡量不要選邊站，謹言慎行，低調一些，很多事便可過關。

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，與喜歡的人不一定需要發生親密關係，你更需要的是心靈相通的靈魂伴侶。陷入職場戀情的白羊座，趁著公務的機會，可與曖昧對象一起合作，雙方心靈的距離又更進一步。

本週須注意的部分

金錢運方面，本週金星尚停留在金錢宮位，會接到好朋友的喜帖，人雖然不一定能參加宴席，但禮金是一定要到的。某些白羊座在交際應酬方面的開銷很多，但有些人其實都在佔你便宜。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，鄰居裝潢施工，生活受到許多影響，並常被噪音干擾。與家人常發生一些小爭執，累積久了會使你想離家出走。這段時間注意門戶安全，容易有宵小闖空門，爐火與電器使用也要留意。

金牛座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的海王星相位良好，不要一昧地訴苦，聽聽別人的意見也是很重要的。此時會遇到能讀懂你心思的朋友，很需要有個人幫忙理一理混亂的思緒。

感情運方面，金星本週尚在命宮，如果有勇氣向喜歡的人告白，其實對方也正等待著你，不要再處於被動者的角色了。感情穩定的金牛座，目前沈浸在寵溺與甜蜜中，但對方能陪伴的時間永遠都覺得不夠。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與木星相位皆不良，承接了名利雙收的職務與位置，卻必須犧牲情感與健康，甚至要扭曲自己的個性，在忙碌之後的疲憊會使你倍感寂寞。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障率高，維修費用可觀，這段時間當心行車糾紛，容易被開罰單，坐大眾運輸工具通勤或是走路，也要注意安全。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，相對而言，最近職場比先前平靜了許多，一直在舒適圈中打混。某些雙子座則是樂於從事服務別人的工作，並登上一個領導、分配資源的位置。

感情運方面，金星本週尚停留在心靈宮位，與暗戀的對象眉目傳情，經常有肢體上的碰觸，但目前你並不能確認對方的心意，只能默默暗戀對方。某些雙子座正陷入不能公開的秘密戀情中，這段愛戀充滿了禁忌。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，雖然很努力賺錢，但預期外的支出更多，沒辦法把錢存下來。有投資習慣的雙子座，不要把所有的財產孤注一擲，容易慘賠出場。

學業運方面，在學業宮位的土星與木星相位皆不佳，參加太多課外活動，分身乏術，許多重要的科目都沒好好念，考試成績不理想，日後必需要花加倍的力氣才能將落後的課業補回來。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，眾裡尋他千百度，暮然回首，那個人就在燈火闌珊處，發現你的靈魂伴侶早就在身邊。這段時間，會深刻感受到生命中不能沒有這位知己。

人際關係方面，金星本週持續待在人際關係宮位，臨時性的邀約很多，要參加許多例行之外的活動，在這些交際應酬的場合上十分活躍，有許多人會對你表達友善與好感。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在命宮行進，會是生活行程緊湊的時期，每天都非常忙碌，工作之餘，還有許多雜事要處理，常常臨時需要加班，或是需要熬夜趕工，容易過勞。

健康運方面，火星在命宮行進，當心血光之災，容易發生意外傷害，工作有過勞的傾向，肝火上升，痘痘狂冒，或是會有口瘡嘴破的現象。身體也常有莫名其妙的瘀傷，自己都不知是何時過度衝撞而造成的。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星本週尚停留在志業宮位，業績表現亮眼，有不少額外的收益進帳，在職場看似十分風光。然而志業宮位的行星受到夥伴宮位的木星與土星影響，招來的嫉妒也會比較多，容易功高震主，被小心眼的同事或主管扯後腿。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，許多人會需要向你諮詢專業層面的意見，與人溝通的時間較多。各種邀約相繼而來，因而參加一些重要的活動，是人際關係十分活躍的時期。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星與土星相位皆不良，與喜歡的人對未來的看法分歧，容易因此發生爭執。某些獅子座忙於婚事，卻因為工作忙碌而延遲重要事務，引起另一半的不滿。

健康運方面，火星持續在精神宮位行進，會是睡眠狀態較不理想的時期，工作與情感也為你帶來許多焦慮感。此時容易依賴酒精或藥物助眠，不但無法帶給你幫助，還會適得其反。

處女座：

整體運勢

工作運方面，水星進入志業宮位，工作效率變得特別好，可在很短期的時間處理好許多工作。某些處女座需要到處參加座談，或是報告專業相關事宜，思慮口條清晰，獲得眾人讚賞。

感情運方面，在感情宮位的海王星與戀愛宮位的冥王星有良好連結，對於愛情過度悲觀，容易忘記幸福的感覺。暮然回首發現，能和你一起體會小確幸的人，才是你的真命天子（女）。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星、太陽、天王星齊聚遠行宮位，相位不良，正在外地工作、生活、唸書、留學的處女座，此時會處在一個尷尬的環境，動彈不得，無法回家，生活在當地也感到水土不服。

學業運方面，金星、太陽、天王星齊聚學業宮位，相位不良，報告或作業卡關，無法準時交付，考試成績不理想，某些科目面臨被當的危機，這段時間最好能把社團活動緩一緩，免得影響功課。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，金星尚停留在財務宮位，本週會把許多帳單與稅單都付清，感覺無債一身輕。有投資習慣的天秤座，趁著帳面上還有些微獲利時，快點出清手上不太穩定的標的，才不會被套牢。

學業運方面，水星進入學業宮位，寫報告與作業進度效率提升，很快就能把功課做完，考試時思慮清晰，有些應用題目會發揮得很好，加分許多，成績也會讓你十分滿意。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星與土星相位皆不良，與喜歡的對象價值觀落差很大，會開始考慮這段情感適不適合發展下去。某些天秤座有懷孕的跡象，但這個孩子並不是在你的預期下到來的。胎兒的身體狀況也不佳。

工作運方面，火星進入志業宮位，開始進入工作量爆炸的時期，業務除了變多，也變得複雜，有許多麻煩的問題需要處理。每天都需要加班、熬夜趕工，當心過勞爆肝。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星本週尚停留在感情宮位，能好好相處的時間越來越少了，這段時間會特別珍惜能在一起的日子。單身的天蠍座，最近瘋狂迷戀偶像，宅在家中追劇，雖然糜爛，但很快樂。

金錢運方面，水星進入財務宮位，消費會利用許多優惠活動，買到物超所值的東西。有投資習慣的天蠍座，則是會獲得一些內線消息，買進有潛力的股票，從中獲利。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星與木星相位皆不良，家庭會有一些繁雜的問題需要處理，雖然不見得是壞事，不過十分麻煩。某些天蠍座需要裝修新房，容易被鄰居抱怨。

學業運方面，火星持續在學業宮位行進，交出去的報告或作業不斷地被指導老師退件，修改了好幾次仍無法獲得認同，累積的功課也越來越多，會是學業壓力較大的時期。

射手座：

整體運勢

感情運方面，水星進入感情宮位，與戀愛對象會有許多需要溝通的事情，雙方對於未來需要有共識。還在曖昧階段的射手座，頻頻接收到喜歡的人傳遞的示愛訊息，脫單機率高。

工作運方面，本週金星尚停留在工作宮位，接到許多光鮮亮麗的工作，成為眾人羨慕的焦點。某些射手座，工作內容雖然很乏味，不過職場氛圍輕鬆，工作比較沒壓力。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的土星與木星相位皆不良，不論是工作與生活，在外奔波的時間較多，若需駕駛車輛，要特別遵守交通規則，被開罰單的機率較高。行車記錄器也要維持正常運作，提防行車糾紛，釐清責任歸屬。

健康運方面，天王星、金星、太陽齊聚健康宮位，注意心血管與內分泌方面的毛病，感冒的機率也比較高，喉嚨容易發炎、失聲，這段時間工作會非常忙碌，有過勞的傾向，作息需盡量維持正常。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，本週金星尚停留在戀愛宮位，即便和喜歡的人有些誤會或爭執，會因為找到了共同的話題，很快就雨過天晴，和好如初。單身的摩羯座會因為耽溺在追劇與偶像的世界中，心情像在戀愛。

工作運方面，水星進入工作宮位，工作效率提升，思慮清晰，每天可以將進度順利完成，準時下班。某些摩羯座則有許多外務，不需要一直待在辦公室，總覺得上班時間能出門，情緒會比較放鬆。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星與木星相位皆不良，這段時間會購買某個昂貴的物品，需要分期付款，擠壓到生活支出，總覺得錢不夠用，或是開銷太大，對金錢沒安全感。

健康運方面，水星進入健康宮位，容易著涼感冒，呼吸系統受到病毒侵襲，外出請記得戴口罩。金星會在週末進入健康宮位，喉嚨容易過度使用，或是因吃了刺激性的食物，導致失聲。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與喜歡的人有許多說話、交流的機會。某些水瓶座會趁亂告白。感情穩定的水瓶座，會與另一半宅在家中玩益智手遊，以遊戲的方式增添兩人的生活情趣。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，經濟狀況小康，有餘裕的金錢買些小廢物，對於某些業配的誘惑難以抵擋，甚至會開團購買許多商品，花錢花得很開心。

本週須注意的部分

家宅運方面，金星、太陽、天王星齊聚家宅宮位，相位不良，住宅正重新裝修，或是改造居住的環境，施工期間居家環境會較為雜亂，心情也會有些浮動。某些水瓶座會嫌家人聒噪，想離家找安靜的地方圖個安寧。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量龐大，每天都需要加班或熬夜完成進度，會是十分忙碌的時期，當心因此過勞，身體或筋骨過度操勞，有酸痛發炎的現象。

雙魚座：

整體運勢

面試運方面，金星本週尚停留在面試宮位，會在面試場合遇到貴人，有可能是同校的學長姐，使得錄取的機會大增，某些雙魚座會經由朋友引薦，跳槽到新的工作領域挑戰。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與海王星有良好連結，在團體中深受信賴，有許多人都願意站出來挺你。某些雙魚座經營人脈十分成功，幫助了別人，日後自己也受惠。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在戀愛宮位行進，喜歡的人脾氣不太穩定，想法很難拿捏，常常無緣無故挨罵，感到委屈。單身的雙魚座在情慾方面感到空虛、寂寞、覺得冷，會想嘗試一夜情解決身體的需求。

溝通運方面，金星、天王星、太陽齊聚溝通宮位，相位不良。說話要謹言慎行，雖然說者無心，聽者卻有意，容易惹到玻璃心的小人，在背後桶你一刀。

在網路上發言也要當心惹上麻煩人物攻擊。

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