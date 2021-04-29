5月星座塔羅運勢：獅子順心安定，雙子超前部署

【文‧科技紫微網】

進入5月，正式迎接初夏的氛圍，溫暖宜人。旱象遇上了梅雨季，天降甘霖。可說是一個充滿喜悅的月份，但是月底又會出現土星與水星雙雙逆行，逃避心理、做事拖延等問題，成了日漸猖狂的隱憂，對12星座的運勢帶來哪些影響？科技紫微網馬上用塔羅來解析，趕快看看吧！

牡羊座

塔羅牌：戰車

本月塔羅給牡羊的啟示是「過猶不及」。這對你們而言是富有激情和創造力的一個月。戰車暗示著即將到來的成功，讓你表現慾望更強烈，各方面主動積極，保持這種狀態，你的目標就能夠實現。只是表現慾太強、主觀意識濃厚，小心引發口舌糾紛。凡事學會拿捏，最好高調做事，低調做人喔！

5月將會發生的事件：

1、月底參加聚會，有不錯的邂逅。

2、懷疑另一半並沒有那麼喜歡自己。

3、私下討論某個同事被當事人發現。

4、會議上發表看法被大家認可。

5、開始考慮自己的經濟上的問題。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：星星

本月塔羅給金牛的啟示是「相信」。這段時間你們有些身心俱疲，與外界溝通的頻率明顯下降，不願把自己的負能量傳遞給別人，選擇自我消化。本月你們需要懷抱希望與付諸行動，就算情緒低落，也要為自己打氣，並且試著相信、依賴身邊的人。並在感情上多展現自我，在職場上當機立斷，必有好成績。

5月將會發生的事件：

1、拒絕朋友家人為你介紹對象的好意。

2、脾氣急躁，在言語上會得罪關心你的人。

3、工作上完成一個自己意料之外的任務。

4、睡眠不佳，注意力不集中。

5、如有買房等交易，能夠敲定一個滿意的價格。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

塔羅牌：教皇

本月塔羅給雙子的啟示是「超前部署」。本月運勢時高時低，起伏不定，但暗藏了不少轉捩點，比如臨時指派的任務，或是不起眼的新朋友，都有可能是本月隱藏的驚喜。想在這樣的運勢中突破自我，最好先把手上的事情處理得有條不紊，再做好萬全的準備，並在機會來臨時奮力一搏。

5月將會發生的事件：

1、聚會、聯誼、逛街中遇到心動對象。

2、感覺情人不理解自己而發生爭執。

3、工作上有話語權，同事很樂意配合你的工作。

4、需要參加重要的考試。

5、在投資上得心應手。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：倒吊者

本月塔羅給巨蟹的啟示是「換個角度」。你正因為遇到瓶頸而苦惱，比方說擔心自己的職場規劃，或是感慨何時擺脫單身。如果不積極調適，會持續低落鬱悶下去。而倒吊者的腳上頭下，正是在提醒你們換個角度看世界，嘗試接觸新事物，保持自己的彈性。尤其不要受外界眼光的影響，而不敢做自己真正想做的事情。

5月將會發生的事件：

1、認識不錯的對象，但無奈擦不出火花。

2、懷念前任，很想復合。

3、與主管進行比較深入的會談。

4、工作思緒混亂，需要向同事求助。

5、不太能靜下心，喜歡胡思亂想。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

獅子座

塔羅牌：力量

本月塔羅給獅子的啟示是「耐心」。運勢順風順水，尤其是在職場上得以良好發揮，很多事情的主動權慢慢回到你手上，這種掌控的感覺讓你充滿信心，但是耐心才是決定你能把事情做到什麼程度的關鍵因素。對於已經取得的成就，不要太驕傲，因為你不該止步於此，而是思考下一個階段你需要做什麼。

5月將會發生的事件：

1、單身者因為心軟遇到爛桃花。

2、戀愛中的人想像兩人的未來藍圖。

3、與同事溝通的時候摩擦出火藥味。

4、工作積極向上，能得到主管的肯定。

5、朋友或同事找你借錢、投資。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

處女座

塔羅牌：戀人

本月塔羅給處女的啟示是「選擇」。生活節奏輕快，工作、生活、人際往來都有不少喜事。尤其是在對待感情問題上，心境開闊，哪怕會遇到一些讓你糾結的選擇，照你自己的想法來做都能迎刃而解，但最好不要猶豫太久。另外不要忽視身邊的一些小道消息，或是朋友同事的建議，對你很有幫助喔。

5月將會發生的事件：

1、有朋友替你介紹對象。

2、戀愛中的人約會增多，戀情一路升溫。

3、若見面約會次數太少，感情明顯變淡。

4、吃喝玩樂花費多，要合理規劃。

5、有轉外快的機會找上門。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：高塔

本月塔羅給天秤的啟示是「接受」。日常的生活模式受到意料之外的破壞，比如與戀人漸行漸遠、工作日益繁重，辛苦補救似乎也無濟於事，會有種疲於應對的心累。你們需要學會面對人生中必然的遺憾和錯過。沒有突如其來的破壞，也就沒有新的建設，接受未知也是一種成長，邁開腳步，多去看看外面的世界吧。

5月將會發生的事件：

1、有好感的異性與你想像中有些差距。

2、戀愛中的人可能會爆發口角衝突。

3、工作抓不到重點，跟同事溝通出現小問題。

4、丟三落四的情況頻頻出現。

5、對別人的投資收益有點眼紅。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：審判

本月塔羅給天蠍的啟示是「覺醒」。本月你們非常容易受到環境的影響。比如看到自己與同學朋友的差距越來越大，為此感到焦慮；或是公司的內部競爭越來越大，讓你不得不調整自己的工作節奏等等。其實改變是一件好事，有壓力就有動力去改變。只是過於橫衝直撞小心做白工，應該做好準備再行動。

5月將會發生的事件：

1、對曖昧中的異性突然不感興趣。

2、因為工作心情煩悶，對伴侶有些無理取鬧。

3、產生離職的念頭。

4、上半月工作量大，下半月有所好轉。

5、消費慾望強烈，不該買的就不要買了。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

塔羅牌：皇后

本月塔羅給射手的啟示是「果斷」。這個月會有種鬆了口氣的輕鬆感，將看到前段時間努力耕耘的結果，收到好消息或獲得新機會。只是需要注意別太優柔寡斷，比如明明很想分手，卻因為害怕對方受傷而不敢開口；明明不想幫同事的忙，卻還是勉強接受，別讓心軟或愛面子阻擋你前進的步伐。

5月將會發生的事件：

1、遇到爛桃花。

2、花心思安排約會行程，戀情更穩定。

3、職場上遇到願意提拔你的貴人。

4、經常需要加班。

5、消費慾望很強烈。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

塔羅牌：命運之輪

本月塔羅給摩羯的啟示是「主動」。本月會斷斷續續遇到一些小麻煩，剛開始會一度有逃避心態，遲遲不敢行動。但月中開始逐漸意識到，該面對的遲早要面對，把問題一個個解決掉，才能過的安心踏實。命運之輪的出現，就是提醒你，不要抗拒任何形式的轉變，越主動追求就能獲得越多驚喜。

5月將會發生的事件：

1、認識很久的朋友突然向你表達好感。

2、感情日趨平淡，缺少浪漫趣味。

3、工作上出現競爭壓力，工作積極性受到打壓。

4、事業上會受年長者提點，有貴人相助。

5、財務上有點入不敷出，儘量不要借貸。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

水瓶座

塔羅牌：節制

本月塔羅給水瓶的啟示是「合作」。最近生活狀態可能有點亂糟糟，或是迷惘接下來的路該怎麼走。想要改善這種情況，與人溝通合作顯得尤為重要。靠你一個人力量無法改變或掌控局面，便需要適時求助，在月中以後，漸漸體會到難得的平靜與從容。哪怕有些大難題還未解決，至少整體都在往好的方向發展。

5月將會發生的事件：

1、單身者迎來一場讓你心動的約會。

2、對待戀人的態度有些敷衍，引起對方不滿。

3、工作上會出現些許麻煩，需要耐心解決。

4、與同事之間因表達不當，產生誤會。

5、外出遊玩或人情往來讓你有了不少額外支出。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：世界

本月塔羅給雙魚的啟示是「發現」。整體運勢非常不錯，大環境對你的限制開始弱化，是適合進攻的一個月，有什麼想做的事情放心去做就好了。尤其運勢對自由工作者非常友好，靈感和機會源源不斷。另外，任何新出現的人或事，都可能是讓你更上一層樓的契機喔！

5月將會發生的事件：

1、外出旅遊結識令你心動的異性。

2、戀愛中的人約會次數增多，戀情甜蜜。

3、工作上容易在小細節犯錯。

4、求職者收到很棒的offer。

5、產生不必要的額外花費。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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