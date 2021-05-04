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喜招姻緣、自迎貴人！揭露紫微斗數五大桃花命

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

相信很多人都希望命中有「桃花」的加持吧！「桃花」意味著人際關係好、人緣好、讓人想接近。這樣，不但遇見愛情的機率自然高，也更有機會得到貴人相助。科技紫微網今天就來告訴大家，從紫微斗數來看，哪些命格是天生的桃花命？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩邊主星內容。

　

命宮貪狼

天選之人

貪狼自古以來就是桃花星，性格開朗，多才多藝，又交遊廣闊，即使是剛認識的朋友也能感受到貪狼放電的威力，堪稱「人間發電機」！

　

命宮廉貞

外柔內剛

如果說貪狼的桃花是「豪放型」，那廉貞的桃花就是「暗香型」了！只有熟悉的朋友，才能感受到廉貞的性感與傲嬌。他們不只在事業上很會施展手腕，在感情上也有蠱惑人心的魅力。

　

命宮天府

面貌多變

帶出場的時候優雅大方，私下相處的時候愜意隨興，這都是天府的特質。他們就像偏安王爺一樣，能隨遇而安。不過，需要依靠的時候，天府也能及時展現陽性的戰鬥力，十分可靠喔！

　

命宮太陽

熱情開朗

總是掛著明亮笑容，誰能拒絕這種溫暖的守護能量呢？太陽總是燃燒自己，照亮別人，心酸肚裡吞，把歡笑帶給別人。這樣的人往往能成為人群裡的精神領袖，人緣、情緣兩得。

　

命宮天同

不爭是爭

天同不喜主動競爭，總是展現溫和的氣質，容易讓人心生好感，好像有任何心事都能跟天同分享似的，不知不覺就被他吸引。因此，天同常有桃花環繞，是貴人運很強的一顆星。

　

你是榜上有名的桃花星，還是你的桃花總是不來？其實，每個人都有自己的桃花潛力，不妨參考上榜的命格特質，融合你自身的魅力，桃花就會大大盛開喔！

　

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