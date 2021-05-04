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迎接夏天第一波好運！「3生肖」立夏開始轉運

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

今年的時間飛快的過去，隨著立夏節氣的臨近，我們期待中的盛夏時節也將正式開啟。古人說「春生、夏長、秋收、冬藏」，立夏也代表萬物繁盛的開端。作為夏季的第一個節氣，立夏有它的獨特魅力，有哪些生肖能在此時受惠，得以轉運呢？趕快看看科技紫微網的分析！

　

＃溫柔暑意

立夏的意思就是告別春天，開啟夏天。很多人習慣性的把夏天和「酷暑」的念頭聯繫在一起，然而，立夏卻是例外。雖說立夏過後，溫度會明顯升高，但仍舊屬於初夏時分，是夏季中最溫柔舒服的時候。特別是在陽光普照下，樹蔭裡仍有著微風吹拂，讓人感到好不悠哉！

「立夏」兩字中的「立」有直立之意，因為古人認為田間的植物在這一天就能夠直立了。在此時，夏收作物已進入生長後期，水稻栽插以及其他春播作物的管理也進入了忙碌期。所以古人們很重視這個節氣，會在立夏當天舉行隆重的「迎夏」儀式，以祈求農期能平安順利。

　

＃民間習俗

台灣民間有「立夏補老父」的習俗，可說是本地原有的「父親節」。這一天，子女們要買豬腳、麵線、衣服送給父親，或是吃「匏仔麵」，也就是加入匏瓜做成的涼補湯麵，用以增加夏日的氣力。而客家人則會製作草仔粿或米苔目，均是清涼解熱、保人神清氣爽的食物。

早期據說還有吃「七家粥」的習慣，也就是與鄰居七戶人家互相交換白米、穀物，回家後再加入豆類或穀物煮成粥，祈求平安，亦有敦親睦鄰的效果。到了現代，雖然這習俗已經式微，但是當我們看到夏季盛產的蔬果逐漸上市，例如竹筍、櫻桃、西瓜、芒果等，依然能讓人感受到夏天的腳步真的近了！

　

＃換季轉運

立夏不僅是季節的轉換，也會帶來運勢的轉折喔！立夏時節，天地始交，萬物並秀，正是轉變運氣的好時機。接下來點到名的這三個生肖，從立夏起將開始轉運囉！

生肖牛

從穀雨就走好運的生肖牛，此時事業運將更扶搖直上，還能享受難得輕鬆愉悅的職場氛圍。若有升職加薪的想法，可在此時勇敢提出來，搭配你的良好表現與亮眼績效，大膽前進吧！

生肖虎

愛情吉運降臨，單身者只要保持平常心，腹有詩書氣自華，有機會迎來高品質的桃花；有伴侶者感情增溫，磨合的阻礙減少，將更感受到對方的呵護。

生肖狗

高昂的事業企圖心，將在此時逐步實現，若能用心經營，收穫將超乎預期。無論是轉換職位還是跳槽、創業，都容易有好結果，若有適當的機會就奮力一試吧！

　

夏天的腳步漸漸近了，祝福每個人都能在夏日晴朗耀眼的美好之中，治癒生命在冬季期留下的幽暗。運勢上揚者應把握機會，運勢持平者則韜光養晦，便能擁有一個平安福氣的夏季。

　

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