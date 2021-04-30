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在一起就別放手！「3對星座」是天生靈魂伴侶

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

一對伴侶如果有登對的外表，的確令人賞心悅目，然而，若要走得長遠，需要的還是深度的心靈交流。所以才會有很多人用一生來尋找自己的「靈魂伴侶」！從星座的角度看來，有幾對星座的氣質看似疏遠，但深入探究起來，他們其實可以成為彼此的靈魂伴侶呢！趕快跟著科技紫微網來看看吧。

　

金牛座&摩羯座

兩個悶騷的人在一起，只要稍微給點火苗，他們就能點燃自己，照亮對方。對於金牛和摩羯來說，比愛情更重要的是生活本身。即使在柴米油鹽醬醋茶裡面，他們也不放棄生活品質。他們不走風花雪月、浪漫放閃的路線，卻一定少不了美味的食物、和實用精緻的小禮物。

更重要的是，他們都看重物質、也肯埋頭努力，對生活都有可靠而長遠的細節規劃。無論何時，他們都共同進退，絕不會讓對方有獨自為未來努力的沉重感。這種共同用心經營的感覺，讓他們有踏實溫暖、細水長流的一生。

　

巨蟹座&射手座

那些四處遊蕩、不肯回家的人，內心其實渴望著愛和安穩；而那些看似溫柔內斂、中規中矩的人，靈魂深處卻總嚮往著不同與多變。射手座和巨蟹座就是這樣的兩個極端。是的，居家的巨蟹和熱衷自由的射手，乍聽之下確實不搭，但他們卻能激發彼此內心真正的渴望，最終成為靈魂伴侶。

一開始相處時，巨蟹可能會感到痛苦，但長期下來，他們會從射手身上學到一個有價值的道理，那就是「不能太敏感」。而射手也會從巨蟹身上找到「其實遠方就在眼前」的感覺。巨蟹座的敏感和同情心，與射手座的直率相結合，會成為一種良好的共生關係，這種組合不管是出現在兩個朋友身上，還是一段感情中，都具有這種效果。

　

天秤座&水瓶座

天秤座和水瓶座簡直就是一對旗鼓相當的戀愛選手。他們腦筋都很好，都擁有自己的小世界，在感情上都在意精神層面的契合遠勝過外在條件。兩人一相識就會有棋逢對手的感覺，即便不是戀人，也能成為非常合拍的好朋友。

他們的靈魂契合之處在於，兩人總是能夠相互理解。比如約會的時候，天秤如果有什麼猶豫不決，水瓶不會急躁也不會催促，反而會覺得對方很可愛，笑著調侃兩句。而水瓶拋出的梗，天秤總是能穩穩接住。由於雙方都不喜歡被束縛，相處起來更是如魚得水。

　

你是否也有機會遇見你的靈魂伴侶呢？在芸芸眾生之中，願大家都真的能與這樣的對象相遇，並且不忘初心，在磨合的過程中越來越緊密，細水長流，不枉此生！

　

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