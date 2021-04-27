2021年5月財運最好星座TOP5：雙子升官加薪、天蠍偏財強勢

時間來到五月，在物換星移之下，行星慢慢的轉移，每個星座終究會有好運輪到，而經過努力不懈工作了一個月，自己的財運是不是已經有改善了呢？這邊就為各位選出，五月份財運最佳的前五名。不管名單上是不是你，請保持著正能量，為自己加油，給自己更多信心，日子才會更好。

第五名:天蠍座

在月初的階段，不管是家庭、伴侶或是合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠為你們的事業帶來財運，所謂家和萬事興、人心齊泰山移，這些人都是賺取財富的好幫手。尤其是伴侶的協助，到了中下旬，更能帶來不少幫助，你們的事業，或是需要資金的週轉，另一半都是最佳的幫手，相得益彰之下，偏財運更為強勢，平常要是有看中的投資選項，這時候不妨大膽的進場試試手氣。

第四名:巨蟹座

這個月受到火星影響，會做出許多積極性的行為，包括理財投資，切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資，付諸流水，這個月要理性才能讓你的荷包賺得更多。上半月因為木星的關係，若有投資買賣的，可好好照顧手中的標的物，運用你們的理財頭腦，在適當時機買賣，很有機會賺得不少財富。下半月有機會在外地往來的路程中，認識到不錯的貴人，若是有業務需要長途跋涉的，可多留意，有機會遇到對你事業有助的客戶，間接提升你的財運。

第三名:金牛座

從上個月開始，陸續受到水星金星的影響，提升了本身的做事態度，也為自己帶來好運，以及太陽的照耀，心態很積極的付出努力，而這個月持續受到這三顆星的影響，讓你們的財運得到幫助。只要有好好努力的，雖然辛苦，但是付出容易有回報，把賺來的好好的存下來，相信可以在這個月看到滿滿的財富，讓你們的心得到不少欣慰。另外若是靠頭腦和口才賺錢的，可在這個月好好的發揮，不僅能力會被看中，也因此賺得不少財富。

第二名: 雙子座

天生就是個鬼靈精怪，相當有頭腦，只要有興趣的事情，想法可以隨時蹦出來。這個月剛好水星來到雙子命宮，如虎添翼，讓雙子的頭腦更加靈活，將有助於你們產生無數個賺錢方法，再加上金星的相助，靠業務的，可多運用頭腦及口才打動人心; 當幕僚的，有機會讓上司看到你們的能力，升官加薪的機會不小; 當老闆的，正是開拓事業的時機，尤其是下半月，木星帶來的好運，讓你們事業得好運連連，財富豐收又得利。

第一名:水瓶座

因為土木星的幫助，讓你們工作不僅更加嚴謹，使得你們的賺錢能力及工作專業技能，更加提升，也多了幸運環繞，貴人運相當不錯，當然也得必須是你們自己有相當程度的努力，才會受到讚賞。此時你們怎麼對待財富，財富就怎麼回報你們，只要有投資理財、買賣房屋、黃金珠寶等等的，都有機會豐收。此時若是有從事家族事業的，更可在月初把握良機，多做廣告宣傳，將自家產品好好的包裝，有助於說服客戶並增加業績，讓家族名聲大噪。