超級月亮今天登場！這5個星座受加持準備大放異彩

【文‧科技紫微網】

「超級月亮」的說法源自1979年，指的是新月或滿月時期，月亮和地球的距離比平常還要近，所以會比平時看到的月亮還要大、還要亮！尤其今年4月26日和5月26日的滿月是今年最明亮的，那麼在這段期間，哪些星座有機會得到超級月亮的加持，大放異彩呢？科技紫微網帶你一起來看看。

牡羊座

轉運指數：★★★★★

儘管前段時間有點小坎坷，也阻擋不了你們的幹勁。事業愛情兩得意。試著把注意力轉移到自己的人際關係上面吧！遇上職場困擾，找朋友聊一聊，說不定就能迎刃而解。參加朋友間聚會，也有人替你牽線，認識非常優質的對象喔！

除了現有的社交圈外，多多向外拓展，想想還有哪些地方可以認識新朋友，組成新的人際關係。這段期間你們將在社交中收穫良多，好好利用，對你日後的發展大有幫助。

處女座

轉運指數：★★★★★

處女座的你，如果對自己這陣子的狀態不太滿意，那麼請準備好迎接一段快活時光吧！不再執著於得不到的東西或解決不了的問題，轉而尋找生活裡其他重要的事情，漸漸找回穩定性與歸屬感。

這時，你應該積極起來，找到自己真正的興趣，因為只有把自己的狀態調適到最好，才能體會到「無心插柳柳成蔭」的喜悅，不管你再怎麼低調生活，好運也會主動向你靠攏喔！

獅子座

轉運指數：★★★★

前段時間有些迷茫的獅子座，對待工作明顯有些倦怠了。不過沒關係！挺過這段時間，你們整個人的狀態會煥然一新，仿佛吃了一劑強心針，充滿元氣與活力！尤其是工作能力將得到大幅提升。

請注意！如果遇到足以表現自己的機會，一定要衝在最前面，不要拖拖拉拉，好好表現就能為升職加薪埋下伏筆。但也要注意個人主觀意識不要太強烈，遇到看不慣的事情暫且忍耐一下，不然撕破臉可是要嘗點苦頭的唷。

射手座

轉運指數：★★★★

最近你們是不是對工作規劃、人生目標有些新想法呢？雖然找不到方向會心慌慌，但是有壓力才會有成就，你們會對很多事情產生新的體悟。不妨定出明確的大方向再去進行，很有機會獲得客戶、上司的認可。

這段期間切記不要為情所困，特別是有伴侶者，不要因為一點小誤會錯怪對方，損害彼此之間的信任；對單身者而言，強求的愛情不適合你，提升自己的魅力，享受生活就對了，更美的愛情等著與更好的你相見。

雙魚座

轉運指數：★★★

前陣子還有點渾渾噩噩，幸好你們的執行力和信念感逐漸提升，獲得成就感，一掃往日陰霾與不快。尤其為感情而苦惱的雙魚座，想通了「天涯何處無芳草，何必單戀一枝花」的感悟。不計較一時得失，反而讓自己更自信、更有吸引力。

但也要注意在工作上可能會被突然分派任務、工作量暴增等等，這時千萬不要用負面的情緒消極行事，先轉換心情，保持不急不躁的心態來處理，肯定會有所收穫與突破。

在占星學裡，月亮代表內在、潛意識與安全感等重要元素，不管有沒有上榜，都祝福你在超級月亮的加持下，感到內心平穩，更有勇氣迎接未來的挑戰！

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