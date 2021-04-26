唐綺陽星座運勢週報：獅子理財相信自己 魔羯喜歡另類桃花

我們投入工作有各種因素，為了賺錢、興趣、成就等等。但如何在職場找到認同呢？對內是自身對自己的認可，對外則是實質的升遷加薪。儘管條條大路通羅馬，你是否已在通往升遷路途呢？現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我該如何做，才能在今年獲得升遷？

2021-04-23 13:30