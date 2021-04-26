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唐綺陽星座運勢週報：獅子理財相信自己 魔羯喜歡另類桃花

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報4/26-5/2

重要星象：火星進巨蟹，火星與冥王星對分，冥王星逆行，日天合相於金牛，日土四分相，木星在最後度數。

火星進巨蟹，對民生、國家情懷有感，內心浮躁容易情緒化，趁機處理內心焦慮與家務事問題。火星與冥王星對分，凸顯各種對立現象。冥王星逆行，感受懷舊的能量，把握時機清理過去、展望未來。日天合相於金牛，金融方面易有動盪，大眾關注理財相關資訊。日土四分相，整體氛圍較為緊張，要相信專業的判斷。木星在最後度數，群眾事件、輿論是非多，體現眾人集結的力量。

工作注意：金牛、雙子、處女、天蠍

金牛：重視細節，能大大加分

雙子：溝通上別太強勢，多聽他人意見

處女：當心他人過度的承諾

天蠍：年輕一輩的點子，值得參考

桃花注意：白羊、射手、魔羯、水瓶

白羊：別鑽牛角尖，陷入自己的世界

射手：冷靜下來，反而能好好溝通

魔羯：對另類有趣的桃花很有感覺

水瓶：避免自己把自己卡住

財運注意：獅子、天秤

獅子：理財方面，相信自己的判斷

天秤：有不錯的新點子，可以參考看看

健康注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：當心腦神經衰弱，注意飲食狀況

雙魚：留意天氣變化，提防心血管疾病

火星 冥王星 星座運勢 理財 唐綺陽 每週星座運勢

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