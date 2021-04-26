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唐綺陽星座運勢週報：獅子理財相信自己 魔羯喜歡另類桃花
唐綺陽星座運勢週報4/26-5/2
重要星象：火星進巨蟹，火星與冥王星對分，冥王星逆行，日天合相於金牛，日土四分相，木星在最後度數。
火星進巨蟹，對民生、國家情懷有感，內心浮躁容易情緒化，趁機處理內心焦慮與家務事問題。火星與冥王星對分，凸顯各種對立現象。冥王星逆行，感受懷舊的能量，把握時機清理過去、展望未來。日天合相於金牛，金融方面易有動盪，大眾關注理財相關資訊。日土四分相，整體氛圍較為緊張，要相信專業的判斷。木星在最後度數，群眾事件、輿論是非多，體現眾人集結的力量。
工作注意：金牛、雙子、處女、天蠍
金牛：重視細節，能大大加分
雙子：溝通上別太強勢，多聽他人意見
處女：當心他人過度的承諾
天蠍：年輕一輩的點子，值得參考
桃花注意：白羊、射手、魔羯、水瓶
白羊：別鑽牛角尖，陷入自己的世界
射手：冷靜下來，反而能好好溝通
魔羯：對另類有趣的桃花很有感覺
水瓶：避免自己把自己卡住
財運注意：獅子、天秤
獅子：理財方面，相信自己的判斷
天秤：有不錯的新點子，可以參考看看
健康注意：巨蟹、雙魚
巨蟹：當心腦神經衰弱，注意飲食狀況
雙魚：留意天氣變化，提防心血管疾病
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