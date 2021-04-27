乾柴烈火的愛情反應式 - 談談桃花

對於「桃花」這兩個字，你會有什麼樣的感覺?

想得而不可得? 還是有斬不斷的困擾?

命理中的某些關鍵字，其實已經反映出某些特定的需求。例如，

「有錢」其實就是想瞭解財富相關的議題。

「升官」其實就是想瞭解工作、事業的順逆。

「小人」其實就是想瞭解人際關係問題的解方。

無論有還是沒有，「桃花」其實就是想瞭解感情方面的議題。

「乾柴烈火」、「打得火熱」、「天雷勾動地火」，當這些成語或句子映入眼簾時，你瞬間燃起的念頭是什麼? (打119給消防隊嗎?)

愛情一定得談得如此轟轟烈烈，「浴火」焚身嗎?

從另一個角度來看: 有了「桃花」，才有機會「浴火」焚身；也就是「桃花」的程度，決定了愛情「燃燒」的程度。

那麼，為了想要有理想中的愛情，你要不要再翻一下國中的化學課本，瞭解一下「燃燒」是怎麼一回事?

燃燒吧! 愛情

根據定義，燃燒是一種快速放熱過程，需要三種要素並存才能發生；也就是可燃物(如燃料)、助燃物(如氧氣)、以及溫度要達到燃點。

從這個定義來看，兩個人之間的愛情也需要類似的條件。可燃物就是當事者(有可能被愛情燒到的人)，助燃物就是周遭環境中能夠助長兩人愛情發展的人、事、物。

「兩人之間的感情也急遽升溫」這種描述也蠻符合燃燒要件中「溫度要達到燃點」的要求。

至於最基本、也最簡單的助燃物，大概長得像這個樣子: 人(媒婆)、事(相親)、物(情書)。

在古代，戀愛的氛圍(氧氣)比較稀薄，所以助燃物就顯得相對重要。現代的戀愛的氛圍(氧氣)比較充沛，助燃物也就比較多元，似乎到了萬物皆可助燃的程度。

如果我們從命理的角度來看「愛情燃燒」(AKA桃花)，對於某些獨特、不尋常的現象，就可以了然於心。

命理中與「桃花」相關的格局，少說也有幾十種。有些(其實並不多)是較正面的，如「人際桃花」，但是大部分都是較負面的(當然是以古人較保守、老舊的價值觀來評斷)。

若依照各個星曜的參與度(討論度)來看，廉貞、貪狼、紅鸞、天姚參與桃花格局的程度最高，七殺、天府、武曲的參與度最低。

因此，也可以這麼說: 廉貞、貪狼、紅鸞、天姚等星曜就是桃花代言人，七殺、天府、武曲大概就是桃花絕緣體。

以先前「燃燒」的現象與定義來看:

廉貞、貪狼、紅鸞、天姚、咸池、沐浴就是「易燃物」；就像火柴、硫磺、鎂粉、鋁粉，有著燃點低、易燃、燃燒速度快的特性、燃燒後所產生的毒性(桃花後遺症?)也較大。

以火柴為例，輕輕地摩擦就可以產生火焰(愛的火花?)，易燃程度實在不容小覷。

相對來說，武曲、七殺、天府就屬於「難燃物」；一如瀝青混凝土、經過防火處理的木材或纖維，在高溫或是有火的環境中很難起火，也有自熄性。

其餘的星曜就理所當然地被列為「可燃物」；而可燃物中依照燃燒程度的難易程度，也可以區分出比較容易燃燒的可燃物，如木材、木炭、煤，這些我們日常生活中常用來生火取暖的物質或材料。

天相、天同就是屬於可燃物中較容易燃燒的物質。

雖說有些學派認為文昌、文曲也帶有桃花的性質(尤其是文曲)，但是昌曲常扮演助攻的角色: 也就是某些星曜獨立存在時並不具有桃花的特質，但是一旦和昌曲產生作用時，愛情劇烈燃燒的特性就立刻顯現。

【推薦閱讀】 遠看像蘭花，近看是桃花 - 談談常被高估的文昌和文曲

另一方面，易燃物(桃花星曜)的自燃性很強；但是文昌、文曲獨立存在時自燃性並不強，從性質上來看，文昌、文曲比較像是助燃物。

因此，難燃物加了易燃物之後，雖然不見得立刻變成易燃物，但至少「愛的火花」存在的機率就會高一些。(至少這些星曜的異性緣有增加或改善的傾向，不再冷冰冰、不解風情)

可燃物加了助燃物之後，變成了「星星之火，可以燎原」，愛的火花就可能演變成愛的火海。(天相、天同三方會文昌、文曲)

那麼，易燃物碰上了易燃物(例如貪狼和紅鸞、天姚同宮)之後會如何呢?

(請自行想像電影中大爆炸的場景，以下省略三百行…..)

感情的困擾

在民風保守的年代，「桃花」意味著不正常、不符常規的異性關係或戀情。而在風氣日漸開放的現代，「桃花」也可能是一種吸引異性能力或是機遇的代稱。

無論是能力或是機遇，本身並沒有什麼太大的問題；吸引或是遇到什麼對象，在什麼時機點遇到，之後發生什麼結果，往往才是最大的問題。(燃燒本身沒有什麼問題，在什麼時間、地點發生燃燒，燃燒之後產生什麼往往才是問題!)

再者，水能載舟，亦能覆舟(還能煮粥)；火能燒飯，亦能燒山(還能烤肉)，凡事總會有好與壞的兩面。這些燃燒感情的火花，總會帶給人們一些困擾。

樹多必有枯枝，情多必有節外生枝的貪狼

若要談感情的困擾，貪狼常是肇事者，帶給別人困擾的機率遠高於自己有煩惱。歸究其原因，其實還是源自貪狼與眾不同的本質: 慾望與溝通。

貪狼的慾望多，會展現在人生的各個面向: 財富(貪財)、美食(貪吃、貪杯)、才藝(博而不精)，而感情只是貪狼眾多的目標之一。

既然情感是目標之一，貪狼追求目標的手段當然就要拿出無人能及的看家本領 - 溝通。無論是舌燦蓮花，還是肢體語言，甚至眉目傳情，貪狼「多感官」的溝通方式，總能達到目標，同時也滿足了貪狼「需要舞台」的需求。

站在舞台上的明星們，心中總會有一股熱情，在「觀眾對我的喜愛，就是對我最大的鼓勵」信念的驅使下，能讓更多的「觀眾」喜歡我，就成了貪狼樂此不疲的表演動力。(你喜歡我，別人也可以喜歡我，這有什麼不對嗎?)

被稱為「解厄之神」的貪狼，自有一套趨吉避凶的自我保護機制。不計仇、不記恨，不和自己過不去，讓貪狼對於過往的事有著「失憶」(不是詩意)般的灑脫與自在。

「和往事乾杯，把那往事當作一場宿醉」就是這種「失憶」的極致表現。但是你的宿醉，對於他人來說可能就是宿怨；雙方當事者在認知上的極端差異，往往就是衝突與麻煩的源頭。

在眾多與貪狼相關的桃花格局中，「風流彩杖」(貪狼加擎羊、陀羅)就是因為桃花帶來傷害的組合。而這種傷害的涵蓋面極廣，舉凡身體(健康)上的遭傷、金錢上的損失、名譽上的受損、關係上的破壞，都可能是受到傷害的範圍。

情是一把鎖，鎖得住你但鎖不了我的廉貞

被稱為「次桃花」的廉貞，在桃花的氣勢上便不如貪狼那般渾然天成；從「廉潔又忠貞」的意涵上，也很難和桃花聯想在一起。

廉貞的桃花特質的確需要一些條件的配合與激發: 除了三方四正要有其他帶有桃花屬性星曜(也就是易燃物與助燃物)的加持之外，四化(化祿、化忌)的推波助瀾也會激發廉貞的桃花屬性。

廉貞的內在雖然有自視甚高的傲氣，但是在過人的人際關係經營技巧與理性及感性的平衡下，總是能修飾得恰如其分。然而，一旦觸及感情的難題時，感性與高傲讓廉貞的感情成了一把鎖。

醋意甚深的廉貞，總希望感情的鎖可以鎖住伴侶的人與心；但是心高氣傲卻無法讓自己心甘情願地臣服在愛情中一絲絲的不對等或不平衡。因此愛情中的「只許州官(自己)放火，不許百姓(伴侶)點燈」的戲碼不斷地上演，讓廉貞的感情充滿了張力，對於伴侶也產生了巨大的壓力與推力。

當廉貞化忌又加了煞星(火星、鈴星)，負面思考成了廉貞感情中的致命傷。「我得不到的，誰也別想得到!」、「你讓我委屈，我就讓你不開心!」的心態，讓廉貞的桃花常以兩敗俱傷、玉石俱焚作為收場。

情是一把鎖，鎖住了廉貞的靈魂!

無肉不會瘦，但無愛很難受的天同

天同雖然不是易燃物，但是感情的困擾卻也從來沒少過!

作為隨遇而安，對於物質享受要求不高但情感豐富的主星，天同只喝水都可以過活，但是「沒人愛」卻是生命中無法忍受的事。這種特質非關男女、不論年紀，只要是天同便一體適用。

天同帶有天真、童稚的個性在感情面向上展露無遺。「有人愛」與小孩動輒向大人「討拍」、「討抱」的需求是類似的。而未經社會化洗禮的小孩，對於自己想要、喜歡的東西便會魯莽地伸手就要，一如天同在情感需求的缺乏思考與修飾。

桃花豐沛的天同時時刻刻有人愛，甚至每段戀情都可以做到無縫接軌；一不留神就會發展出「被動式」三角戀情，讓自己陷入難以抉擇的困境。桃花不旺的天同卻也沒閒著，單戀、苦戀、暗戀輪番上陣。

「感情的困擾」可以說是天同的生命印記。

歸根結柢的原因，仍源自天同充沛的情感，卻搭配了稚嫩的感情觀，與意志不夠強大的決斷力。「提不起，放不下」就是最好的寫照；提不起便陷入單戀、苦戀、暗戀，放不下則是陷入

一種「不想當壞人」的情結，寧可將選擇權交給他人。

桃花，是逃花還是淘花?

在論命的經驗中，「桃花」一直都是很有趣的話題；但是從當事者的角度來看，卻常是又愛又恨的苦惱。

有些人想要知道桃花何時有，得到答案之後往往還要再問一句: 「會是正緣嗎?」。這時桃花是淘花，不僅要有，還要精挑細選。

有些人則是想知道，桃花運什麼時候會中止；畢竟連在超商買杯咖啡都會被搭訕、示好，或許剛開始還會暗自竊喜，但是常常上演這種戲碼，當事者也會苦不堪言。這時桃花是逃花，避之猶恐不及。

但不得不承認的是，桃花有時還是非常主觀、喜惡隨心的機遇；遇上喜歡的人就是好桃花，不喜歡的絕對是爛桃花。交往之後，結局好的就是好桃花；結局不好的，往往只能歸因自己遇上爛桃花。(總比要承認自己識人不清、被愛沖昏頭容易多了!)

「人帥真好，人醜性騷擾」，還是有幾分道理的!

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】