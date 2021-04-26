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雙子不夠真心？最難開口果然是他？ 盤點12星座「最愛說謝謝」排行榜

聯合新聞網 / 綜合報導
不是每個人都能輕易出口「謝謝」2字，透過星座分析，就能知道哪些星座是特別容易會說謝謝的人。圖片來源／ingimage
不是每個人都能輕易出口「謝謝」2字，透過星座分析，就能知道哪些星座是特別容易會說謝謝的人。圖片來源／ingimage

常說「謝謝」是一種美德，不過對不同個性的人而言，這兩個字也未必那麼簡單就能說出口。日本網站「占TV」就根據星座分析，排出最容易說出「謝謝」的排行，可以瞭解哪個星座是會爽快說謝謝，又是哪個星座會有口難言。

第12名 獅子座

獅子座自尊心高，因此無論是「謝謝」還是「對不起」都難以啟齒。不過獅子座的人倒是很喜歡受到誇讚，對獅子座的人說謝謝，對方很容易就會心花怒放。

第11名 水瓶座

水瓶座個性比較彆扭一些，不太容易直接說謝謝，不過倒是會委婉的表達感謝之意。

第10名 天蠍座

天蠍座的人即使內心感激，但會選擇累積到一定程度後，才會開口言謝。

第9名 處女座

處女座個性嘮叨，雖然不是不會說謝謝，但總是得經過一大堆前台詞甚至是抱怨，最後才會老實道謝。

第8名 金牛座

金牛座個性遲鈍，反應慢，所以要等到說謝謝，恐怕得等上好一陣子。

第7名 魔羯座

魔羯座個性剛直，如果是認為需要說謝謝的場合，就會好好地向對方道謝。

第6名 巨蟹座

巨蟹座自己喜歡聽到謝謝，因此推己及人，也常不吝於向人道謝。

第5名 雙子座

雙子座能言善道，滔滔不絕間也常「謝謝」連發。不過，這並不能算是情深意重的謝謝。

第4名 雙魚座

善於撒嬌的雙魚座，也會好好的傳達「謝謝」的心意。

第3名 天秤座

對社交非常在行的天秤座，知道說「謝謝」，是人際關係中非常重要的細節。也知道比起頻繁道謝，好好表達自身的感激，才是最重要的事。這也讓被說謝謝的對象，會打從心裡感受到天秤座的誠意。

第2名 射手座

心胸寬廣的射手座，隨和的個性在他人看來，或許不易察覺到底在想什麼，但射手座自身卻非常懂得如何抓住人心。因此在需要的時候，說起「謝謝」也是絕不吝嗇。

第1名 牡羊座

牡羊座的性格直來直往，想到什麼就說什麼。因此在心口如一之下，雖然「謝謝」常常掛在嘴邊，卻也不會讓人感到輕浮。這樣的人成為上司，也不容易變得作威作福。

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