心理測驗／一張圖看出海豚還是烏龜？ 測出天命真子身在何方

有時感情的成功與否，除了外在條件之外，是否遇到對的人，也佔有相當大的影響。日本網站「占TV」近來就分享一則心理測驗，藉由一張圖片的暗示，可以瞭解自己的天命真子，究竟潛藏在何處。

請問：看到下圖，你第一個辨認出的動物是什麼？

請問在圖中，你第一個看出什麼動物呢？圖擷取自 占TV

A 海豚 B 馬 C 烏龜 D 鬣狗

選擇A海豚的你，天命真子其實就在身邊。海豚暗示著「安心」與「幸運」，就像你在找尋能夠彼此守護，過著平穩人生的對象。而能夠完成這個要求的人選，其實就在身邊不遠處。比起漫無目標的探詢，不如好好注意自身周遭，驚喜或許就能夠隨之而來。

選擇B馬的你，天命真子需要你出發踏尋。馬有著「慾望」和「強大力量」的意思存在，就像你現在充滿著幹勁，對未來躍躍欲試。這樣的你，邂逅或許就在某處等著你上門。現在網路發達，可以多加利用，擴大自己的社交範圍。一旦交友圈擴大，與「他」相遇可能性自然也更高了。

選擇C烏龜的你，現在還不是相遇天命真子的時機。烏龜代表著「長壽」與「忍耐」的意思，雖然令人遺憾，但這也暗示著時機未到。而且對你而言，應該還有更重要，更需要去投入心力的事情。不如當下先學習烏龜的腳踏實地，慢慢累積之下，日後必然會有回報的一日。

選擇D鬣狗的你，不僅還未遭遇天命真子，甚至正被糟糕的人所覬覦。鬣狗代表著「惡意」與「掠奪」，雖然你最近可能交友變得廣泛，甚至也有著令人動心的邂逅，但要小心對方到底是真心誠意，還是只把你當成玩玩的「獵物」而已。或者，鬣狗也可能是套在你身上的解釋，那麼這就得由你自己回顧過往，看自己是不是有需要反省的地方了。