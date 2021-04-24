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天生招人疼！最被捧在掌心情人 星座+血型TOP5組合

聯合新聞網 / 綜合報導
有的人在戀愛中，喜歡享受被愛的感覺。透過血型與星座，就能分析哪種組合容易被另一半細心呵護著。圖片來源／ingimage
有的人在戀愛中，喜歡享受被愛的感覺。透過血型與星座，就能分析哪種組合容易被另一半細心呵護著。圖片來源／ingimage

每個人的愛情觀不同，有人喜歡主動追愛，更有人享受被愛的感覺。日本網站「愛カツ」近日就分享一篇文章，藉由「星座」與「血型」的搭配，分析出五種最容易被另一半所愛組合是什麼。

第五名：天蠍座+B型

天蠍座xB型的你，是一旦交往了，就會非常重視這段感情的人。靠著浪漫的性格，很快就能擄獲另一半的心。追求精神滿足的你，即使與戀人相隔兩地，雙方仍會彼此知道，兩人的真心是連在一起的。

第四名：射手座+B型

你是有些天真，有些迷糊的可愛性格。會在不知不覺間，自然讓周圍產生快活的氣氛，因此也很容易和潛在對象打成一片。因為你開朗療癒的性格，更可以讓另一半希望能夠一直陪伴在你身邊。

第三名：天秤座+A型

你是優雅端莊，典型受到歡迎的王道性格。光是第一次見面，對方就能產生相當不錯的印象。而你穩重、自立的個性，其實也讓檯面下聚集了不少粉絲。即使不特別做什麼，也能得到大家的關愛。

第二名：雙魚座xB型

你是個性天真浪漫，無論男女老幼都對你有好感的性格。不隨意懷疑別人，是你最具魅力之處，因此能和任何人成為好朋友。而相中你的那另一半，更是會有「絕不能輕易放手」的想法存在。

第一名：金牛座xB型

你是楚楚動人，讓人會想要守護你的類型。雖然個性內向，而且為人老實、不輕易言談，但這些氣質其實更能獲得他人的信賴，成為願意促膝長談的對象，進而成為被深愛的一方。

愛情 星座

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