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「血型+星座」性慾最強TOP3！看似純樸卻內心澎湃就是這組
性慾是人類的本能，而每個人的個性不同，對性的要求也不同。日本網站「美人百花」最近就以血型、星座來分析，並且公布在各種組合之中，性慾最高的前三名究竟是誰。
第三名 AB型+金牛座
AB型的人個性單純，而金牛座也是看起來認真老實的性格。不過兩者組合起來，就會變成看似對性愛涉獵不深，其實私底下超有興趣的個性。在與人親密接觸的時刻，AB型+金牛座的人可是對體型、觸感、聲音等等，都會想要細細品嚐，高密度享受歡愉的時刻。
第二名 A型+摩羯座
不管是A型還是摩羯座，都是對性愛非常慎重的個性，也會認為一旦交往了，那就是以結婚為前提進行考量。因此在交往過程中，對於何時才會進攻本壘，總是非常小心謹慎。不過一旦嚐過滋味之後，就會一而再、再而三的求歡，甚至隨著年齡增長，對性的渴求心反而還會往上提升。
第一名 O型+天蠍座
大膽開放的O型，與專情的天蠍座結合，造就了極為強大的性慾心裡。雖然外表看不出來，但其實是內心時常在想著「這姿勢好像不錯」、「試試那招如何」的悶騷色鬼。不過O型+天蠍座也不只想著自己，而是追求雙方都能超滿足的性愛。對著有同樣想法的人說，O型+天蠍座絕對是最佳拍檔。
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