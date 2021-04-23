小孟塔羅：我該如何做，才能在今年獲得升遷？

我們投入工作有各種因素，為了賺錢、興趣、成就等等。但如何在職場找到認同呢？對內是自身對自己的認可，對外則是實質的升遷加薪。儘管條條大路通羅馬，你是否已在通往升遷路途呢？現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我該如何做，才能在今年獲得升遷？ 請憑直覺選擇一張牌。

A：爭取表現。(錢幣侍者正位)

牌面上的男子穿著夾腳拖，左手往獎盃的方向碰觸。

A：爭取表現。(錢幣侍者正位)

這張牌表示當有表現機會出現時，你便要積極主動的爭取它。這機會如果來自主管的提議，你要趕緊搶在他人之前舉手爭取，抑或是自己毛遂自薦主動幫主管的忙，好讓主管能看見你的能力與表現。小孟老師在此提醒你，成功需要自身積極的表現，低調行事反倒會埋沒自己。

B：做足功課(世界牌正位)

牌面上的地球插上草莓，有一個橘色小圓球在哭泣。

B：做足功課(世界牌正位)

這張牌表示當你想達成某個目標時，最好要先制訂好執行方針。也許要先參考同儕或同業的做法，然後再對目標物做好詳盡的了解，才能做好知己知彼、百戰百勝。小孟老師在此提醒你，前期雖然需花費較多時間搜集資料、擬定計劃，但這樣你才有機會在眾人中脫穎而出。

C：除舊佈新。(隱者牌正位)

牌面上男子騎著海馬，一對白鳥在天空中一起飛翔。

C：除舊佈新。(隱者牌正位)

這張牌表示你要能隔絕他人的干擾下，能有做出各持己見的勇氣。當你能有與眾不同的想法時，能對公司有加分的作用時，正是跟主管獻策的好時機。你內心會擔憂主管能否認同，抑或是得罪到既有利益者。小孟老師在此提醒你，改革陋習才能讓事情變好，也是成長過程必須誇越的障礙。

D：冷靜面對。(錢幣八正位)

牌面上天空閃耀著星星，地面粉色樹根被插著旗幟。

D：冷靜面對。(錢幣八正位)

這張牌表示當你專注在做事時，能夠用智慧冷靜的解決難題。有時工作出現的狀況層出不窮，當你在面對難關的時候，能否扛得住壓力不退縮，用有條理的思維一一化解，便是證明自身價值最好的時候。小孟老師在此提醒你，能忍受他人所不能者，未來才能承擔更大的職責。

E：熱力十射。(聖杯一正位)

牌面上有兩隻機械手，姆指跟食指靠攏比出方形。

E：熱力十射。(聖杯一正位)

這張牌表示你能否用喜悅的心，去感染影響到你要說服的人。當你感受到對方真摯的熱忱時，比較會被被這股真誠給打動。因此除了要具備足夠的專業，擁有用心去感動他人的力量，才能在有防備的交流中熾熱突破。小孟老師在此提醒你，太陽之所以能溫暖他人，正是因為散發熱情的光芒。