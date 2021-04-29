每日星座運勢／雙魚資金周轉要謹慎 交友切忌輕信

2021-04-29

牡羊座

顯得急躁，做事缺乏耐性。

整體運：★☆☆☆☆

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

愛情運：★☆☆☆☆

易感孤獨寂寞，可主動安排聚會，約朋友一起參加戶外活動，可提升愛情運。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要喔！

財運：★★☆☆☆

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00橄欖綠

開運方位：正南方向

金牛座

思念成為甜蜜的契機。

整體運：★★★☆☆

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

愛情運：★★★☆☆

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

事業運：★★☆☆☆

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

財運：★★★★☆

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

雙子座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★☆☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。

事業運：★★★★☆

運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

與伴侶互動應用心。

整體運：★★☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

事業運：★★☆☆☆

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

財運：★★★☆☆

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00象牙白

開運方位：正西方向

獅子座

火爆的脾氣會惹來麻煩。

整體運：★★★☆☆

出門在外難免與人有些小摩擦，只要沒有什麼損失，用不著發那麼大的火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多一些耐性，冷靜客觀地進行分析，做好整體規劃，並做到心中有數。

愛情運：★★☆☆☆

別太憂鬱，事情沒有你想像的嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★☆☆

工作心態不穩定，難以集中精神，再加上外界因素的干擾，很容易分散注意力。

財運：★★★☆☆

對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，須小心看住荷包，量入為出才好唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00夕陽橙

開運方位：正南方向

處女座

愛情運佳，成功機率高。

整體運：★★★★☆

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

愛情運：★★★★☆

今日你能無怨無悔的去追求，面對對方故意的平淡表現，也絲毫不會退怯；面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有一種受制於人的感覺，可是個性又挺叛逆的，受到壓迫時容易生起反抗之心。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨；財務評估特別精準。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00橄欖綠

開運方位：正北方向

天秤座

愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★★

有機會單獨與他相處，不要錯過，將真實的一面展現出來就好；財運頗好，易在基金及證券方面有所收益；熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在公眾場合展現才華，易成為焦點人物，邂逅愛情的機會高；有伴侶者感情進展迅速。

事業運：★★★★☆

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感！今日適合多發揮個人的專業來取得大家的認同，塑造良好形象。

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會較為順心，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00古銅青

開運方位：正西方向

天蠍座

相信助運的功效。

整體運：★★★☆☆

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運有些不順，在推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動，就要特別小心囉，否則易有禍從口出的麻煩發生！

財運：★★★☆☆

財氣不佳，賺錢的速度趕不上花錢的速度，應控制花錢慾望，把錢財用到實處，忌浪費、揮霍。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00石榴紅

開運方位：東北方向

射手座

有愛情滋養，身心愉悅。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00萊姆黃

開運方位：正西方向

摩羯座

多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

整體運：★★★★☆

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

事業運：★★☆☆☆

對工作產生一定的抗拒情緒，稍有不順便脾氣暴躁；應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

財運：★★★★☆

今天你無意間的小額投資，會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00香檳金

開運方位：東南方向

水瓶座

多近貴人，遠離小人。

整體運：★★★☆☆

今天似乎犯小人喔，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上，與人合作時應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

愛情運：★★★★☆

與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天化解；單身者在外易有桃花際遇。

事業運：★★★☆☆

無法做到完全信任他人，且讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。

財運：★★☆☆☆

易把錢財花在吃喝享受上，想要守住錢財，應減少應酬、婉拒聚餐等。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

雙魚座

謹慎交友，切忌輕信。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

事業運：★★★☆☆

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

財運：★★★☆☆

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00水晶紫

開運方位：東南方向





