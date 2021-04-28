每日星座運勢／金牛工作很有成就感 構想易獲肯定

2021-04-28

牡羊座

別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。

整體運：★★☆☆☆

並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。

愛情運：★★☆☆☆

容易獲得另一半的關心，如果覺得內心苦悶不妨與對方說說，心裡會舒服很多喔！

事業運：★★★☆☆

工作上容易遇到突發任務，需要加強隨機應變的能力，適時調整好心態。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心破財。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00白鋼銀

開運方位：正南方向

金牛座

精神抖擻，很有進步的動力。

整體運：★★★★★

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳；伴侶之間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動。

事業運：★★★★★

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以此提升工作效率。

財運：★★★★☆

今日有機會獲得分析之財，對於操作股票的人來說，易因判斷準確而獲利。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

雙子座

行動之日，宜好好抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

愛情運：★★★★★

豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00脆梅青

開運方位：正北方向

巨蟹座

別將關係複雜化！

整體運：★★★★☆

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

愛情運：★★★☆☆

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的，是你的真情實意，但絕不是投機取巧！

事業運：★★★★☆

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

財運：★★★★☆

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00艷棗紅

開運方位：東北方向

獅子座

有好面子的傾向，錢財易有損失。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解並體諒你。

事業運：★★★☆☆

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你心生反感。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘又情不願的！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00鉑金灰

開運方位：東北方向

處女座

無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

事業運：★★☆☆☆

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

財運：★★☆☆☆

財務問題頗多，處理起來也較不順心，易因口舌是非惹來財務糾紛。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00秋葵綠

開運方位：正北方向

天秤座

適合學習的一天。

整體運：★★★☆☆

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

事業運：★★★☆☆

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

財運：★★★☆☆

在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00硃砂紅

開運方位：東南方向

天蠍座

相信有競爭的生活會更美妙。

整體運：★★★★☆

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。

愛情運：★★★☆☆

會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司，有難題時找他們就對囉！

財運：★★★☆☆

出門在外應保管好財物。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00辣椒紅

開運方位：正南方向

射手座

自娛自樂也很充實。

整體運：★★★☆☆

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★★★★

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

財運：★★★☆☆

財運一般，投資上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00深茄紫

開運方位：正東方向

摩羯座

加強行動力，愛情才能馬到成功。

整體運：★★★☆☆

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★★★☆

財運頗佳，有機會收到意外驚喜。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00和闐玉白

開運方位：正東方向

水瓶座

只有管理好情緒，才能把握住機會。

整體運：★★☆☆☆

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與樂觀開朗的異性相遇，彼此吸引，但外在環境卻制約了兩人的發展步伐。

事業運：★★☆☆☆

敏感度異常敏銳，職場中人際關係方面容易被不體貼的人所傷害。如覺得處不來的人就暫時保持距離，以免被潑冷水。

財運：★★☆☆☆

金錢誘惑較多，應謹慎。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

雙魚座

見好就收，別太遲疑，否則失去的更多。

整體運：★☆☆☆☆

愛情顯得過於平淡，兩人都不願妥協，而僵持會讓感情冷卻得更快，還是快點為愛加加溫吧！貪念誘發衝動，衝動易釀過失，將錢財看得太重，反而引起許多不必要的錢財流失。

愛情運：★★☆☆☆

單身者渴望戀愛，但多採取觀望等待的方式。與其守株待兔，不如採取主動。

事業運：★☆☆☆☆

情緒易波動，易被外界干擾，應注意調節，放鬆身心，別太在意小事情。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有輕重緩急拿捏不清的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00古銅青

開運方位：正南方向





