每日星座運勢／摩羯訊息掌握很重要 想法易被採納

2021-04-27

牡羊座

心中有目標，積極向前行。

整體運：★★★★☆

工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。

愛情運：★★★★☆

今日你對自己的魅力非常有信心，也非常了解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣份隨時都可能降臨。

事業運：★★★★☆

易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在實際執行時，容易思慮過多而拿不定主意，關鍵時刻需展現你的魄力才好。

財運：★★★☆☆

花錢慾望有點強，有閒錢的話，稍微放縱、享受一下，但可別寅吃卯糧喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉

開運方位：正西方向

金牛座

心思敏銳，觀察力強。

整體運：★★☆☆☆

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

愛情運：★★★☆☆

很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！

事業運：★★★☆☆

如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒個險才不會受侷限。

財運：★★☆☆☆

財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00桐花白

開運方位：正北方向

雙子座

融洽的關係為工作營造好的氛圍。

整體運：★★★☆☆

你和同事的誤會可望冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！

事業運：★★☆☆☆

太過鬆懈工作壓力會很大，主動承擔責任反而能爭取到更多表現機會。

財運：★★★☆☆

投機心態是造成金錢流失的元兇，小心偷雞不著蝕把米！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00金桔綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

多一分耐心，多一分收獲。

整體運：★★★☆☆

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。

財運：★★★☆☆

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00水晶紫

開運方位：東北方向

獅子座

交朋友還需掌握一定的技巧。

整體運：★★★☆☆

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得有些無理，千萬別惱怒，用你的幽默與善解人意去關心對方吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，但只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★★★☆☆

花錢別太隨興，需要用錢的地方還很多。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00碧空藍

開運方位：正北方向

處女座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

事業運：★★★☆☆

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

財運：★★★★☆

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

天秤座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

向心儀的對象發出邀約易被拒絕，千萬別死纏爛打，應表示尊重與理解。

事業運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

財運：★★☆☆☆

散財童子附身，守財不易。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00湖水綠

開運方位：東北方向

天蠍座

不要冷落了另一半，感情要多加呵護。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不合而分手。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就好。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00竹葉青

開運方位：東北方向

射手座

收起你的過多疑問，保持冷靜。

整體運：★★☆☆☆

愛情顯得平淡，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。

事業運：★★★☆☆

對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。

財運：★★★☆☆

時得時散、忽成忽敗的財運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

摩羯座

訊息的掌握對今天很重要。

整體運：★★★★★

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

愛情運：★★★★★

熱情如火又感性的一天。把你滿腔的熱情讓對方知道吧，他肯定會很感動。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算之類的工作，只要積極一點，你的想法容易被採納。

財運：★★★★☆

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心、勤快一點，對於金錢進帳會有幫助。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00古銅青

開運方位：正北方向

水瓶座

應該從不同角度去思考問題。

整體運：★★★★☆

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！

愛情運：★★★☆☆

渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

事業運：★★★☆☆

今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！

財運：★★★★☆

可做一些短期投資，會有不錯的收穫。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00冷泉藍

開運方位：正西方向

雙魚座

自我提升的一天。

整體運：★★★★☆

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

愛情運：★★★☆☆

今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。

事業運：★★★★☆

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

財運：★★★☆☆

錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00象牙白

開運方位：西南方向





