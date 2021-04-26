每日星座運勢／獅子想生錢得先省錢 戀愛放低姿態
2021-04-26
牡羊座
不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。
整體運：★★★☆☆
對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。
愛情運：★★★☆☆
與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。
事業運：★★★☆☆
遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。
財運：★★★★☆
對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-10:00秋葵綠
開運方位：西南方向
金牛座
與家人在一起的時間較多，其樂融融。
整體運：★★☆☆☆
異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。
愛情運：★★☆☆☆
與戀人相處會有一些小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。
事業運：★★★☆☆
今天別做職場的乖孩子，應敢於提出不同意見，努力與上司站在同一高度看問題，有助於獲得上司的重用。
財運：★★★☆☆
財運平順，有利於動口生財、反應靈活的族群。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-08:00水晶紫
開運方位：正南方向
雙子座
工作得心應手，人也精神抖擻。
整體運：★★★★★
事業運上升，理論與實際相結合，一遇到問題都能及時解決。桃花運超炫，單身者多留意身邊對你示好的異性同事，有機會展開美妙情緣。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的金主。
愛情運：★★★★★
有利談戀愛，有伴侶者不妨多膩在一起、多說情話，可增進感情；單身者多與朋友互動，可遇見愛情。
事業運：★★★★☆
事業運還不錯，相對的會顯得忙碌；不過呢，在忙碌中除了可以累積工作經驗外，還能讓自己獲得他人的認同喔！
財運：★★★★☆
財運順暢，股票族小有收穫，商務談判者有接到大訂單的機會。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-09:00琉璃銀
開運方位：正北方向
巨蟹座
得到愛情的滋潤，人也顯得精神十足。
整體運：★★★☆☆
情人對你百依百順，讓你有種幸福的滿足感，你也要多為對方付出哦。書到用時方恨少，工作上除了實戰經驗，理論基礎也不能差，雙管齊下才能讓難題更快、更好的妥善解決。
愛情運：★★★★☆
桃花運佳，有異性主動示好，如果覺得不來電，就別去招惹對方，小心惹來麻煩！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，頗有一點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會變得快樂。
財運：★★★☆☆
情緒不佳會使你化身為散財童子，尤其是感情上的波動，更容易影響你對金錢的判斷力。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-14:00青金石藍
開運方位：東南方向
獅子座
想生錢就得先省錢。
整體運：★★☆☆☆
對方對於你的緊迫釘人有些反感，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。
愛情運：★★★☆☆
春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。
事業運：★★☆☆☆
情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。
財運：★★★☆☆
賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-07:00水鑽藍
開運方位：東北方向
處女座
放鬆心情，機會無處不在。
整體運：★★★★☆
身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。
愛情運：★★★★☆
已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率很高。
事業運：★★★★☆
加強管理能力，有發揮的機會就好好表現；把掌控權讓給他人，會讓人覺得你是推卸責任唷！
財運：★★★☆☆
隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-10:00水鑽藍
開運方位：西北方向
天秤座
今天的情緒不太好。
整體運：★★★☆☆
工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。
愛情運：★★★★☆
異性緣很不錯，但桃花太多也讓你有些不知所措。學會拒絕，別太被動。
事業運：★★☆☆☆
工作計劃有被拖延的傾向，小心不能及時完成任務而被上司責備唷！
財運：★★★☆☆
從事大筆投資時，可要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00咖啡棕
開運方位：正南方向
天蠍座
上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。
整體運：★★★★☆
若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。
愛情運：★★★★☆
今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。
事業運：★★★★☆
與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。
財運：★★★☆☆
財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：04:00-06:00碧空藍
開運方位：東北方向
射手座
有機會大顯身手。
整體運：★★☆☆☆
在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。
愛情運：★★☆☆☆
有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。
事業運：★★★★☆
事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。
財運：★☆☆☆☆
遇到錢財是非中傷的機率高，但只要你行得正，就不怕外力衝擊。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-15:00芥末黃
開運方位：正西方向
摩羯座
待人處事不可做作，真實的你更可愛。
整體運：★☆☆☆☆
在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對訊息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。
愛情運：★☆☆☆☆
有伴侶者寂寞感強烈，宜翻看照片，回憶過去的甜蜜時光，緩解相思之苦。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。
財運：★★★☆☆
理財主觀性頗強，宜以守代攻！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-22:00艷棗紅
開運方位：正西方向
水瓶座
事業和財富能同步發展。
整體運：★★★★☆
工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。
愛情運：★★★☆☆
伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！
事業運：★★★★☆
直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。
財運：★★★★☆
可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-16:00冷泉藍
開運方位：西北方向
雙魚座
運勢波動比較劇烈，好壞參半。
整體運：★★★☆☆
與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。
愛情運：★★★★☆
單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。
事業運：★★★☆☆
生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！
財運：★★☆☆☆
財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：06:00-07:00臘梅白
開運方位：正東方向
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