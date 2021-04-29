春天尾聲！測「年中時期桃花、戀愛運」能順心如意嗎？

【文‧科技紫微網】

一轉眼，2021年已來到春天的尾聲了。接下來的年中時期，你的桃花運會有什麼變化呢？單身者能否找到對的人、順利脫單？有伴侶的你，戀愛、婚姻是否能穩定、幸福？現在就透過科技紫微網的測字占卜，一起來看看吧！

測字選項：

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

一、你選擇的是：天

從字形上看，「二」「人」合而為「天」，同時「天」字又有著「上天註定」等含義在內，強調了緣分的存在。

單身：有很大的機會遇到好桃花，不管是朋友介紹，或是聚會認識的新朋友，都有可能成為你的良緣，用心去尋找吧！

有伴侶：在相處過程中，可能因彼此的個性差異，發生不愉快或磨擦。好在這並不會形成大的裂痕，反而會讓你們在磨合中更加瞭解彼此，拉近關係。

二、你選擇的是：作

「作」字最早見於甲骨文中，本義是ト者以龜甲裂兆進行占卜之意。其結構之左「人」右「乍」相隔甚遠，有分離之兆。

單身：或許會遇到一些追求者或愛慕者，但是脫單容易，良緣難覓。還需要更有耐心，才能找到適合自己的對象。目前最好從朋友開始做起，慢慢觀察。

有伴侶：感情變得疏遠，互相負氣不肯低頭，會有頻繁冷戰的傾向。長此以往，會讓你們的距離越來越遠。試試換個角度去理解對方，兩人之間總是會需要有一個人能說服自己先低頭的！

三、你選擇的是：之

「之」字古字形從止，本義同「至」，是「往、到……地方去」的意思，也含有「標示出目的」的意思。演變至今，現代「之」字的寫法，減分歧而多彎折，暗示著抵達目的地之前的過程曲折不易。

單身：想要脫單的意願強烈，但要做到卻並不容易。桃花運不順，追愛之路一波三折。多打扮自己吧！從外表入手，逐步提升魅力，會讓桃花運有所改善。

有伴侶：可能在此時爆發較大的衝突，讓感情變故叢生，要小心第三者在此時趁虛而入喔！

四、你選擇的是：合

從甲骨文到楷書，「合」字的字形都是上像蓋子，下為器物，互相扣合之形。有「閉合」、「圓滿」之意。

單身：感情運稍有挫折，若有心儀的對象，可能面臨著距離阻隔、家庭阻力等困難，但只要共同堅持下去，就會出現轉機。若暫時無對象，此時不容易尋覓到讓你心動的人，拼命鑽牛角尖反會讓你更難受。以平常心面對，說不定桃花反而降臨。

有伴侶：有「合成一家、更進一步」的意味。此時適合談婚事，若你確定要跟對方組成家庭，邁入人生的新階段，就趁此時快定下來吧！此外，選擇「合」字也有家庭添丁進口、增加新成員的美好寓意，對已婚者也是好兆頭喔！

追求愛情的人很多，愛情未必會為你停留，卻也不一定會離你遠走。在年中的此刻，祝福你的感情路充滿順遂與喜悅。

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