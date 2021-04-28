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你追不上！「3星座」分手後讓自己脫胎換骨

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

一段感情的結束，就像人生的分水嶺。有的人因此下沉，有的人卻不斷上升。其實分手無關對錯，更重要的是我們在結束後的選擇。像科技紫微網點名的這三個星座，就能在分手之後脫胎換骨，讓以前的自己完全追不上！

　

巨蟹座

大多數的巨蟹座都很重感情，不管是因為舊情難捨，還是出於對家庭、情誼的維護，他們總會選擇「打落牙齒和血吞」的做法，委曲求全、原諒對方，自己卻越來越憔悴。幸好，告別錯的對象之後，柔軟的巨蟹也會長出刺，把對愛情的期待轉移到其他領域上。你會看到他們事業風生水起，成為富足而有魅力的人。只要能從破碎的情感走出來，巨蟹座就能搖身一變，披上盔甲，乘風破浪，披荊斬棘！

　

摩羯座

摩羯是十二星座中最有耐力的星座，為了追求自己想要的幸福，往往能承受別人所不能承受之重，甘願為愛付出，分手後也不懼重頭再來。愛錯人有什麼好怕的？不過如此！謹慎的摩羯座，在經驗中慢慢找到「放得開」的開關，再加上內心本有的強大能量，往往能找到新的人生支撐點，想做什麼就勇敢嘗試，開啟新的人生征途。

　

牡羊座

這個星座對感情的態度濃烈而令人窒息，尤其執著於「得不到」和「已失去」的東西。但是，再怎麼愛過、傻過，狠狠受傷後，還是能夠及時抽身。畢竟揮別錯的，才能和對的相逢。戀情的失敗造成的傷害，足以使直爽的牡羊座成長，讓他們明白怎樣理性選擇伴侶，而不是單靠直覺行動。

　

失去了愛情，並不代表失去了全部的生活。不管走到感情的哪一個階段，都不能放棄自我成長。說到底，分手以後，過得好壞與否，端看你用什麼態度去開啟新的生活。想擺脫怨天尤人、原地踏步的漩渦，關鍵就在自己身上。

　

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