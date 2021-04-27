邁向財富自由！各星座有「3件事」要注意

【文‧科技紫微網】

人人都想當有錢人，就算不是富可敵國，至少也要「有錢有閒，財務自由」。那麼，想要達到財富自由的目標，該注意哪些事呢？科技紫微網今天要來從星座的角度分析。各星座都有三件事要注意喔，一起來看看吧！

牡羊座

◎第1件事：開源節流

你頗能積極賺錢，但是賺得多花得也多，想要實現財富自由，既要敢開源，還要懂節流，避免花錢如流水。

◎第2件事：避免虛榮開銷

你易因好面子、虛榮心作崇而亂花錢，應務實理性一些，合理規劃錢財，把錢用到實處，才能積累財富。

◎第3件事：聽人勸

為了賺錢，有時你會太衝動，易因判斷失誤而破財。謹慎投資，多聽聽長輩的建議，可更有勝算，更快邁入財富自由。

金牛座

◎第1件事：敏銳洞察

你對數字、金錢敏感，眼光獨到，是理財能手。只要好好運用優勢，賺大錢的機率高。

◎第2件事：勇敢投資

你理性務實，能守住錢財，只是還需要敢於開源，大膽投資，才能激發財運，賺錢快速。

◎第3件事：大方經營人脈

你凡事實際，埋頭做事，容易忽略人際關係的重要性。適度放掉事事省錢的想法，花錢經營人脈，有機會獲得更多商機。

雙子座

◎第1件事：說到不如做到

你能把理財經說得頭頭是道，但多半停留在嘴巴說說。想要邁入財富自由，就要行動起來，積極賺錢。

◎第2件事：留心商機

與其花時間在閒聊與道聽塗說，不如多看財經新聞、投資理財書籍，以專業的態度理財，才能把握商機。

◎第3件事：少當月光族

你容易追逐流行時尚，常為形象、流行而付出大額消費。要邁入財富自由，就得控制消費慾，不做「月光族」。

巨蟹座

◎第1件事：節流更要開源

你有存款才會有安全感，所以常拼命儲蓄攢錢，卻不敢大膽賺錢。想要實現財富自由，除了要存錢，更要以積極投資理財的方式來開源。

◎第2件事：借助人脈賺錢

你的個性屬於付出型，不好意思接受別人的幫助。別拒絕好意，應適度運用人脈來開發財源，才能增加賺錢機會。

◎第3件事：以進修提升專業

你安分守己，自我要求不太高。想要實現財富自由，就應該投資自己，進修課程以提升專業度，你的身價才會高。

獅子座

◎第1件事：投資忌冒衝

你的個性積極大膽，對賺錢又有強烈的慾望，往往容易低估風險。必須謹慎投資，更要避免借貸投資，才不會因低估風險而失利。

◎第2件事：減少應酬

你既慷慨又喜歡排場，容易為面子花大錢，但其實很多應酬都是不必要的。再怎麼財富自由，也不可奢侈浪費，應合宜衡量收支。

◎第3件事：參與高風險投資

你敢於冒險，喜歡險中求財。高風險項目也意味著高回報，是很適合你的投資方式。但是，太過投機、不計後果，容易破財。一定要理性評估，膽大心細，才能實現財富自由。

處女座

◎第1件事：增強行動力

你追求完美與實際，沒有十足的把握不輕易投資理財。然而，分析規劃做得再細緻，但不敢行動，就會錯過良機。想要邁入財富自由，必須敢於行動。

◎第2件事：把握時機

你擅長分析、對投資理財的資訊與數據會一再斟酌，出手前非常謹慎。其實，你既已有所準備，手握重金，卻常見著兔子了還不撒鷹，多會錯過良機。既然糧草充足，就該及時出手。

◎第3件事：別計較小錢

你對於錢財精打細算，牢抓錢財不亂花。守財固然好，但想要財富自由，就不要在小錢上斤斤計較。要敢於出手，積極賺錢。

天秤座

◎第1件事：糧草充足才能有錢花

你不太愛存錢，有多少花多少。想要邁向財富自由，就不能花錢太隨性，而是要不斷擴充庫存，儲備糧草，才能有備無患。

◎第2件事：拒絕虛華，講求實惠

你很注重儀式，對節日與紀念日都不會錯過，又喜歡大場面，會為了一時風光而花大錢。然而，這些錢很多都是花在華而不實的地方。當你開始講求實惠、長遠考慮時，就向財富自由邁了一步。

◎第3件事：量力而為，避免透支

你愛要什麼就買什麼，即使花光積蓄也在所不惜。為了自己的嗜好，投注太多無法回收的錢，這樣將離財富自由越來越遠。應量入為出，合理分配錢財，切不可一再透支。

天蠍座

◎第1件事：避免主觀，多看多聽

你在管理錢財上容易流於主觀、又聽不進人勸，多因此而判斷失誤。若能聽聽專業人士建議，讓投資理財專家來替你打理錢財，投資獲利就會更有勝算，能早日邁向財富自由。

◎第2件事：投資「快、狠、準」

在投資理財上，你是頗具眼光的，只是要注意，別為了快速賺大錢而急於投入。做好詳盡計劃，掌握「快、狠、準」的投資原則，可望收益豐厚，邁向財富自由。

◎第3件事：分散風險

面對高收益項目，你有孤注一擲的傾向，易忽略其高風險。其實，只要不把雞蛋都放到一個籃子裡，分散投資，就可避免高風險的害處，讓收益更穩定，更易邁向財富自由。

射手座

◎第1件事：戒除散財習慣

你花錢海派，只要袋裡有錢，基本上很難自我節制。想要邁向財富自由，就要戒除四處散財的毛病，積極投入理財，尋求理財專家為你打理閒錢，存摺的數字才能不斷攀升。

◎第2件事：多元投資而不投機

你對財富的追求慾望強烈，不會死守錢財，因此邁向財富自由的機率高。若能多管道經營錢財，從興趣愛好中尋求投資機會，不過度冒險投機，會更快實現財富自由。

◎第3件事：增強憂患意識

要讓花錢如流水的射手投入積極理財的較好方法，就是把一部分錢用於買個人保險或是家庭保險，防止意外，這樣也能最大限度減少錢財損失。

摩羯座

◎第1件事：健康是最大的財富

你是個工作狂，為了工作賺錢可以廢寢忘食，但往往因此透支身體健康。要知道，身心健康才是人生最大的財富，工作不忘休息，確保身心健康，方有機會邁向財富自由。

◎第2件事：敢於投資，讓錢生錢

你在投資理財上非常保守，執著於積沙成塔式的存錢，易錯過賺錢機會。守成固然好，但是要想早日邁入財富自由，還得敢於投資，讓錢生錢。

◎第3件事：活絡人際關係

你覺得靠人際關係的成功不踏實，只願凡事靠自己，默默努力追求成功。其實，人脈越暢通，越有機會獲得商機。經營好人際關係，借力使力，可加速邁入財富自由。

水瓶座

◎第1件事：小心損友，謹慎借貸

你對人缺乏防範之心，對親友更是如此。只要親友向你借錢，你通常都不會拒絕，因此，有很大機會遇到借出高額錢財卻討不回來的情況。金錢往來要謹慎，切忌隨便借貸，小心因此損失慘重。

◎第2件事：切忌擴張信用

你喜歡新鮮事物，追求潮流，很易因此陷入提前消費、讓卡債越積越高的惡性循環。想要邁向財富自由，一定要制訂消費預算，節制超額花費，並以定期定額方式投資理財。

◎第3件事：勿沉迷生活享受

你難以抵抗美好的事物，喜歡享受生活，在吃喝玩樂中獲得滿足感。追求生活享受沒有錯，只是切勿沉迷，有所節制，合理消費，才更有機會邁入財富自由。

雙魚座

◎第1件事：放下幻想，開始行動

你對於投資理財較為消極，常幻想有一天能發財，甚少真正積極理財。想要邁入財富自由，請停止不切實際的幻想，主動學習理財知識，求教專業人士，嘗試投資理財。

◎第2件事：勿輕信小道消息

你缺少防備心，很容易相信別人，因此，聽信小道消息而破財的機率不小。想要早日邁入財富自由，就要增強判斷與分析力，對待金錢要有主見，切忌輕信他人。

◎第3件事：學習記帳，不衝動消費

你的購物慾望強烈，一旦買起東西就停不下來，常常買回一堆不實用的東西，放在角落積灰塵。想要邁入財富自由，就養成記帳的好習慣，可減少為了一時爽而買的惡習。

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