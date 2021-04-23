不只安太歲！哪些生肖最懂「安太座」的重要？

【文‧科技紫微網】

性別平等是現在這個時代的趨勢。雙方未必要分別誰主外、誰主內，只要經濟能力較好的一方，能多負擔一點家計，甚至用錢來寵愛另一半，不但一點也不為過，還能因此維持家庭和樂。科技紫微網接下來要點名的這些生肖在這方面很高明，他們不只安太歲，更會「安太座」唷！

生肖龍

他們深知金錢的無窮魔力。所謂「免費的最貴」這句話，在屬龍者看來，就是不花錢的後遺症，不但會因此得不償失，甚至搞到人財兩失，後果相當可怕。所以，屬龍者除了付出情感，一定也會同時用數字來說話，讓「白頭偕老」這句話不會顯得蒼白無力。

但也別以為屬龍者就只會用錢收買人心喔！他也很顧及另一半的顏面，例如：孩子表現優秀時，他肯定把功勞都推給對方；家裡窗明几淨，明明是自己打掃了一下午，卻要說都是太座平常生活習慣好，才這麼好整理。他知道，只要能夠挑好話來說，居家自然常保安康。

生肖牛

天生責任感比其他生肖重，婚後更把照顧好另一半當成他最大的成就。他的照顧不限於提供物質上的滿足，只要時間允許，他會儘量分攤家務。若太座有上班，就算要繞遠路，他也一定願意發揮溫馨接送情，畢竟時間就是金錢啊！

當太座發脾氣時，最是能夠看出生肖牛的價值的時刻。儘管他未必能以甜言蜜語相哄，卻總是無怨無悔承受對方情緒的殺傷力。所以每當吵完架，風平浪靜之後，夫妻感情往往會更加親密。不過，萬一遇上了公主病、王子病患者，他就得承擔積勞成疾的風險了。

生肖狗

有著強烈的包容心，雖然不至於打不還手、罵不還手，但一定會把「陪伴」當作最深的情意展現。他在生活細節上有超強的觀察力，能將另一半的習慣拿捏得一清二楚，不管對方喜歡什麼、討厭什麼，不必開口，他都能適時為對方處理。

就像皇帝身邊總有幾個貼身的太監宮女全方位伺候生活起居，生肖狗也像這些人一樣，把周全照顧另一半當做是自己的責任，吃的穿的都盡量給他最棒的。長此下來，生肖狗一旦離開一陣子，另一半肯定會叫天天不應，叫地地不靈，變得什麼都不會。

生肖豬

信奉「家和萬事興」，十分尊重另一半在家裡的地位，會盡最大誠意討對方歡心。雖然還不見得有給空白支票讓對方填金額的霸氣，不過只要發覺太座的表情不滿意，他就會很懂事的多添些「安家費」。若遇上手頭不便，他會以誠懇的安撫來化解對方的不滿。

若太座是個需索無度之人，生肖豬不會出言頂撞，只會婉轉暗示自己賺錢能力還不足，希望對方暫時能體諒，過段時間他會有更穩定的經濟能力云云。總之，比起金錢，生肖豬更在乎的是另一半的態度與心情，如果花錢能換來快樂與幸福，當然值得！

兩人的婚後相處，肯定比談戀愛時要複雜。在現實生活的壓力之下，兩人之間若只有愛情，是無法經得起考驗的。如果不了解對方，包括對方的個性、價值觀、人生目標……只是一味單方面的委曲求全，絕非長久之道，給再多也是真心換絕情。

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