新的轉機！穀雨節氣降臨「這生肖」獨享好運

【文‧科技紫微網】

不知不覺，我們即將迎來春天裡最後一個節氣—穀雨，感嘆時間過得好快，卻也迎來新的轉機。在春夏交界的此時，居然有一個生肖能獨佔好運，會是誰呢？穀雨又有什麼特點？趕快跟著科技紫微網一起來看看吧！

＃春之尾韻

如果你厭倦了春天瞬息萬變的天氣，一會冷一會熱，那麼穀雨的到來，就表示天氣趨於穩定，氣溫回升也會加快許多。在春天的尾韻之中，有著細雨霏霏的朦朧，亦有晴朗平靜的淡然。

二十四節氣裡，穀雨和雨水、小滿、小雪、大雪等節氣一樣，都是反映降水現象的節氣，此時也是播種移苗、種瓜點豆的好時機。正因為如此，穀雨也成為了一個充滿希望的節氣，秧苗新插，作物新種，春筍剛冒尖尖角，洋溢未來可期的盼望。

＃習俗傳說

相傳在黃帝時代，倉頡創造文字，功蓋天地，黃帝為之感動，以「天降穀子雨」作為造字的酬勞，從此便有了「穀雨節」，在倉頡的家鄉，每逢穀雨這一天都會舉行拜倉頡的祭典，百姓載歌載舞，感謝上蒼，也感念倉頡的貢獻。

除了祭祀倉頡的民俗活動，此時還有好喝的「穀雨茶」和美麗的「穀雨花」。「穀雨茶」是穀雨時節採收的春茶，又叫二春茶。傳說喝了之後能清火明目、辟邪保平安；而「穀雨花」便是牡丹花，古詩有云「穀雨三朝看牡丹」，在穀雨前後牡丹花盛開，代表富貴、吉祥的化身降臨大地，有著繁榮昌盛的意義。

＃獨享好運

如此特別的穀雨，也是運勢的轉捩點，尤其是遇上本命年的生肖牛，終於擺脫犯太歲的壓迫，在穀雨時迎來好運上身。

對於生肖牛而言，愛情吉運將會到來，感情的冰雪時期暫且結束，春暖花開。在這期間，單身者魅力大漲，有機會享受桃花情緣的美好；有伴侶者感情升溫，甜蜜有加，羨煞旁人。

同時財運方面也有好消息傳來，穀雨前後財路通暢，尤其是在投資領域，腦力充沛，靈光閃現，直覺準確，抓住時機，可大賺一筆。且偏財運發達，中獎機率高，外出低頭看看，說不定還會撿到錢，帶來不少「小確幸」喔。

你也想要獨享好運嗎？別忘了風水輪流轉，下次就換你上榜囉！

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