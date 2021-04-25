殺破狼周運勢／巨蟹戀情破局機率大 獅子金錢財運很好

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，比起每天打卡上班，一個人在家工作或接案，可擁有更多自由的時間可運用。某些白羊座的職場人員精簡，目前自己除了當主管之外，還得兼任很多打雜的工作。

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，會覓得一個靈魂伴侶，兩個人很有默契，但這個人與你的關係會較為曖昧。單身的白羊座，最近心靈有了新的寄託，暗戀著一個特別的人。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，與土星呈現Ｔ三角相位，與某些朋友會因為財務糾紛劃清界線，或是脫離一個團體與組織。有投資習慣的白羊座，手頭急需資金，會出脫手上價值不斐的股票或貴金屬週轉。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與家人會因為一些不愉快而冷戰，家庭氣氛不佳。某些白羊座會被鄰居的噪音干擾到生活，找對方理論也沒有用。此時要注意居家門戶安全，電器爐火的使用要特別留意。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，與某個好朋友的關係越來近，雙方會成為彼此重要的知己。某些金牛座則是會交到來自異國的新朋友，跨文化的交流讓你可以學習許多新事物。

學習運方面，在學習宮位的火星相位良好，會開始學習某種運動或武術，或是特殊的才藝，不過對於學習太熱衷，過度練習，會造成一些外部傷害，對有興趣的事物也要適可而止。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與在志業宮位的土星呈現Ｔ三角狀態，和另一半對未來的規劃有很大的歧見，雙方有些不愉快，甚至在此時分手。曖昧中的金牛座，則無預警地被喜歡的人封鎖聯絡方式，自己也不知做錯了什麼。

工作運方面，在志業宮位的土星受到夥伴宮位的滿月影響，合作夥伴出包，你也必須承受連帶責任，這些突發事件會讓你焦頭爛額好幾天，一個人收拾殘局，甚至有過勞的傾向。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星、水星合相在心靈宮位，與喜歡的人有很多說話的機會，然而情感卻一直不敢表達出來。某些雙子座的戀情會低調進展，目前不想讓太多人知道。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，階段性任務已經完成，會卸下目前的職位，轉調到別的單位，或是跳槽到另一家公司。某些雙子座則會在此時丟辭呈，離開目前的工作領域。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，引發腸胃炎。天王星、金星、水星、太陽齊聚精神宮位，睡眠不足，每天追劇過著醉生夢死的生活。工作或學習壓力大，容易長白頭髮。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期外的開銷太多，經濟狀況有些入不敷出、捉襟見肘。有投資習慣的雙子座，投資標的一直未見起色，獲利不多，會把一些不賺錢的股票賣了，變現支付許多花費。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，水星、太陽、金星、天王星齊聚人際關係宮位，受到滿月的影響，滿月期間，將會看到某些人真正的嘴臉，選擇與某些人切割，這並非壞事，至少證明自己並不是那麼柔弱可欺，你也有選擇朋友的權利。

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，若能與組員好好合作，報告與作業產出順利，學習到團隊一起合作的重要性。某些巨蟹座則是會遇到優秀的指導者，在一直想不通的地方上獲得提點，馬上開竅。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與喜歡的人會因為交友問題產生不愉快，當心有心人介入兩人戀情中挑撥，此時戀情破局或分手的機率較大。感情穩定的巨蟹座，則是要當心寵物、小孩吃壞肚子或生病，使你心急如焚。

工作運方面，火星在命宮行進，工作與生活將會十分忙碌，常常需要加班，或是熬夜處理許多雜務，當心因此過勞，身體吃不消。某些巨蟹座則會被上司當萬能工具人，常常需要在外跑腿、疲於奔命，每天回家都很疲倦。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的海王星相位良好，善用信用卡回饋的紅利，會以划算的價格買到物超所值的東西，或是換到你十分喜愛的贈品。有投資習慣的獅子座，目前手持的標的價位穩定成長，帳面上獲利頗多。

工作運方面，水星、太陽、金星、天王星齊聚志業宮位，在工作領域上獨占鰲頭，資源一切備妥，即將要收割先前努力的成果。在工作宮位的冥王星開始退行，某些很久沒翻閱的文件或作品在此時回溯，將會發現重要的線索。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家中某個成員情緒不佳，家庭氣氛較為沈重。某些獅子座則是已經忍受不了居家環境的安寧不斷被打擾，忍無可忍爆氣，與鄰居吵架。需要搬家的獅子座，會找到理想落腳處，生活塵埃落定。

感情運方面，在感情宮位的土星受到滿月影響，正在準備結婚相關事宜，卻還要處理兩方家庭複雜的人際關係，深感婚姻不是兩個人的事，而是兩家人的事。單身的獅子座，則會被家人逼去相親，感覺很尷尬。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星與感情宮位的海王星相位良好，看破了人世間的執著，終能離苦得樂，尋覓到讓自己獲得幸福的人。單身的處女座這段時間會較為隨緣，交到許多新朋友，未來的真命天子（女）就在其中。

學業運方面，水星、太陽、金星、天王星齊聚學業宮位，受到滿月的影響，參加某些考試或競賽的成績將在本週出爐，你所希望的結果將會在此時塵埃落定。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，每天代步的老爺車在此時壽終正寢，必須要換新車了。本週被開罰單的機率高，須特別遵守交通規則。不論搭乘大眾運輸工具、走路、與開車都要注意交通安全。

工作運方面，在工作宮位的土星受到滿月影響，必須在期限之內把許多工作完成，需要天天加班，甚至通宵趕工，有過勞的傾向，身體狀況不佳。對於職場環境有些不滿，會想挑槽換工作，不過丟出去的履歷似乎都石沈大海。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，某筆分期付款的帳單終於付清，經濟狀況會輕鬆許多。水星、太陽、金星、天王星齊聚財務宮位，有投資習慣的天秤座，只要不炒短線，目前帳面上都是有盈餘的。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，家人在經濟方面給予你很多支援，才能順利度過財務上的難關。某些天秤座會順利出租掉手上閒置的房地產，增加被動性收入。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到滿月影響，與喜歡的人在親密關係上不協調，甚至會演變成開放式的關係。感情穩定的天秤座，會花很多錢在小孩、寵物身上，孩子們的身體狀況令你擔憂。

工作運方面，火星在志業宮位行進，為了獲得更上一層樓的成就，或是更多的業績，勢必犧牲掉許多私人的時間，常常需要加班與熬夜，然而午夜夢迴時，會一直質疑自己為什麼要過得這麼辛苦。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，火星在遠行宮位行進，儘管某些區域通行並不方便，但因為有非解決不可的問題，必須花很多的時間到外地一趟，把棘手的事情解決掉，順便在當地旅遊，到處看看。

工作運方面，在溝通宮位的冥王星相位良好，不論是參加座談、演說、諮商、議約談判，總能受到肯定，並順利簽約。需要面試新工作的天蠍座，也會憑藉著適當的應對，很快收到錄取通知。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，影響著感情宮位的天王星、水星、金星，懸而未決的情感關係會做出決定，分離也許是最好的決定，不想繼續折磨自己。單身的天蠍座則可能被家人介紹相親對象，使你有些抗拒。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到滿月影響，與家人會因為情感問題、或是婚姻大事而鬧彆扭，甚至不惜離家出走，或與家人冷戰。某些天蠍座經常被鄰居的噪音干擾，滿月期間可能會到達臨界點，找對方吵架理論。

射手座：

整體運勢

工作運方面，水星、太陽、金星、天王星齊聚工作宮位，受到滿月的影響，某件工作任務圓滿完成，心中的懸念塵埃落定。某些射手座會在此時離開某個職務，對於原來的職場的同事有些不捨。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，趁著一些空擋，會好好的整頓居住環境，還會買一些新的家電、傢俱。某些射手座則會把堆砌在家中的許多雜物斷捨離，清出許多空間。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在心靈宮位，與暗戀的對象即將分隔兩地，曖昧關係就會戛然而止，即便心中百般不捨，卻無法把情意傳達給對方，深怕一旦說出口，連朋友都無法做。

健康運方面，水星、太陽、金星、天王星齊聚健康宮位，受到滿月與土星影響，注意心血管與呼吸系統的問題，工作切勿太過操勞，容易造成內分泌失調，同時要注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的海王星與冥王星有良好連結，面試時保持良好的氣度，會成為你雀屏中選的優勢，很快就可收到錄取通知。工作穩定的摩羯座，憑藉著韌性，一步一腳印，會因此談成許多重要的訂單或案件。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，會挑戰需要耗費大量體力與耐力的旅行，才能看到嚮往已久的美景。某些摩羯座會參加宗教遶境的活動，除了祝禱平安之外，沿路還能吃到許多美食。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，對於某些朋友談感情老是鬼打牆感到很不耐煩，會暫時封鎖對方的通訊方式。某些摩羯座參與某個團體會感到與周遭的人格格不入，因而退出這樣的組織。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽、金星、水星、天王星受到滿月與土星影響，原以為滿足對方的物質需求，就能討對方歡心，卻發現自己只是對方的提款機。某些摩羯座則是在小孩與寵物身上花很多錢，孩子們令你擔心。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個職務即將功臣身退，此時正在新舊人事的交接階段，你對於即將就任的位置充滿了期待。某些水瓶座則是會在此時跳槽，挑戰比較有前景的工作領域。

感情運方面，在心靈宮位的冥王星相位良好，儘管外頭的誘惑很多，追求者也不少，卻只對某個人一往情深。對方只把你當好相處的朋友，這段時間與對方有很多相處的機會，每天心中感到愉悅。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的太陽、水星、金星、天王星受到滿月與土星影響，職場與家庭蠟燭兩頭燒，兩邊都需要大量的心力照料。某些水瓶座會為了轉換工作而搬家，目前居家環境都尚未安置妥當。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，當心血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，工作有過勞的跡象，常常需要加班或熬夜，肝火上升，會因此嘴破或是長痘痘。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，太陽、水星、金星、天王星齊聚面試、考試宮位，受到滿月影響，不論是證照或是任何資格認證，成績會在此時公佈，可跨越門檻，進入理想的單位服務。面試也會收到錄取通知。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，即便自己是愛獨處的，卻老是有人喜歡找你傾吐心事。幫人解決煩惱後，好運會反饋到自己身上，遇到困難會有貴人伸出援手。

本週須注意的部分

感情運方面，火星在戀愛宮位行進，戀愛對象常常任性不講道理，會被對方惹惱，不停爭執與吵架。某些雙魚座則是常常被小孩或毛孩子纏得緊緊的，沒辦法好好工作或是做自己想做的事情。

交通運方面，太陽、水星、金星、天王星齊聚交通宮位，受到土星與滿月影響，注意交通規則，最近被開罰單的機率較大，同時當心行車糾紛，行車記錄器一定要維持正常運作，不論走路或搭交通工具都要注意交通安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。