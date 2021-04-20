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事業財運強強連手！2021年「最容易被加薪」星座TOP5

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／ingimage
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2021在疫情以及各種人為天災影響下，已揭開序幕。整個世界產業被不安壟罩，唯有人心才能改變世界，唯有加薪才能改變眼界，各國政府努力為各自的經濟拉抬成長指數，而你的加薪指數靠誰才能成功呢？

第五名：牡羊座

歷經前幾年殘酷的磨練，讓你們務實的知道你們能力的不足，也因此而茁壯很多，當你驀然回首時，才知命運是如此的用心安排。今年職場工作不同於以往，時常注意細節及效率的表現，並得助於長輩緣，受職場上長輩的愛戴及前輩的教導，公司頭頭及老闆，已將你列入提拔的人選名單，想當然爾，升官加級不需多言。若為自營業者，可好好的開創網路商機，有望為自己加薪成功的指數75％。

第四名：射手座

這幾年熬過財務緊縮和匱乏的窘境，讓你不禁難過到懷疑人生，相信你也看懂了人生價值。今年的工作運逐漸順暢，靠著對市場商機的敏銳度，把握時機，更有機緣認識商場的高手人物，創造另類的職場生涯，請務必加緊努力，有機會成為一匹黑馬。靠老闆加薪，當心得等到天荒地老，不如靠你的人生際遇，與各類的天才奇手，一起謀財，共創未來佳績，靠天時地利人和加薪成功的指數80％。

第三名：摩羯座

這幾年的工作狀況，是否在不知不覺中，常常被嚴格審視。冥王星將你工作不穩定的狀態，打掉重練；木星這個生命導師也入列，要你「吃苦當吃補」的好好磨練。於此同時，在今年給了你新的任務，也給了你新的機遇，為你打開新奇商機，有機會遇到賞識你的職場貴人，帶給你奇妙的賺錢機運。變革你傳統的做法，學習新技能、轉換新事務，接觸新人脈，讓貴人為你加薪成功的指數85％。

第二名：金牛座

今年受到木星能量轉換的原故，在事業上得到大大的助力，將脫胎換骨，不再是原本那個好運多磨的辛苦牛牛了。慢慢的，小人會自動遠離，不用再滿臉問號、被拖累背黑鍋，將開始鹹魚翻身，業績大幅成長、績效大有所獲。有貴人來為你說情，上司主管看見你的努力，明白原來你是如此認真為公司負責，三不五時為公司加班，不禁感嘆過去如此的虧待你，老闆為你加薪成功的指數90％。

第一名：水瓶座

事業財運強強連手，木星加土星，然後再加薪，老闆為你加、自己來也加，本業加副業，斜摃增財源，靠創意、靠想法、靠長官、靠投資，讓你名利雙收。今年若想被加薪，絕不能在舒適圈，請勇敢踏出來，工作成績亮眼，職場受到拔擢，讓你有條件向老闆爭取大幅度的加薪；副業名聲大噪，靠你的專業能力及勇氣。你要知道今年的財富，都是辛苦而來的，正副業加薪成功的指數95％。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

工作運 職場 加薪 星座運勢

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