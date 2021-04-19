唐綺陽星座運勢週報：當心意外災害！金牛突來桃花、獅子被唱反調

「漏財」簡單的說就是錢流失了，不見了，「漏財」這個詞在現今社會中在許多情境中被廣泛的運用，像是不小心弄壞自己或他人的東西，必須賠錢或重買，稱做「漏財」。而花錢買了自己想要的東西，也稱做「漏財」。

2021-04-16 10:09