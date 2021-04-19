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唐綺陽星座運勢週報：當心意外災害！金牛突來桃花、獅子被唱反調
【唐綺陽星座運勢週報4/19-4/25】
重要星象：群星陸續進金牛，水星進金牛，太陽進金牛，火星雙子最後衝刺
群星陸續進金牛，在牡羊座時，激發眾人的企圖心，第二代表現活躍被看見，進金牛後，關注於金錢價值和美食相關話題。週一水星進金牛，全民瘋理財，注重五感的感受以及養生。週二太陽進金牛，欣賞奇特而有創意的事物，金牛座成為矚目焦點。火星雙子最後衝刺，當心意外災害、口舌是非與用火安全，週五火星進巨蟹，情緒容易受刺激，要開始學習用感性處理事情。
工作注意：巨蟹、獅子、天蠍、魔羯
巨蟹：多與部下教學相長，進而活化工作
獅子：受到別人唱反調，要懂得參考意見
天蠍：遇到有想法的人，提供建設性看法
魔羯：年輕一輩的出現，能趁機更新自己
桃花注意：白羊、金牛、雙子、雙魚
白羊：多一點體貼照顧，會讓人很有感覺
金牛：有突如其來的桃花機會
雙子：要主動出擊，展現浪漫
雙魚：有桃花正在招手，別假裝視而不見
財運注意：處女、水瓶
處女：金錢的分配運用，要多花心思評估
水瓶：理財別太衝動，免得被卡住
健康注意：天秤、射手
天秤：注意心血管問題，避免刺激的事物
射手：保持衛生乾淨，預防受到感染
週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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