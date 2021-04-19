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唐綺陽星座運勢週報：當心意外災害！金牛突來桃花、獅子被唱反調

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報4/19-4/25】

重要星象：群星陸續進金牛，水星進金牛，太陽進金牛，火星雙子最後衝刺

群星陸續進金牛，在牡羊座時，激發眾人的企圖心，第二代表現活躍被看見，進金牛後，關注於金錢價值和美食相關話題。週一水星進金牛，全民瘋理財，注重五感的感受以及養生。週二太陽進金牛，欣賞奇特而有創意的事物，金牛座成為矚目焦點。火星雙子最後衝刺，當心意外災害、口舌是非與用火安全，週五火星進巨蟹，情緒容易受刺激，要開始學習用感性處理事情。

工作注意：巨蟹、獅子、天蠍、魔羯

巨蟹：多與部下教學相長，進而活化工作

獅子：受到別人唱反調，要懂得參考意見

天蠍：遇到有想法的人，提供建設性看法

魔羯：年輕一輩的出現，能趁機更新自己

桃花注意：白羊、金牛、雙子、雙魚

白羊：多一點體貼照顧，會讓人很有感覺

金牛：有突如其來的桃花機會

雙子：要主動出擊，展現浪漫

雙魚：有桃花正在招手，別假裝視而不見

財運注意：處女、水瓶

處女：金錢的分配運用，要多花心思評估

水瓶：理財別太衝動，免得被卡住

健康注意：天秤、射手

天秤：注意心血管問題，避免刺激的事物

射手：保持衛生乾淨，預防受到感染

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 理財 唐綺陽 每週星座運勢

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