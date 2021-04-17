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心理測驗／初次見面看臉還是手？ 測出妳理想中的男神類型

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人喜歡的類型不同，透過心理測驗，可以瞭解自己會被什麼樣的男士吸引。圖片來源／ingimage
每個人喜歡的類型不同，透過心理測驗，可以瞭解自己會被什麼樣的男士吸引。圖片來源／ingimage

每個人對異性的標準不同，喜歡的理想男性也不一樣。日本網站「michill」近日就分享一則心理測驗，透過如何與男性相處，就能看出在一個人心中，理想情人是什麼樣的男性。

請問：當你碰到初次見面的男性時，會特別注意到他的那個部分？

A 臉

B 服裝

C 鞋子

D 手

選擇A臉的你，理想中的男性情人是帥氣受歡迎的男性。既然選擇了臉，代表你也算是外貌協會之一，重視長相帶給你的第一印象。從對方的外貌產生興趣，再進一步慢慢瞭解對方，這就是你的戀愛模式。

選擇B服裝的你，理想中的男性情人是經濟優渥的社會菁英的男性。服裝代表一個人的品味，高檔品牌的衣服更是經濟能力的展現。崇尚知性與非凡品味的你，透過與厲害的男性交流，更會讓你深深的被對方所吸引住。

選擇C鞋子的你，理想中的男性情人是投入感情的男性。會注意到鞋子的部分，反映出你是個會注意微小地方的性格。面對願意投入感情的男性，能夠確實抓住你的心靈，讓你感覺到有被需要，漸漸地愛上對方。

選擇D手的你，理想中的男性情人是愛撒嬌的男性。會注意手的你，是個想像力豐富的人。無論是大手的壯實，還是小手的纖細，總是留給人遐想空間。面對喜歡撒嬌，時而發出不明言語，有點可愛的男性，你更會願意緊緊抱住對方。

心理測驗 兩性關係

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