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小孟塔羅：築起城牆還是無法分心？為什麼我找不到另一半

聯合新聞網 / 小孟
圖／pakutaso
圖／pakutaso

在這個網路無國界的時代，要認識對象只需滑一下手機，使要用各式各樣的交友app，還是透過FB、IG等社群媒體，沒有空間限制的便利快速。然而愛情卻沒有變得容易，畢竟愛情需交心與良善經營。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，為什麼我找不到另一半？

請憑直覺選擇一張牌。
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A：外在條件。(惡魔牌正位)

牌面男子全身赤裸長著翅膀，親吻身著白衣女子的臉頰。

A：外在條件。(惡魔牌正位)
A：外在條件。(惡魔牌正位)

這張牌表示你在找尋對象時，較容易被自身慾望給拉走。例如：你可能會先被對方的長相、身材、資產吸引而迷惑。但你也許沒有真正看見，彼此之間的適合度，到最後可能只能追著對方背後跑。小孟老師在此提醒你，你需要多深層瞭解彼此，別被對方的表象給迷惑住。

B：冰封的心。(審判牌正位)

牌面天使赤腳停在半空中，右手拿著血紅色的枯枝。

B：冰封的心。(審判牌正位)
B：冰封的心。(審判牌正位)

這張牌表示過去經歷的人事物，會讓你在感情上變得理性。也許過往的心碎與挫敗，已讓你在感情上疲備不堪了。對感情已沒了過往的熾熱，與他人之間築起一道透明牆，保護了自己也隔絕了旁人。小孟老師在此提醒你，其實過去所經歷的種種，是為了讓自己更加清楚，究竟適合什麼的過程。

C：擔心受怕。(月亮牌正位)

牌面女子穿著融入背景雲彩，她觸摸著骷髏表面的月球。

C：擔心受怕。(月亮牌正位)
C：擔心受怕。(月亮牌正位)

這張牌表示你在感情上，很重視安全感與歸屬感。因此當你在處在一段感情時，你會想要知道對方的存在，以及他是否有把你放在心裡。倘若對方讓你感受到不安，這段關係便會開始分崩離析。小孟老師在此提醒你，安全感若從對方來未免太過承重，唯有從內心給予才能長久。

D：期望差異。(魔術師正位)

牌面女子身上被冰凍水珠包裹，兩旁的水珠勾勒出相同身形。

D：期望差異。(魔術師正位)
D：期望差異。(魔術師正位)

這張牌表示你在未來想要的事物上，很容易會跟對方有所歧異和衝突。由於每人皆來自不同家庭文化，造就了彼此對未來規劃的不同。當你想要的對方卻給不了時，這段關係勢必只能分道揚鑣。小孟老師在此提醒你，嘗試接納彼此間的差異，從中找到兩人的共識方能往前。

E：無法分心。(隱者牌正位)

牌面女子的下半身是樹枝，她望著空中鏡相般的自己。

E：無法分心。(隱者牌正位)
E：無法分心。(隱者牌正位)

這張牌表示當你專注在一件事上，可能就會無法兼顧感情的經營。當你選擇想好好打拼事業，你就必須割捨投入在感情的時間。在此情況要認識新對象本就不易，若有交往對象也容易常爭執而分離。小孟老師在此提醒你，你需要重新分配好每件事，讓它處於平衡兼容的狀態才好。

小孟塔羅 愛情

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