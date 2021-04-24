每日星座運勢／雙魚開發財源好日子 愛情特別順利

2021-04-24

牡羊座

開開心心過好這一天。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！

財運：★★★☆☆

與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅

開運方位：西南方向

金牛座

顯得迷糊又健忘的一天。

整體運：★★★☆☆

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。

事業運：★★☆☆☆

遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。

財運：★★★★☆

大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

雙子座

別錯過來自異性的助力。

整體運：★★★☆☆

心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。

事業運：★★★☆☆

很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。

財運：★★☆☆☆

性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00水晶紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

朋友也是一筆珍貴的財富。

整體運：★★★☆☆

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

事業運：★★★☆☆

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

財運：★★★★☆

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00硃砂紅

開運方位：西北方向

獅子座

不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

整體運：★★★★★

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

愛情運：★★★★☆

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

事業運：★★★★★

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

財運：★★★★☆

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00鈦晶金

開運方位：正北方向

處女座

當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

整體運：★★★☆☆

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶著禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

事業運：★★★☆☆

適合放慢前進的腳步，稍做休息。不妨找時間將工作生活的環境整頓一番，有助轉換心情！

財運：★★☆☆☆

情緒不佳，恐有不理性的消費行為或做出錯誤的抉擇！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00青金石藍

開運方位：正西方向

天秤座

運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★★

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

愛情運：★★★★★

愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00臘梅白

開運方位：東北方向

天蠍座

偶爾變動一下，能收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

愛情運：★★★★☆

單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。

事業運：★★★★☆

情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。

財運：★★★☆☆

宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00芒果黃

開運方位：東南方向

射手座

口才極佳。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

愛情運：★★★☆☆

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

事業運：★★★☆☆

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

財運：★★★★☆

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00脆梅青

開運方位：正東方向

摩羯座

很容易便得到滿足。

整體運：★★★☆☆

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。

事業運：★★★☆☆

諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！

財運：★★★☆☆

少出門、少社交，減少開支是重點。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00艷棗紅

開運方位：正北方向

水瓶座

自信滿滿，活力四射。

整體運：★★★☆☆

異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，愛苗順利滋長，好好享受愛情的喜悅與甜蜜吧！

事業運：★★★☆☆

多與同事互動，能幫上忙的就伸出援助之手，幫他們一把，這有助於往後的合作喔！

財運：★★★☆☆

積極進取者得財順利，搖擺不定者則容易為財所困。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00硃砂紅

開運方位：東南方向

雙魚座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

愛情運：★★★★★

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00嫩芽綠

開運方位：東南方向





