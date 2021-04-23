每日星座運勢／處女財運旺微笑待人 要提防爛桃花

2021-04-23

牡羊座

善待身邊的人，便能提升今天的運氣。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離，以策安全。今天的你太敏感了，懷疑心挺強的呢！

事業運：★★★☆☆

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免日後會成為阻礙你向前的攔路石。

財運：★★★☆☆

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00大理石灰

開運方位：正南方向

金牛座

幸運女神眷顧，好消息不斷。

整體運：★★★★☆

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

財運：★★★★☆

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00翡翠綠

開運方位：正北方向

雙子座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

事業運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00芥末黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯，多外出活動會有特殊的機遇喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘就有一分收穫。

財運：★★★★☆

容易因果斷的態度而得財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00香檳金

開運方位：東南方向

獅子座

會收到愛的神秘禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。

事業運：★☆☆☆☆

今日與同事相處容易產生摩擦，多停下腳步思考、反省自己，圓融待人，工作會更順利。

財運：★★★☆☆

對金錢的支配慾及佔有慾相當強。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00硃砂紅

開運方位：正西方向

處女座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

今日應多約會增進感情。宜到遊樂場、電影院等輕鬆的環境約會、談情說愛。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極進取，有所堅持，才能在工作中看到希望，有所收穫。

財運：★★★★☆

打起精神做生意，大訂單其實離你不遠了喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00琉璃銀

開運方位：西北方向

天秤座

多站在對方立場上考慮。

整體運：★★★☆☆

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

愛情運：★★☆☆☆

易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。

事業運：★★★★☆

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

財運：★★★★☆

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00乳酪白

開運方位：正西方向

天蠍座

切忌蠻幹。

整體運：★★☆☆☆

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

愛情運：★★★☆☆

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

事業運：★★☆☆☆

在工作上容易犯迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

財運：★★☆☆☆

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00玉髓紅

開運方位：正西方向

射手座

在另一半面前易動怒。

整體運：★☆☆☆☆

對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收獲；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。

愛情運：★★☆☆☆

容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，切忌耍小孩子脾氣，待人處事需寬和。

財運：★★☆☆☆

減少不必要的交際應酬，有利存錢。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00芥末黃

開運方位：西北方向

摩羯座

今天可不要把大好時光浪費在家裡！

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友，大可不必把自己當成配角，其實你也將是另一段良緣的主角；財運良好，會有大賺一筆的機會，宜瞄準時機，果斷一點；處於失業中的人，今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

異性緣超級旺，容易得到異性朋友的關照，也很適合參加團體活動喔！

事業運：★★★★☆

今日事業運勢還不錯咧！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度，便能有正面的收穫。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

水瓶座

感情不會因時空而轉淡。

整體運：★★★☆☆

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

事業運：★★★☆☆

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

財運：★★★☆☆

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00桐花白

開運方位：西南方向

雙魚座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

愛情運：★★★☆☆

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

事業運：★★☆☆☆

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00淺海藍

開運方位：西北方向





