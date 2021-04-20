每日星座運勢／天蠍工作任務展才能 說話要說重點

2021-04-20

牡羊座

多關注人際關係上微妙的變化。

整體運：★★★☆☆

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

愛情運：★★★☆☆

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

財運：★★★★☆

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00珠貝白

開運方位：正北方向

金牛座

多份警惕心。

整體運：★☆☆☆☆

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

愛情運：★☆☆☆☆

有伴侶者應與異性保持距離，一不小心就容易擦槍走火；單身者有桃花，但多止於友情。

事業運：★★★☆☆

爭強好勝的一面突顯，若將這樣的心理轉化為賭氣行為，那麼只會扭曲你的競爭觀念，使你遭受挫折。

財運：★☆☆☆☆

財運較背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更要謹慎。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00葡萄紫

開運方位：東南方向

雙子座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，將它們想得過於悲觀。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，少帶現金出門。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00雪花銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

容易吃醋的一天。

整體運：★★★☆☆

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

愛情運：★★☆☆☆

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是需要相互付出的。

事業運：★★★☆☆

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

財運：★★★☆☆

制訂理財目標，把錢花到實處。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00水晶紫

開運方位：正南方向

獅子座

多與人互動，會有好運。

整體運：★★☆☆☆

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

事業運：★★★☆☆

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

財運：★☆☆☆☆

財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉

開運方位：西北方向

處女座

直覺敏銳，能發現不少投資機會。

整體運：★★★★☆

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心；同時，你也多了一份責任，不妨陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情才會更牢固！

愛情運：★★★☆☆

在跟對方交流互動的過程中，別隱藏你的情感，大膽表白，可拉近彼此距離。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

財運：★★★★☆

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00香吉士黃

開運方位：東南方向

天秤座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

事業運：★★★☆☆

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

財運：★★★★☆

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00琉璃銀

開運方位：正南方向

天蠍座

好運接連不斷，事業運極強。

整體運：★★★★★

深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比一味的誇讚更能博得心儀者的好感，在異性面前有不錯的表現；財運較好，得到家人財力上的眾多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。

愛情運：★★★★☆

以他的意見為意見，那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動的向外活動唷！

事業運：★★★★★

事業運還不錯。競爭、口舌是非難免，說話說重點會好一點。遇到困難，就請上司從中協助囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯，雖然有點小費神、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00翡翠綠

開運方位：東南方向

射手座

合理利用有利時機。

整體運：★★★☆☆

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

愛情運：★★☆☆☆

你與戀人愛起來如火如荼，但只要一方感到不悅，就會互相馬上跌入感情的冰雪中，過了很久才能重歸於好，甜蜜如初。

事業運：★★☆☆☆

疑心過重，過於敏感，缺乏必要交流，工作中會出現阻礙。信任拍檔，你們的工作才會順利進行。

財運：★★★☆☆

財運一般，會有所積累，但是過程會比較辛苦。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00秋葵綠

開運方位：西南方向

摩羯座

幫助別人，也就是強大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，讓你不易體會到工作中的樂趣；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要因此昏頭轉向哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，可得把握好時機哦！

愛情運：★★★☆☆

愛情運不強，單身者不必急於戀愛，學會跟自己相處，靜待花開。

事業運：★★★★☆

看似困難重重，但是憑著你的堅毅不拔，一切都會迎刃而解，你出色的工作能力也可在此時展現。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

水瓶座

舉棋不定會讓你錯失良機。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

事業運：★★☆☆☆

做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

財運：★★★☆☆

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00橄欖綠

開運方位：東北方向

雙魚座

財運旺盛，回報即在眼前。

整體運：★★★★☆

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！

財運：★★★☆☆

有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00珊瑚橙

開運方位：正南方向





